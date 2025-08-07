Follow us

Sharon Stone: "Σήμερα κερδίζω περισσότερα από τη μόδα παρά από τον κινηματογράφο"

H 67χρονη Sharon Stone επιβεβαιώνει ότι συνεχίζει να εργάζεται ως μοντέλο.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
07-08-2025
Getty Images

Δεκαετίες στα πιο σημαντικά κινηματογραφικά πλατό του Χόλιγουντ, η 67χρονη Sharon Stone επιβεβαιώνει ότι τα μεγαλύτερα κέρδη τα έχει κάνει (και συνεχίζει να τα κάνει) ποζάροντας ως μοντέλο, παρά παίζοντας. "Εξακολουθώ να είμαι μοντέλο και ακόμα και σήμερα κερδίζω περισσότερα από τη μόδα παρά από τον κινηματογράφο", επιβεβαίωσε η Αμερικανίδα ηθοποιός σε μια νέα συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Business Insider.

Η καριέρα της ως μοντέλο ξεκίνησε τη δεκαετία του '70. "Ακόμα αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. Αλλά τότε ήθελα να γίνω σκηνοθέτης, μόνο που η ενοχλητική μου κόλπος μπήκε στη μέση, γιατί πώς μπορείς να έχεις μυαλό και κόλπο; Φαίνεται ότι αυτό μπέρδεψε πολύ κόσμο", σχολίασε σαρκαστικά η Stone.

Στη συνέχεια, η σταρ του κινηματογράφου θυμήθηκε τις εντάσεις στο πλατό με τον Michael Douglas, συμπρωταγωνιστή της στην περίφημη ταινία του 1992 Basic Instinct. "Λειτούργησε τέλεια γιατί δεν αναστατωνόμουν όταν μου φώναζε. Ήταν ενδιαφέρον για τον χαρακτήρα, γιατί ο Michael έχει αρκετά έντονο χαρακτήρα, αλλά εμένα δεν με ένοιαζε. Αυτό λειτούργησε πολύ καλά στη δυναμική μας. Τελικά γίναμε πολύ καλοί φίλοι, ακόμα και σήμερα. Τον θαυμάζω πάρα πολύ".

Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τη Stone να σχολιάσει την αξέχαστη σκηνή από την ταινία Basic Instinct, στην οποία, φορώντας ένα λευκό μίνι φόρεμα, η ηθοποιός σταυρώνει τα πόδια της μπροστά από την κάμερα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν φοράει εσώρουχα. "Με έκανε είδωλο, αλλά δεν μου έφερε σεβασμό. Θα το ξαναέκανα; Στη ζωή δεν είμαστε εμείς που επιλέγουμε αυτά τα πράγματα. Δεν συμμετέχω σε αυτόν τον φανταστικό κόσμο", δήλωσε η ηθοποιός. 

Sharon Stone: "Σήμερα κερδίζω περισσότερα από τη μόδα παρά από τον κινηματογράφο"
