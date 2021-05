Alex Rodriguez | Ο πρώην της Jennifer Lopez κυκλοφορεί concealer για άντρες

Λίγο διάστημα μετά τον χωρισμό του με τη Jennifer Lopez, αλλά και το λανσάρισμα της δική της σειράς ομορφιάς JLo Beauty, Alex Rodriguez ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός concealer για άντρες.

Ο πρώην παίκτης του μπέιζμπολ πόζαρε στο Instagram με το προϊόν που ονομάζεται The Blur Stick και το οποίο είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του με την εταιρεία προϊόντων προσωπικής φροντίδας Hims & Hers. Όπως αναφέρει στη λεζάντα της ανάρτησής του, "συνεργάστηκα με την ομάδα του Hims & Hers, καθώς ήθελα να δημιουργήσω ένα προϊόν που θα λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζω κάθε μέρα. Συνειδητοποίησα ότι πηγαίνοντας από συνάντηση σε συνάντηση, χρειαζόμουν κάτι εύκολο και γρήγορο στη ρουτίνα μου για καλύπτω τα σημάδια και τις φουσκάλες από το ξύρισμα. Είμαι ενθουσιασμένος που μοιράζομαι μαζί σας το The Blur Stick, ένα πολύ βολικό concealer που σχεδιάστηκε ειδικά για άντρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ατέλειες της επιδερμίδας".