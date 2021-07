Jennifer Lopez | To like σε μια παλιά φωτογραφία του Ben Affleck

H Jennifer Lopez δεν κρύβει τον θαυμασμό της για τον Ben Affleck ούτε στα social media.

Η σταρ πρόσφατα έκανε like σε μια throwback φωτογραφία που ανέβηκε στο fan προφίλ @lopezaffleck στο Instagram. Η φωτογραφία ήταν από τα γυρίσματα της ταινίας 'The Town' που είχε σκηνοθετήσει και πρωταγωνιστήσει ο Affleck το 2010 και τον δείχνει να φοράει ένα t-shirt με τη φράση ΄Believe in Boston'.

Γρήγορα οι followers του λογαριασμού παρατήρησαν ότι η Lopez είχε κάνει like στη φωτογραφία του διάσημου συντρόφου της, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό τους για την κίνηση αλλά και για το πόσο ερωτευμένοι είναι οι δύο σταρ.

Πρόσφατα o ηθοποιός φωτογραφήθηκε σε μια βόλτα με τα δύο από τα παιδιά του, την 12χρονη Seraphine και τον 9χρονο Samuel, αλλά και την 13χρονη Emme της Lopez, χωρίς την τραγουδίστρια.

Το ζευγάρι μετά την επανασύνδεση δείχνει αχώριστο ενώ η Lopez σύμφωνα με δημοσιεύματα σκοπεύει να μετακομίσει στο Λος Άντζελες για να βρίσκεται κοντά στον σύντροφό της.