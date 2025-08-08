Follow us

Πριγκίπισσα Άννα | Η ιδιαίτερη καρφίτσα που φόρεσε στην τελευταία της δημόσια εμφάνιση

Το συμβολικό κόσμημα που ολοκλήρωσε το look της αδερφής του βασιλιά Καρόλου.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
08-08-2025
Getty Images

Μία νέα δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε η πριγκίπισσα Άννα, με την αδερφή του βασιλιά Καρόλου να εντυπωσιάζει για ακόμα μία φορά με το look της. Την Τετάρτη, η πριγκίπισσα συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ιρλανδίας Michael D. Higgins και τη σύζυγό του Sabina Higgins στο Áras an Uachtaráin στο Δουβλίνο.

Πριγκίπισσα Άννα | Η δημόσια εμφάνιση χωρίς παπούτσια που συζητήθηκε όχι για τους αναμενόμενους λόγους

Για την επίσημη εμφάνισή της, η πριγκίπισσα επέλεξε ένα mint green blazer, το οποίο συνδύασε με ένα crisp πουκάμισο με γιακά και ασορτί φούστα. Το look της ολοκλήρωσε με navy γάντια, μία μαύρη δερμάτινη τσάντα και σκουλαρίκια με μαργαριτάρια. Αυτό, όμως, που πρόσεξαν οι βασιλικοί θαυμαστές είναι το κόσμημα που είχε καρφιτσώσει στο πέτο της. Πρόκειται για μία ιδιαίτερη καρφίτσα, χρυσή και διαμαντένια, η οποία χρονολογείται από το 1980 και έχει το σχήμα ενός αλόγου. 

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η πριγκίπισσα Άννα φορά τη συγκεκριμένη καρφίτσα. Πρωταθλήτρια στην ιππασία και φανατική του αθλήματος, η μικρότερη αδερφή του Βρετανού μονάρχη τρέφει ιδιαίτερη αγάπη για το εν λόγω κόσμημα, το οποίο φορά σε κάθε περίσταση που αφορά τη μεγάλη της αγάπη. 

Σύμφωνα με μία ειδικό μόδας, τα άλογα συμβολίζουν "την ελευθερία και το ανεξέλεγκτο πνεύμα", το οποίο, όπως εξηγεί, "ταιριάζει απόλυτα με τον χαρακτήρα της πριγκίπισσας Άννας". Το χρυσό αξεσουάρ διαθέτει χαίτη και ουρά με διαμάντια και η αξία του υπολογίζεται γύρω στις 15.000 λίρες ή 18.000 δολάρια. 
 

