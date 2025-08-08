Η Gwyneth Paltrow και η Carolyn Bessette είχαν διαμάχη;

Έχουμε ήδη διαβάσει αποσπάσματα από τη βιογραφία για την Gwyneth Paltrow -γραμμένη από την Amy Odell, η οποία έγραψε τη βιογραφία της Anna Wintour, κυκλοφορεί σήμερα.

Περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες που ίσως περιμέναμε: την all-star ανατροφή της ως παιδί δύο σταρ του Χόλιγουντ, τη σχέση της και τον επακόλουθο χωρισμό της από τον Brad Pitt και πω ς ο Ben Affleck είναι "τεχνικά άριστος" στο κρεβάτι.

Μια απροσδόκητη λεπτομέρεια, ωστόσο, αποκαλύπτεται περίπου στο ένα τέταρτο της διαδρομής, όταν η Odell αφηγείται λεπτομερώς ένα ταξίδι που έκανε η Paltrow στα κεντρικά γραφεία του Calvin Klein στη Νέα Υόρκη πριν από τα γυρίσματα της ταινίας Sliding Doors.

Η σχεδιάστρια κοστουμιών της ταινίας, Jill Taylor, ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για να μιλήσει με την Paltrow για την γκαρνταρόμπα της ηρωίδας της και να εξηγήσει ότι δεν είχε μεγάλο προϋπολογισμό. Φυσικά, η Paltrow παρενέβη και πήρε τον έλεγχο της κατάστασης. Εξήγησε ότι ήταν τακτική στα κεντρικά γραφεία του Calvin Klein και έκλεισε ραντεβού για να δει τη συλλογή τους.

Πριν επικρατήσουν οι συνεργασίες με στιλίστες, οι διάσημοι δημιουργούσαν σχέσεις με μάρκες, οι οποίες στη συνέχεια τους εξυπηρετούσαν ευχαρίστως όταν χρειάζονταν να ντυθούν.

Σύμφωνα με την Odell, η Carolyn Bessette (που δεν ήταν ακόμα Bessette-Kennedy) δεν εκτιμούσε ιδιαίτερα τις συχνές επισκέψεις της Paltrow στο γραφείο, όπου της άνοιγαν ράφια με ρούχα για να διαλέξει.

Ως μία από τις υπεύθυνες δημοσίων σχέσεων της μάρκας, η Bessette προφανώς "ενοχλούνταν" από την Paltrow. Εκείνη την εποχή είχαν περάσει μερικά χρόνια που είχε αρχίσει να βγαίνει με τον John F. Kennedy Jr. και ήταν περίπου ένας χρόνο πριν τον παντρευτεί και αφήσει τη δουλειά της.

Η Odell μίλησε με κάποιον "εξοικειωμένο με τον τρόπο σκέψης της [Bessette]", ο οποίος είπε ότι όταν φωτογραφίες της Paltrow εμφανίζονταν στις εφημερίδες ή στα ταμπλόιντ, η Bessette έκανε καυστικά σχόλια γι' αυτήν και την αποκαλούσε "μικρή τέλεια δεσποινίδα".