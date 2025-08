Η Cynthia Nixon αποχαιρετά τη Miranda Hobbes πριν από το φινάλε του And Just Like That

Η Cynthia Nixon αποχαιρετά επίσημα τη Miranda Hobbes. Την Παρασκευή, το HBO Max επιβεβαίωσε ότι το And Just Like That θα ολοκληρωθεί με την τρίτη σεζόν, τερματίζοντας μια για πάντα τον κόσμο του Sex and the City.

Η Nixon, που υποδύθηκε τη φανταστική δικηγόρο για πάνω από δύο δεκαετίες, μοιράστηκε ένα συγκινητικό μήνυμα στο Instagram. Το καρουσέλ της περιλάμβανε φωτογραφίες τόσο από την αρχική σειρά όσο και από το reboot.

"Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η υπέροχη και τρελή μας περιπέτεια με το And Just Like That τελειώνει", έγραψε. "Ήταν μια απίστευτη απόλαυση από την αρχή μέχρι το τέλος. Θα μου λείψει πάρα πολύ η καθημερινή συνεργασία με αυτούς τους ανθρώπους, αλλά ξέρω ότι θα είμαστε πάντα μέρος της ζωής του άλλου".

"Ετοιμαστείτε για πολλά ακόμα καρουζέλ τις επόμενες εβδομάδες! Και μην χάσετε τα τελευταία επεισόδια: σας περιμένουν εκπλήξεις", κατέληξε η Nixon.

Η είδηση για το διμερές φινάλε της σειράς έγινε γνωστή χάρη σε μια ανακοίνωση του δημιουργού της, Michael Patrick King, στο Instagram. Εξήγησε ότι "ενώ έγραφα το τελευταίο επεισόδιο της 3ης σεζόν του And Just Like That…, κατάλαβα ότι αυτό θα ήταν ένα υπέροχο σημείο για να σταματήσω".

Πρόσθεσε ότι "η SJP και εγώ αναβάλαμε την ανακοίνωση της είδησης μέχρι τώρα, επειδή δεν θέλαμε η λέξη 'τελικό' να επισκιάσει τη διασκέδαση του να παρακολουθείς τη σεζόν".