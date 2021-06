Sheryl Crow | Μιλά για την σεξουαλική παρενόχληση που είχε δεχτεί από τον μάνατζερ του Michael Jackson

Η Sheryl Crow μπορεί να έχει διανύσει μια λαμπρή καριέρα στη μουσική βιομηχανία, να έχει βραβευτεί με εννιά Grammy και να έχει κάνει κορυφαίες συνεργασίες, όμως στην αρχή της καριέρας της κάποιος είχε απειλήσει να καταστρέψει την καριέρα της εάν δεν υπέκυπτε στις σεξουαλικές ορέξεις του.

Η τραγουδίστρια μίλησε για τη σεξουαλική παρενόχληση που είχε δεχτεί τη δεκαετία του '80 από τον μάνατζερ του Michael Jackson, Frank DiLeo. Όπως δήλωσε στην εφημερίδα Independent, η πρώτη φορά που ακούστηκε το όνομά της ήταν όταν επιλέχτηκε να κάνει περιοδεία μαζί με τον Michael Jackson τι 1987: "Η αφέλεια είναι τόσο όμορφο πράγμα. Ήταν απίστευτο με κάθε τρόπο, σχήμα και μορφή για ένα νέο άνθρωπο από μια πολύ μικρή πόλη να βλέπει τον κόσμο και να δουλεύει με τον αδιαμφισβήτητα καλύτερο pop star. Αλλά είχα και μια φάση σύγκρουσης στη μουσική βιομηχανία”.

Τα tabloids της εποχής ήθελαν την νεαρή τραγουδίστρια που ανέβαινε στη σκηνή μαζί με τον Jackson να έχει σχέση με τον τραγουδιστή ενώ ένα δημοσίευμα ανέφερε ότι της είχε προσφέρει 2 εκατομμύρια για να κάνει το παιδί του. Στη βιογραφία της, η τραγουδίστρια είχε αποκαλύψει ότι αυτές οι ιστορίες ήταν κατασκευασμένες από τον DiLeo "για να δείξει ότι ο Mike ενδιαφερόταν για γυναίκες”. Όπως είχε πει, δεν ήταν ο Michael που ενδιαφερόταν για εκείνη αλλά ο μάνατζέρ του που της είχε υποσχεθεί ότι θα την έκανε σταρ, ενώ αν αρνιόταν να ενδώσει σε όσα της ζητούσε θα κατέστρεφε την καριέρα της.

Η Crow αρνήθηκε και επέστρεψε στο σπίτι της στο Λος Άντζελες το 1989 όπου βυθίστηκε στην κατάθλιψη. "Είναι πολύ ενδιαφέρον να κοιτάς πίσω και να σκέφτεσαι αυτές τις παλιές εμπειρίες και μετά να το συγκρίνεις με το που φτάσαμε σήμερα. Το να μπορώ να μιλάω για αυτή τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκα κατά τη διάρκεια της περιοδείας με τον Michael Jackson εν μέσω του κινήματος του MeToo, νιώθω σαν να κάναμε πολλά βήματα. Αλλά δεν νιώθω ότι έχουμε τελειώσει ακόμα”.

Η Sheryl Crow είχε αναφερθεί στην παρενόχληση από τον DiLeo σε δύο τραγούδια του πρώτου της άλμπουμ το 1993, το "What I Can Do for You" που γράφτηκε από την οπτική του θύτη, και το "The Na-Na Song" όπου αναφέρει τον στίχο "αν τον είχα αφήσει θα είχα ένα τραγούδι επιτυχία”.

Την πρώτη φορά που μίλησε για την σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκε ήταν στη βιογραφία της 'Words + Music' και ένιωσε πολύ άβολα αλλά ταυτόχρονα και πολύ δυνατή που μπόρεσε να μιλήσει για αυτό και να παίξει τη μουσική που εμπνεύστηκε από την εμπειρία της: "Για αυτό δεν είναι η μουσική; Για να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε όποιες εμπειρίες έχουμε και για το κοινό να βρει τις δικές του καταστάσεις στη μουσική σου”.