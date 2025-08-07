Γιατί η πριγκίπισσα Charlotte θα είναι ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας ενώ ο πρίγκιπας Louis όχι

Οι βασιλικές παραδόσεις κρατούν αιώνες αλλά ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχουν αποδείξει ότι αλλάζουν τους βασιλικούς κανόνες, ιδιαίτερα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ανατρέφουν τα τρία μικρά τους παιδιά, πρίγκιπας George, πριγκίπισσα Charlotte και πρίγκιπας Louis. O πρίγκιπας William και η Kate Middleton έχουν, σύμφωνα με πληροφορίες, καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να εξασφαλίσουν στα μικρά τους παιδιά μια "κανονική" παιδική ηλικία, αλλά γίνεται όλο και πιο εμφανές ότι η βασιλική πορεία του George διαφέρει σημαντικά από εκείνη των αδελφών του. Για παράδειγμα, μετά τα πρόσφατα γενέθλιά του, ο νεαρός πρίγκιπας θα ταξιδεύει πλέον χωρίς την οικογένειά του και, σύμφωνα με πηγές από το εσωτερικό του παλατιού, ο 12χρονος προετοιμάζεται ήδη για τον μελλοντικό του ρόλο ως βασιλιάς. Οι μελλοντικοί ρόλοι της πριγκίπισσας Charlotte και του πρίγκιπα Louis δεν είναι ακόμη σαφείς.

Ενώ ορισμένοι υποθέτουν ότι η Charlotte θα κληρονομήσει έναν σημαντικό τίτλο, η εξελισσόμενη φύση της βρετανικής μοναρχίας σημαίνει ότι ο Louis ενδέχεται να μην αναλάβει καθόλου καθήκοντα ως μέλος της βασιλικής οικογένειας. Ιστορικά, τα αδέλφια του μονάρχη αναλάμβαναν αυτόματα ρόλους εντός της οικογένειας. Η αδελφή της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ, η πριγκίπισσα Μαργαρίτα, ήταν ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας, ενώ η αδελφή του βασιλιά Καρόλου, η πριγκίπισσα Άννα, είναι σήμερα ένα από τα πιο σεβαστά μέλη της οικογένειας. Ωστόσο, όλα αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στις επόμενες δεκαετίες.

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα The I, η συγγραφέας και ειδική σε θέματα βασιλικής οικογένειας Ingrid Seward εξήγησε: "Δεν είναι όπως στην εποχή της νεολαίας του Κάρολου, σήμερα τα παιδιά παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις. Είναι πολύ διαφορετικό από την εποχή που μεγάλωσε ο William. Νομίζω ότι τα παιδιά έχουν σήμερα τεράστιες επιλογές που δεν είχαν πριν από 15 χρόνια".

Στην ίδια έκθεση, η βασιλική συγγραφέας Sally Bedell Smith υποθέτει ότι ο πρίγκιπας William και η πριγκίπισσα Kate έχουν ήδη σκεφτεί το βασιλικό μέλλον της πριγκίπισσας Charlotte. Η νεαρή πριγκίπισσα έχει συχνά επαινεθεί για την αυτοκυριαρχία της σε δημόσιες εμφανίσεις, παρά το γεγονός ότι είναι μόλις 10 ετών, και συχνά την βλέπουμε να υπενθυμίζει στους αδελφούς της τα βασιλικά έθιμα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Charlotte έχει επίσης επιτύχει μια σειρά από βασιλικά ορόσημα, από την υπογραφή της πρώτης της ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι την εμφάνισή της στον τελικό του Euro με τον William. Σύμφωνα με την Bedell Smith, αυτό σημαίνει ότι οι Ουαλοί ενδέχεται να έχουν σχέδια για να διασφαλίσουν ότι η νεαρή πριγκίπισσα θα διατηρήσει έναν ενεργό βασιλικό ρόλο, αλλά αυτό μπορεί να μην ισχύει για τον μικρότερο αδελφό της. "Φαντάζομαι ότι η Charlotte θα είναι μέρος του πίνακα. Δεν είμαι τόσο σίγουρη για τον Louis" ανέφερε.