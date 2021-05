Drew Barrymore | Αποκάλυψε με ποιον διάσημο σκηνοθέτη δεν θα ξανασυνεργαζόταν

Έχοντας αποκτήσει τη δική της εκπομπή, η Drew Barrymore έχει την ευκαιρία να συζητά με σημαντικούς ανθρώπους για πράγματα της επικαιρότητας, όπως έκανε και πρόσφατα, καλώντας στο σόου της, τη Dylan Farrow, τη θετή κόρη της ηθοποιού Mia Farrow και του Woody Allen.

Η Farrow εμφανίστηκε στην εκπομπή της Barrymore για να μιλήσει για τη σεξουαλική παρενόχληση, ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει αρκετά το Hollywood τα τελευταία χρόνια, προωθώντας το νέο της ντοκιμαντέρ Allen vs. Farrow, το οποίο αναφέρεται στη μήνυση που είχε κάνει στον θετό πατέρα της το 1992, κατηγορώντας τον πως την είχε κακοποιήσει σε ηλικία 7 ετών.

Για να ξεκαθαρίσει τη θέση της, γνωρίζοντας τις αντιδράσεις που θα προκληθούν αργότερα, η Barrymore αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τον διάσημο σκηνοθέτη το 1996, την οποία όπως δήλωσε έχει μετανιώσει. "Δούλεψα με τον Woody Allen. Έκανα μια ταινία μαζί του το 1996 που λεγόταν "Everyone Says I Love You", και δεν υπήρχε μεγαλύτερη ευκαιρία για την καριέρα κάποιου από το να δουλέψει με τον Woody Allen. Αργότερα, απέκτησα παιδιά και με άλλαξε γιατί συνειδητοποιήσα ότι ήμουν ένας από αυτούς τους ανθρώπους που ήταν τρελοί να μην δουν πέρα από τις αφηγήσεις που μου είχαν πει και βλέπω τώρα αυτό που συμβαίνει στον χώρο και αυτό έγινε εφικτό λόγω της γενναίας σου πράξης. Σ'ευχαριστώ λοιπόν γι'αυτό.", είπε η ηθοποιός, απευθυνόμενη στην Farrow, σαν να έπρεπε να δικαιολογηθεί για τις επιλογές του παρελθόντος.

Η Farrow συγκινημένη την ευχαρίστησε γι'αυτά που είπε για εκείνη, δίνοντάς μας να καταλάβουμε πως η Barrymore πίστευε την ιστορία της.

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση, ο Allen έχει αρνηθεί επανειλημμένα τις κατηγορίες της κόρης του, υποστηρίζοντας πως η Farrow δεν λέει ψέματα, από τη στιγμή που πιστεύει ότι αυτά συνέβησαν στην πραγματικότητα, όταν όμως δεν συνέβησαν. Το δικαστήριο είχε αποφανθεί πως το παιδί δεν είχε κακοποιηθεί, αν και ο δικαστής δεν θεωρούσε τα στοιχεία σαφή.

