Jackie Kennedy | Ένα νέο βιβλίο αποκαλύπτει την έντονη ζήλεια που ένιωθε για εκείνη η αδελφή της, Lee Radziwill

Ο Truman Capote είχε μαγευτεί από τις πιο γκλάμορους γυναίκες της αμερικάνικης υψηλής κοινωνίας των 50s και των 60s. Τις αποκαλούσε "κύκνους", σύμφωνα με τον Laurence Leamer, τον συγγραφέα του βιβλίου ‘Capote’s Women: A True Story of Love, Betrayal, And a Swan Song for an Era’ στο οποίο περιγράφει τις τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Jackie Kennedy και την αδελφή της Lee Radziwill.

Λίγο πριν την κυκλοφορία του βιβλίου στις 12 Οκτώβρη, ο συγγραφέας μίλησε σε συνέντευξή του στο People για την έντονη ζήλεια που ένιωθε η Lee για την Πρώτη Κυρία εξηγώντας ότι "απλά δεν μπορούσε να το αφήσει. Ήταν μια αρρώστια. Πραγματικά κατέστρεψε τη ζωή της".

"Η Lee Radziwill ήταν πλούσια και άξιζε να θεωρείται κύκνος. Ήταν μια όμορφη γυναίκα" λέει ο Leamer για τη σοσιαλιτέ που ενώ είχε κάνει μια προσπάθεια να γίνει ηθοποιός και είχε ασχοληθεί με τη διακόσμηση δεν είχε καταλήξει σε κάποιο επάγγελμα. "Ήταν παντρεμένη με τον πρίγκιπα Radziwill, έναν πολωνό πρίγκιπα και ζούσε μια πολύ γκλάμορους ζωή. Ο Truman απλά την αγαπούσε".

Getty Images H Lee Radziwill με τον Truman Capote

Ο Capote σύμφωνα με τον Leamer μέχρι το 1962 ήταν ένας συγγραφέας που είχε μια ξεχωριστή θέση στην καλή κοινωνία της Νέας Υόρκης "η γοητεία του άνοιγε πόρτες στους πιο πριβέ κύκλους. Τα αυτιά του και τα μάτια του ήταν πάντα ανοιχτά παρατηρώντας τα πάντα". Ο Leamer μάλιστα τον περιγράφει σαν κάποιον που του άρεσε να "μπαίνει στη ζωή κάποιου και να ανακαλύπτει τα μεγαλύτερα μυστικά τους".

Η φιλία του Capote και της Radziwill έδωσε στον διάσημο συγγραφέα ακριβώς αυτό που ήθελε, ειδικά όταν εκείνη του αποκάλυψε ότι δεν είχε αυτοπεποίθηση και πως ένιωθε έντονη ζήλεια για όσα είχε καταφέρει η αδελφή της: "Η Lee ζήλευε τόσο την αδελφή της Jackie που δεν μπορούσε καν να μιλήσει. Εάν η μεγαλύτερη αδελφή σου είναι η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ ίσως να ζηλεύεις λίγο, αλλά εκείνη είχε αναλωθεί με τη ζήλεια της".

Η Lee δεν είχε παραδεχτεί ποτέ δημοσίως ότι έχει κακές σχέσες με τη Jackie ή ότι την ζηλεύει: "Είναι απλά η πιο γελοία φήμη στον κόσμο" είχε πει σε συνέντευξή της το 1976, εξηγώντας ότι "είμαστε πολύ κοντά και πάντα ήμασταν". Στην πραγματικότητα, οι δύο αδελφές περνούσαν φάσεις στη σχέση τους με κάποια διαστήματα να βρίσκονται κοντά η μία στην άλλη και κάποια άλλα δεν συναντιόντουσαν καθόλου. Όπως είχε πει ο βιογράφος του Kennedy "δεν ήταν ποτέ άσπρο ή μαύρο. Υπήρχαν πάντα αποχρώσεις του γκρι και όταν προσπαθείς να ζωγραφίσεις αυτή τη σχέση με ένα μεγάλο πινέλο δεν λειτουργεί ποτέ γιατί υπήρχαν στιγμές που ήταν πολύ δεμένες".

Getty Images H Jackie Kennedy με την αδελφή της Lee Radziwill

Ο Capote μετά την επιτυχία του Breakfast at Tiffany’s και του In Cold Blood ήθελε να γράψει ένα νέο βιβλίο επνευσμένος από τη φιλία του με την Radziwill αλλά και τον κύκλο του: "Είχε αποφασίσει να γράψει ένα βιβλίο για τις πιο πλούσιες και κομψές γυναίκες στον κόσμο. Θα μάθαινε όσα μπορούσε και μετά θα έγραφε ένα αριστούργημα" λέει ο Leamer αλλά το βιβλίο με τίτλο "Answeres Prayers" δεν τέλειωσε ποτέ.

Μετά τη δολοφονία του Kennedy, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Radziwill είχε στηρίξει αρκετά την αδελφή της. "Ήταν εκεί, την φρόντισε. Εκείνη τη στιγμή ήταν καλή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ζήλεια είχε φύγει. Στην πραγματικότητα, είχε περισσότερη ζήλεια γιατί εκείνη την εποχή η Jackie ήταν το πιο αγαπητό πρόσωπο στην Αμερική" λέει ο συγγραφέας που τονίζει ότι η Πρώτη Κυρία δεν ένιωσε ποτέ το ίδιο για την Lee: "Η Jackie δεν ζήλευε. Γιατί να ζηλέψει; Η Lee από την άλλη… δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο μεγάλη ήταν η ζήλεια. Δεν μπορούσε καν να την κοιτάξει ή να την σκεφτεί. Ό,τι κι αν έκανε η Jackie την έκανε έξαλλη".

Σε μια σπάνια συνέντευξη του Capote για την Lee, ο συγγραφέας περιέγραψε με τον καλύτερο τρόπο, τη σχέση των δύο αδελφών αλλά και γιατί η μικρή αδελφή της Jackie πάντα την ζήλευε: "Η Lee είναι ένα αξιοπρόσεκτο κορίτσι. Είναι όλα τα πράγματα για τα οποία η Jackie επαινείται. Τα looks, το στιλ, το γούστο. H Jackie δεν τα είχε αυτά ποτέ, αλλά ήταν η Lee που ζούσε στη σκιά αυτού του σούπερ-κάτι ανθρώπου".