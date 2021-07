Robert Downey Jr. | Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του

Ο πατέρας του Robert Downey Jr. άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 85 ετών στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη την περασμένη Τετάρτη.

Ο ηθοποιός και δημιουργός ταινιών Robert Downey Sr., ο οποίος είχε γίνει γνωστός στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή στις ταινίες "Boogie Nights,” "Magnolia” και "To Live and Die in LΑ", πέθανε στον ύπνο του, έναν μήνα μετά τα γενέθλιά του, όπως ανέφερε η σύζυγός του, Rosemary.

Ο ηθοποιός όπως έγραψε και ο γιος του στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, το οποίο μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δυστυχώς έχασε τη μάχη με τη νόσο του Parkinson, με την οποία πάλευε τα τελευταία 5 χρόνια.

"Χθες βραδύ, ο πατέρας μου πέθανε γαλήνια στον ύπνο του ύστερα από χρόνια να υπομένει τη φθορά του Parkinson. Ήταν ένας αντισυμβατικός δημιουργός ταινιών και παρέμεινε αξιοσημείωτα αισιόδοξος μέσα στα χρόνια. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της μητριάς μου, ήταν ευτυχισμένοι για τουλάχιστον πάνω από 2000 χρόνια. Rosemary Rogers-Downey είσαι μία αγία και οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι μαζί σου", έγραψε ο Robert Downey Jr., αναρτώντας μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του πατέρα του.

Μέσα στα χρόνια της καριέρας του, ο πατέρας του ηθοποιού προσπαθούσε να μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας προκειμένου να προστατεύσει τα παιδιά του. Το 2001, όμως, όταν ο υποψήφιος για όσκαρ γιος του αντιμετώπιζε κατηγορίες για χρήση κοκαΐνης, τότε ο Robert Downey Sr. είχε μιλήσει στην εφημερίδα Post για τις δυσκολίες του Hollywood. Πιο συγκεκριμένα, είχε δηλώσει πως "η ζωή είναι πολύ πιο εύκολη όταν είσαι αστέρας του κινηματογράφου. Οι άνθρωποι θα κάνουν ό,τι θέλεις και θα σου φέρουν ό,τι χρειαστείς. Το Hollywood είναι ένα απαίσιο μέρος".

Φυσικά, και ο ίδιος είχε προβλήματα με τις ουσίες, τις οποίες σταμάτησε το 1981 όταν η τότε γυναίκα του του είχε δώσει τελεσίγραφο και αφού όπως είχε δηλώσει το έκοψε μπροστά στον γιο του. Με λίγα λόγια η ιστορία επαναλήφθηκε λίγο αργότερα.

Η πιο πρόσφατη ταινία στην οποία είχε πρωταγωνιστήσει ήταν το "Tower Heist" το 2011 μαζί με τους Ben Stiller, Eddie Murphy και Casey Affleck ενώ τα τελευταία πρότζεκτ που είχε αναλάβει από την καρέκλα του σκηνοθέτη ήταν το "Hugo Pool" το 1997 και το ντοκιμαντέρ "Rittenhouse Square" το 2005.