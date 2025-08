Οικογενειακή έξοδος στο σινεμά | Η Letizia, η Leonor και η Infanta Sofia περνούν ένα ήσυχο απόγευμα στη Μαγιόρκα

Μετά από αρκετές ημέρες χωρίς να εμφανιστούν δημόσια, η βασίλισσα Letizia, η πριγκίπισσα Leonor και η Infanta Sofia επανεμφανίστηκαν στη Μαγιόρκα κάνοντας μία συνιθισμένη έξοδο. Οι κυρίες της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας πέρασαν ένα απόγευμα στο σινεμά με την οικογένεια.

Επέλεξαν να δουν το In a Place of the Mind, ένα ντοκιμαντέρ με μεγάλο βάθος που ασχολείται με την ψυχική υγεία, την τέχνη και την κοινωνική μεταμόρφωση, και το οποίο είναι μέρος του Atlàntida Mallorca Film Fest, του ίδιου φεστιβάλ που η Letizia θα κλείσει σε λίγες μέρες.

Πέρα από τον συμβολικό χαρακτήρα της εξόδου, ήταν επίσης ενδιαφέρον να δούμε τις στιλιστικές τους επιλογές. Η βασίλισσα Letizia επέλεξε ένα ασπρόμαυρο πουά φόρεμα, φλατ σανδάλια και μια μεγάλη τσάντα που της έδινε ένα καλοκαιρινό αέρα.

Η πριγκίπισσα Leonor προτίμησε φαρδύ πράσινο παντελόνι, λευκό τοπ και ψάθινη τσάντα. Και η Infanta Sofia, πιστή στο πιο σοβαρό στιλ της, επέλεξε ένα μαύρο midi φόρεμα.

Αυτή η έξοδος σηματοδότησε την πρώτη τους εμφάνιση έξω από το Παλάτι Μαριβέντ, όπου παρέμειναν αρκετά διακριτικοί από την άφιξή τους στο νησί την περασμένη Πέμπτη.

Η μόνη φορά που έκαναν αισθητή την παρουσία τους ήταν η σύντομη εκδρομή της πριγκίπισσας Leonor και της Infanta Sofia στην Ελβετία για τον τελικό του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Γυναικών -όπου μοιράστηκαν ένα θεωρείο με τον πρίγκιπα William και την πριγκίπισσα Charlotte- και η αστραπιαία επίσκεψη της Letizia στην Τενερίφη για μια εκδήλωση στο Ινστιτούτο Θερβάντες. Εκτός από αυτό, όλα ήταν αυστηρά ιδιωτικά... μέχρι τώρα.