"Είμαι καλά" | Το πρώτο μήνυμα του Francis Ford Coppola μετά το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε στη Ρώμη

Η κατάσταση υγείας του σκηνοθέτη εμβληματικών ταινιών.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
07-08-2025
Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic/Getty Images/Ideal Images

Λίγες μόλις ώρες μετά την είδηση ότι εισήχθη σε νοσοκομείο στη Ρώμη, ο Francis Ford Coppola καθησύχασε τους θαυμαστές του ότι είναι καλά και βρίσκεται σε τροχιά ανάρρωσης, μετά από ένα προγραμματισμένο χειρουργείο.

"Ο Da Dada (όπως με αποκαλούν τα παιδιά μου) είναι καλά και εκμεταλλεύεται την ευκαιρία που του δίνεται στη Ρώμη για να ανανεώσει την τριάντα ετών διαδικασία για την κολπική μαρμαρυγή με έναν εξαιρετικό Ιταλό γιατρό, τον Dr. Andrea Natale! Είμαι καλά!" έγραψε ο εμβληματικός σκηνοθέτης στον επίσημο λογαριασμό του στο instagram.

Τοπικά μέσα στη Ρώμη ανέφεραν ότι ο σκηνοθέτης, ο οποίος επανήλθε την προηγούμενη χρονιά με την ταινία Megalopolis, νοσηλεύτηκε την Τρίτη 5 Αυγούστου, με την προγραμματισμένη του επέμβαση να έχει αίσιο τέλος.

Άλλωστε, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το Vanity Fair, οι ημέρες ξεκούρασης του σκηνοθέτη δεν θα είναι και πάρα πολλές, μιας και εργάζεται ήδη για το νέο του project. Νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, βρισκόταν στην Καλαβρία αναζητώντας τοποθεσίες για την ταινία. Με τις πληροφορίες που έχουν έρθει στο φως να είναι πραγματικά ελάχιστες, στόχος της ταινίας φαίνεται ότι είναι να αναδείξει την ομορφιά της περιοχής. "Η Καλαβρία είναι μια περιοχή γνωστή για τη Μαφία, αλλά αυτό δεν με ενδιαφέρει. Η ταινία μου θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στις ομορφιές αυτής της περιοχής", είχε δηλώσει ο ίδιος σε τοπικά μέσα. 

