Βασίλισσα Ελισάβετ | Το τρυφερό μήνυμα για τα γενέθλιά της από αγαπημένο παιδικό ήρωα

Προκειμένου να γιορτάσουν τα 95α γενέθλια της Βασίλισσας Ελισάβετ στο πλαίσιο της επίσημης εκδήλωσης "Trooping the Colour" και της παρέλασης που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο για τα γενέθλια της μονάρχη, ο Winnie the Pooh! και η παρέα του είχαν ετοιμάσει μία έκπληξη για εκείνη.

Η Disney Uk ανέβασε ένα ξεχωριστό επεισόδιο μικρού μήκους στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram ως "δώρο" προς τη βασίλισσα. Το βίντεο κινουμένων σχεδίων των 45 δευτερολέπτων με τίτλο "Winnie the Pooh and the Royal Adventure" ακολουθεί τον αγαπημένο αρκούδο μικρών και μεγάλων μαζί με τους Christopher Robin, Piglet, Tigger και Eeyore να ετοιμάζουν ένα μεγάλο τσουκάλι με μέλι από την προσωπική συλλογή του Pooh, συνοδευόμενο από μία χειρόγραφη σημείωση και 95 πολύχρονα μπαλόνια, το οποίο προσέφεραν στη βασίλισσα Ελισάβετ στο κάστρο του Windsor.

Στο τέλος του βίντεο βλέπουμε τον Piglet να προσφέρει ένα δώρο και στον Pooh καθώς και ο ίδιος μαζί με τη βασίλισσα κλείνουν τα 95 τους, αφού τον Οκτώβριο του 2021 η έκδοση κλείνει 95 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία της.

Όπως είναι γνωστό, η βασίλισσα Ελισάβετ είναι μεγάλη θαυμάστρια του Άγγλου συγγραφέα A.A. Milne, ο οποίος δημιούργησε την επιτυχημένη σειρά παιδικών βιβλίων, τα οποία στην αρχή είχαν εικογράφηση από τον E.H. Shepard, την οποία τα τελευταία 30 χρόνια έχει αναλάβει ο Kim Raymond.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Disney και ο Winnie the Pooh γιορτάζουν τα γενέθλια της βασίλισσας, αφού το 2016 είχε κυκλοφορήσει το βιβλίο "Winnie the Pooh and the Royal Birthday", όπου η βασίλισσα Ελισάβετ και ο Winnie γνωρίζονται για πρώτη φορά με αφορμή τα 90α γενέθλιά της.

"Ήταν πάντα τιμή να σχεδιάζω τον Winnie the Pooh και ακόμα περισσότερο όταν στην παρέα του εμφανίζεται η Αυτού Μεγαλειότης, βασίλισσα Ελισάβετ. Ζωγραφίζω τον Pooh για πάνω από 30 χρόνια και συνεχίζω να εμπνέομαι από τα κλασσικά έργα του E.H. Shepard. Η Disney ήθελε να δημιουργήσουμε μία συγκινητική ιστορία που ταιριάζει στον πιο αγαπημένο αρκούδο του κόσμου, ο οποίος για 95 χρόνια έχει αγγίξει τις καρδιές εκατομμύριων ανθρώπων",δήλωσε ο εικονογράφος Kim Raymond, συνεχίζοντας πως ελπίζει οι φαν που θα δουν το νέο του έργο να το απολαύσουν όσο εκείνος τη στιγμή που το δημιουργούσε.