Βασίλισσα Maxima & βασιλιάς Willem Alexander | Για ποιον λόγο δέχονται οξεία κριτική για τις διακοπές τους στο Κρανίδι;

Έξαλλος φαίνεται ότι είναι οι Ολλανδοί για την απόφαση του ζευγαριού να περάσει το καλοκαίρι στη χώρα μας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
07-08-2025
Getty Images

Στην Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα στην εξοχική κατοικία που έχουν αποκτήσει στο Κρανίδι στην Πελοπόννησο, περνούν τις φετινές τους διακοπές η βασίλισσα Maxima της Ολλανδίας και ο σύζυγός της, Willem-Alexander, με την απόφασή τους να τους οδηγεί στο επίκεντρο οξείας κριτικής. 

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το HOLA!, ο ολλανδικός τύπος κατηγορεί ανοιχτά το βασιλικό ζευγάρι ότι απουσιάζει, χωρίς κάποια σοβαρή δικαιολογία, αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι το οποίο φαίνεται ότι, εκτός από τα μέσα, έχει ενοχλήσει και τους πολίτες της Ολλανδίας

Η απόφασή τους να περάσουν το καλοκαίρι εκτός Ολλανδίας δεν είναι καινούρια, όπως ούτε η αγάπη του βασιλικού ζευγαριού της Ολλανδίας στη χώρα μας. Η διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έγκειται στο γεγονός ότι η θερινή τους παραμονή στο κτήμα και τη βίλα τους στο Κρανίδι μετρά ήδη οκτώ εβδομάδες, ένα διάστημα το οποίο ο ολλανδικός τύπος αξιολογεί ως ανεπίτρεπτο. "Γιατί δεν κάνουν διακοπές στη χώρα τους;", γράφεται σε πρωτοσέλιδο μίας από τις πιο δημοφιλείς ολλανδικές εφημερίδες, όπως υποστηρίζει το HOLA!, με τα υπόλοιπα μέσα να υιοθετούν την ίδια σκληρή γραμμή. Εκπρόσωποι του Παλατιού φαίνεται να υποστηρίζουν ότι η απουσία του Williem-Alexander και της Maxima δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα, μιας και επόμενη προγραμματισμένη εμφάνιση του βασιλιά εντοπίζεται στις 15 Αυγούστου, όπου θα παραστεί σε εθνική τελετή στη Χάγη

Σύμφωνα με το HOLA!, η ολλανδική βασιλική οικογένεια απολαμβάνει επί του παρόντος διακοπές στη χώρα μας με τις τρεις κόρες τους, την πριγκίπισσα Αμαλία, την πριγκίπισσα Αλεξία και την πριγκίπισσα Αριάνα, κάτι το οποίο θα συνεχίσει να κάνει και τις επόμενες ημέρες. 

