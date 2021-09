Berry Berenson Perkins | Η εγγονή της Elsa Schiaparelli και ο τραγικός της θάνατος στους Δίδυμους Πύργους

Οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στις Η.Π.Α. αποτελούν μία από τις πιο μελανές σελίδες στην παγκόσμια ιστορία. Το πρωινό εκείνης της Τρίτης του 2001, τέσσερα επιβατηγά αεροσκάφη που πετούσαν πάνω από τις βορειοδυτικές πολιτείες της Αμερικής κατελήφθησαν από τρομοκράτες. Τα δυο από αυτά συνετρίβησαν στους Δίδυμους Πύργους του Παγκοσμίου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη, το τρίτο στο Πεντάγωνο, ενώ το τέταρτο με κατεύθυνση την Ουάσιγκτον ήταν το μοναδικό που έχασε τον τελικό του στόχο και συνεντρίβη σε χωράφι. Οι Δίδυμοι Πύργοι λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση, κατέρρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι εγκλωβίζοντας στα συντρίμμια τους χιλιάδες νεκρούς. Μία σκοτεινή εποχή ξεκινούσε σε όλο τον πλανήτη.

Η ανάρτηση της Diane von Furstenberg

Σχεδόν 3.000 νεκροί και 25.000 τραυματίες ήταν ο απολογισμός της τρομοκρατικής επίθεσης. Οι τραγικές τους ιστορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας με αφορμή τα 20 χρόνια από την 9/11, και μία από αυτές μοιράστηκε και η σχεδιάστρια Diane von Furstenberg. Η ανάρτησή της είναι ένας φόρος τιμής στη φίλη της, φωτογράφο μόδας και ηθοποιό, Berry Berenson Perkins.

"20 χρόνια πριν, στις 9/11/2001, η φίλη μου, η όμορφη, ταλαντούχα Berry Berenson Perkins βρισκόταν στο πρώτο αεροπλάνο που συνεντρίβη στους Δίδυμους Πύργους. Μητέρα του Osgood και του Elvis, σύζυγος του Anthony Perkins και αδελφή της Marisa Berenson, η Berry ήταν μια χαρισματική φωτογράφος και πηγή χαράς για όσους τη γνώριζαν... Μάς λείπει και θυμόμαστε όλα τα θύματα αυτής της θλιβερή μέρας", έγραψε στο ποστ της που συνόδευε μια φωτογραφία της Berenson.

Ποια ήταν η Berry Berenson Perkins;

Η Berry Berenson, 53 ετών, ήταν ανάμεσα στους επιβάτες της πτήσης 11 των American Airlines, της πρώτης που κατέπεσε στο World Trade Centre. Ήταν φωτογράφος μόδας και ηθοποιός, παντρεμένη επί 20 χρόνια με τον διάσημο ηθοποιό του Hollywood, Anthony Perkins, μέχρι τον θάνατό του το 1992 από AIDS.

Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και μητέρα της ήταν η Maria-Luisa Yvonne Radha de Wendt de Kerlor (ή αλλιώς Gogo Schiaperelli), κόρη της διάσημης Ιταλίδας couturier Elsa Schiaperelli. Ο πατέρας της ήταν ο διπλωμάτης Robert Lawrence Berenson, ενώ η μεγάλη της αδελφή είναι η διάσημη ηθοποιός και μοντέλο Marisa Berenson (Death in Venice, Barry Lyndon). Η εκπαίδευσή της σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρώπης, η αγάπη της για τις ξένες γλώσσες που κληρονόμησε από τον πατέρα της, η αριστοκρατική της καταγωγή και η συναναστροφή της με επιφανείς εκπροσώπους της υψηλής κοινωνίας, διαμόρφωσαν μια δυνατή προσωπικότητα.

Μέσω της διάσημης αδελφής της, η Berenson ξεκίνησε να φωτογραφίζει τους σταρ του Hollywood, ενώ αυτός ο κύκλος έγινε η αφορμή για να γνωριστεί με τη θρυλική editor-in-chief της Vogue και fashion editor του Harper's Bazaar, Diana Vreeland. Άρχισε να εργάζεται ως freelance φωτογράφος μόδας και για τα δυο περιοδικά. Στην πορεία, φωτογραφίες της δημοσιεύτηκαν και στα περιοδικά Life, Glamour, Newsweek, ενώ μαζί με την αδελφή της Marisa, εξέδωσαν το βιβλίο "Dressing Up: How to Look and Feel Absolutely Perfect for Any Social Occasion" με φωτογραφίες και κείμενα με styling tips.

Getty Images Από φωτογράφιση της Berenson

O γάμος με τον Perkins και ο αφορισμός από τη μητέρα της

Με τον διάσημο πρωταγωνιστή του "Psycho"(1960) παντρεύτηκε το 1973 στο Κέιπ Κοντ της Μασαχουσέτης κι ενώ ήταν ήδη τριών μηνών έγκυος στο πρώτο τους παιδί, τον ηθοποιό - σκηνοθέτη Oz Perkins. Το 1976 απέκτησαν τον δεύτερο γιο τους, τραγουδιστή και συνθέτη, Elvis Perkins. Η απόφασή της να παντρευτεί τον Perkins είχε προκαλέσει την αντίδραση της μητέρα της, Gogo Schiaparelli, γνωστής και ως Marchesa Cacciapuoti di Giulian, που την είχε αποκαλέσει "ανώμαλη". Η ομοφιλοφιλία του Perkins, εξάλλου, δεν ήταν άγνωστη στους κύκλους του star system της εποχής, παρ' όλα αυτά η Berenson έμεινε στο πλευρό του ως τον θάνατό του από AIDS, και ήταν αυτή που είχε αναλάβει τη φροντίδα του τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Getty Images Στον γάμο της με τον Tony Perkins, το 1973.

Ήταν στη διάρκεια του γάμο τους, μάλιστα, που άρχισε να στρέφεται και στην ηθοποιία αναζητώντας ρόλους. Ειδικά μετά το 1978, οπότε και τα παιδιά της είχαν μεγαλώσει αρκετά, άρχισε να μοιράζει τον επαγγελματικό της χρόνο ανάμεσα σε γυρίσματα και φωτογραφίσεις. Είχε σπουδάσει υποκριτική στο The American Place Theatre με συμμαθητές τους Richard Gere, Philip Anglim, Penelope Milford, Robert Ozn, Ingrid Boulting και την αδελφή της Marisa.

Getty Images H Berry Berenson (αριστερά) με τον σύζυγό της, Tony Perkins, και την αδελφή της, Marisa Berenson.

Ανάμεσα στις ταινίες που συμμετείχε το "Remember My Name" (1978) με συμπρωταγωνιστή τον σύζυγό της, Anthony Perkins, το "Winter Kills" (1979), στο καστ του οποίου συμμετείχαν ο Perkins, o John Huston και η Elizabeth Taylor και η ταινία τρόμου "Cat People" (1982).

Την ημέρα της επίθεσης, η Berrenson επέστρεφε αεροπορικώς στο σπίτι της στο Los Angeles από το Κέιπ Κοντ, όπου εκανε διακοπές.