Zack Snyder | Ετοίμασε ταινία για τη σχέση Μεγάλου Αλεξάνδρου και Ηφαιστίωνα

Ο Zack Snyder μετά τους "300” ετοίμαζε μια νέα ταινία που εξερευνούσε την ομοφυλοφιλική σχέση του Μέγα Αλέξανδρου και του πολέμαρχου Ηφαιστίωνα, όπως δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε στο Podcast 'The Fourth Wall' ότι μετά την μεγάλη επιτυχία της ταινίας '300' αλλά και του sequel 'Rise of an Empire', η Warner Bros του είχε ζητήσει και μια τρίτη ταινία που θα ήταν το φινάλε της τριλογίας.

Ο Snyder έγραψε κατά τη διάρκεια της καραντίνας την ταινία 'Blood and Ashes', μια όμορφη "ιστορία γκέι αγάπης", όπως είπε χαρακτηριστικά, για τον Μέγα Αλέξανδρο και τον Ηφαιστίωνα, αφού δεν μπορούσε να γράψει μια διαφορετική ιστορία για τους '300': "Όταν έκατσα να γράψω το σενάριο, στην πραγματικότητα έγραψα μια διαφορετική ταινία. Έγραφα για τον Μέγα Αλέξανδρο και απλά έγινε μια ταινία για τη σχέση του με τον Ηφαιστίωνα. Έγινε μια ιστορία αγάπης”.

Μπορεί η ταινία να μην ήταν ακριβώς αυτό που του είχε ζητήσει η Warner όμως παρέδωσε τελικά το σενάριο με ενθουσιασμό: "Υπήρχε η ιδέα και έγινε πολύ καλή. Ονομάζεται Blood and Ashes και είναι μια ιστορία αγάπης με πόλεμο. Θα ήθελα να το κάνω. Η Warner το απέρριψε, δεν είναι μεγάλοι fans μου”.

Πρόσφατα, ο Snyder υποστήριξε ακόμα μια αμφιλεγόμενη ταινία, αυτή που ετοιμάζει ο J.J.Abrams με πρωταγωνιστή έναν αφρο-αμερικανό Superman. Όπως είχε αναφέρει σε μια συνέντευξη Τύπου: "Δεν συμμετέχω στις λήψεις αποφάσεων στην Warner Bros. με κανένα τρόπο οπότε υποθέτω απλά θα περιμένω να δω τι θα κάνουν με αυτή την ταινία. Πάντως φαίνεται ένα ενδιαφέρον project”.