Penelope Cruz - Javier Bardem | Οικογενειακές διακοπές στην Ιταλία

Αφού διευθέτησαν τις υποχρεώσεις τους, η Penelope Cruz και ο Javier Bardem αποφάσισαν να κάνουν ένα διάλειμμα, ταξιδεύοντας στην Ιταλία μαζί με τα παιδιά τους για να απολαύσουν κολύμπι και ξεκούραση μακριά από το απαιτητικό τους πρόγραμμα.

Το ζευγάρι εθεάθη στην παραλία μαζί με τον 10 ετών γιο τους Leo και την 7χρονη Luna να διασκεδάζουν, παίζοντας παιχνίδια στο νερό και χτίζοντας κάστρα στην άμμο. Η Cruz επέλεξε να φορέσει ένα ολόσωμο μαγιό σε γαλάζιο χρώμα που κολάκευε την καλλίγραμμη σιλουέτα της 47χρονης ηθοποιού ενώ ο σύζυγός της προτίμησε ένα απλό μαύρο μαγιό.

Το ζευγάρι αφού πέρασε ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά του, ξέκλεψε λίγα λεπτά, βρίσκοντας την ευκαιρία να περπατήσουν χέρι-χέρι στην παραλία, ανταλλάσσοντας φιλιά, χωρίς να νοιάζονται αν τους βλέπει κανείς.

Οι διάσημοι ηθοποιοί πριν ξεκινήσουν τις διακοπές τους, ολοκλήρωσαν τα γυρίσματα στα πρότζεκ που είχαν αναλάβει. Πιο συγκεκριμένα, η Cruz τελείωσε με τα γυρίσματα του θρίλερ "The 365" με συμπρωταγωνίστριες τις Jessica Chastain, Diane Kruger και Lupita Nyong’o, ενώ ο Bardem μόλις ολοκλήρωσε την πολυαναμενόμενη ταινία "Being the Ricardos" με την Nicole Kidman, στην οποία θα υποδυθούν τους Desi Arnaz και Lucille Ball αντίστοιχα.

Το ζευγάρι που παντρεύτηκε το 2010 σε μία ιδιωτική τελετή στις Μπαχάμες, έχει συνεργαστεί πολλές φορές σε ταινίες, χωρίς όμως αυτό να γίνεται συνήθεια. Η Penelope Cruz είχε σχολιάσει στο Φεστιβάλ Καννών το 2018 ύστερα από τη συνεργασία τους σε ταινία πως "στο τέλος της ημέρας δεν παίρνουμε τους χαρακτήρες σπίτι. Έχουμε παρόμοιους τρόπους που δουλεύουμε. Το γεγονός ότι γνωριζόμαστε και εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλο, βοηθάει. Δεν είναι κάτι που σχεδιάζουμε να κάνουμε κάθε δύο χρόνια. Αυτό θα γίνεται μία στο τόσο, όταν νιώθουμε πως είναι σωστό. Δεν νομίζω όμως να συμβαίνει πολύ συχνά."