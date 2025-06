Ο Jeff Bezos αλλάζει τα σχέδια για τον γάμο στη Βενετία

Καθώς η Βενετία ετοιμάζεται να γίνει το σκηνικό για τον πιο πολυσυζητημένο γάμο της χρονιάς, ο Jeff Bezos και η Lauren Sánchez ξαναγράφουν το σενάριο, με στιλ και αίσθηση του μέτρου. Η πρόθεση είναι σαφής: να αποφευχθεί η ένταση ή η ταλαιπωρία, υπό το πρίσμα της κρίσιμης διεθνούς κατάστασης και των διαδηλώσεων στην ιταλική πόλη. Σε συνεννόηση με τις Αρχές, το ζευγάρι αποφάσισε μια παραλλαγή: ένας από τους εορτασμούς δεν θα πραγματοποιηθεί πλέον στη Scuola Grande della Misericordia, αλλά θα μεταφερθεί σε μια νέα τοποθεσία, πιο διακριτική και καλύτερα επανδρωμένη. Ο λόγος για το Αρσενάλι της Βενετίας. Μια επιλογή με γνώμονα την ασφάλεια, αλλά και το σεβασμό προς την πόλη, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της.

Στον αντίποδα, τα σημάδια διαφωνίας επίσης πολλαπλασιάζονται: το πανό της Greenpeace μαζί με την αγγλική συλλογικότητα Everyone Hates Elon στην Piazza San Marco (έγραφε στα αγγλικά: "Αν μπορείτε να νοικιάσετε τη Βενετία για τον γάμο σας, τότε μπορείτε να πληρώσετε φόρους") και οι διαμαρτυρίες της επιτροπής No Space for Bezos, η οποία έχει προγραμματίσει μια μεγάλη διαδήλωση στις 28 Ιουνίου.

Getty Images

Για αύριο έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση της Επιτροπής Ασφάλειας και Δημόσιας Τάξης στη Νομαρχία. Οι έλεγχοι βρίσκονται ήδη σε πολύ υψηλό επίπεδο χάρη στην παρουσία ομάδας πρώην πεζοναυτών και φορέων υψηλού προφίλ.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον τριήμερο εορτασμό (26-28 Ιουνίου) έχει ήδη ξεκινήσει, εν μέσω θωρακισμένων προετοιμασιών και ενενήντα ιδιωτικών τζετ που καταφθάνουν από όλες τις γωνιές του κόσμου. Εν τω μεταξύ, τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία είναι πλήρως κλεισμένα. Το Aman Venice και το The Gritti Palace έχουν κρατηθεί εξ ολοκλήρου από τη νύφη και τον γαμπρό για να υποδεχθούν διασημότητες και προσωπικότητες της διεθνούς ελίτ. Αναμένονται περίπου 200 καλεσμένοι: ένας επιλεγμένος αριθμός, συμβατός με την ισορροπία της πόλης.