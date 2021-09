Συντετριμμένος ο Alain Delon μετά τον θάνατο του Belmondo | "Ήταν ένα μέρος από τη ζωή μου"

Ο Jean-Paul Belmondo έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών βυθίζοντας σε θλίψη τους σινεφίλ παγκοσμιώς αλλά και τους Γάλλους που -όπως είπε χαρακτηριστικά και ο πρόεδρος Macron- πάντα έβλεπαν σε αυτόν τους εαυτούς τους.

Οι Γάλλοι τον θεωρούσαν "εθνικό θησαυρό”, όμως για τον Alain Delon, τον 'συνοδοιπόρο' του στη μεγάλη οθόνη ήταν πραγματικός θησαυρός. Οι δύο σταρ, άλλωστε, ήταν πολύ καλοί φίλοι κι αν κάποτε τους θεωρούσαν αντιπάλους ήταν γιατί ήταν δύσκολο για κάποιους να πιστέψουν ότι είναι δυνατόν δύο 'γίγαντες' του κινηματογράφους να είναι φίλοι.

Ο Alain Delon δήλωσε συντετριμμένος στην είδηση του θανάτου του φίλου του, λέγοντας: "Είμαι απόλυτα συντετριμμένος. Θα προσπαθήσω να μην κάνω το ίδιο τις επόμενες πέντε ώρες. Δεν θα ήταν κακό εάν οι δυο μας φεύγαμε μαζί. Ήταν μέρος από τη ζωή μου. Ξεκινήσαμε μαζί πριν 60 χρόνια”.

O Belmondo πρωταγωνίστησε σε πάνω από 80 ταινίες στην καριέρα του και γρήγορα καθιερώθηκε ως σταρ του σινεμά που δεν είχε την κλασική ομορφιά του Delon αλλά έναν αυθεντικό ανδρισμό που του έδινε τη δυνατότητα να επιλέγει πολλούς και διαφορετικούς ρόλους. Το 'Breathless' του Jean-Luc Godard του έδωσε το καλλιτεχνικό στάτους και σκηνοθέτες όπως ο Francois Truffaut και ο Claude Lelouch τον καθιέρωσαν.

Ο Belmondo και ο Delon είχαν παράλληλες καριέρες και οι δύο με ταινίες που πάντα βρίσκονταν στην κορυφή του Box office. Ο μύθος θέλει τους δύο σταρ να έχουν συγκεντρώσει στις κινηματογραφικές αίθουσες πάνω από 300 εκατομμύρια θεατές. Οι γίγαντες του γαλλικού σινεμά -που συχνά τουυς έλεγαν ο Γόης και ο Σαμουράι (για τον Ντελόν που είχε πρωταγωνιστήσει στην ομώνυμη ταινία) – ήταν για σχεδόν εξήντα χρόνια συνοδοιπόροι, φίλοι και κάποιες στιγμές "αντίπαλοι”. Η γνωριμία τους ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του '50 και από τότε συναντήθηκαν στη μεγάλη οθόνη εφτά φορές, όπως στα 'Be Beautful and shut up' και 'Paris brûle-t-il'.

Το 1970 ο Alain Delon κάνει την παραγωγή του Borsalino του Jacques Deray και θέλει απεγνωσμένα να συμπρωταγωνιστήσει μαζί με τον Belmondo, υποδυόμενοι τους δύο ήρωες Roch Siffredi και François Capella. Το σενάριο της ταινίας έμπαινε στα μονοπάτια της αληθινής τους σχέσης, μια φιλία αναμεμειγμένη με αντιπαλότητα, που έκανε τους πάνω από πέντε εκατομμύρια θεατές που παρακολούθησαν τότε την ταινία να μαγευτούν από το υποκριτικό τους ταλέντο. Οι δύο ηθοποιοί συναντήθηκαν ξανά στη μεγάλη οθόνη 28 χρόνια μετά στην ταινία "Une chance sur deux” ξεδιπλώνοντας για ακόμα μια φορά τη χημεία που είχαν στην οθόνη αλλά και τη φιλία που μοιράζονταν πίσω από τις κάμερες.