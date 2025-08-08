Πριγκίπισσα Άννα | Η ιδιαίτερη καρφίτσα που φόρεσε στην τελευταία της δημόσια εμφάνιση

Μία νέα δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε η πριγκίπισσα Άννα, με την αδερφή του βασιλιά Καρόλου να εντυπωσιάζει για ακόμα μία φορά με το look της. Την Τετάρτη, η πριγκίπισσα συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ιρλανδίας Michael D. Higgins και τη σύζυγό του Sabina Higgins στο Áras an Uachtaráin στο Δουβλίνο.

Για την επίσημη εμφάνισή της, η πριγκίπισσα επέλεξε ένα mint green blazer, το οποίο συνδύασε με ένα crisp πουκάμισο με γιακά και ασορτί φούστα. Το look της ολοκλήρωσε με navy γάντια, μία μαύρη δερμάτινη τσάντα και σκουλαρίκια με μαργαριτάρια. Αυτό, όμως, που πρόσεξαν οι βασιλικοί θαυμαστές είναι το κόσμημα που είχε καρφιτσώσει στο πέτο της. Πρόκειται για μία ιδιαίτερη καρφίτσα, χρυσή και διαμαντένια, η οποία χρονολογείται από το 1980 και έχει το σχήμα ενός αλόγου.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η πριγκίπισσα Άννα φορά τη συγκεκριμένη καρφίτσα. Πρωταθλήτρια στην ιππασία και φανατική του αθλήματος, η μικρότερη αδερφή του Βρετανού μονάρχη τρέφει ιδιαίτερη αγάπη για το εν λόγω κόσμημα, το οποίο φορά σε κάθε περίσταση που αφορά τη μεγάλη της αγάπη.

🇮🇪 Today, The Princess Royal was welcomed to Dublin by The President of Ireland, Michael D. Higgins, and his wife Sabina Higgins, at Áras an Uachtaráin. pic.twitter.com/gsrW4M98eh — The Royal Family (@RoyalFamily) August 6, 2025

Σύμφωνα με μία ειδικό μόδας, τα άλογα συμβολίζουν "την ελευθερία και το ανεξέλεγκτο πνεύμα", το οποίο, όπως εξηγεί, "ταιριάζει απόλυτα με τον χαρακτήρα της πριγκίπισσας Άννας". Το χρυσό αξεσουάρ διαθέτει χαίτη και ουρά με διαμάντια και η αξία του υπολογίζεται γύρω στις 15.000 λίρες ή 18.000 δολάρια.

