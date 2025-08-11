Follow us

Kate Middleton | O συγγενής που βλέπουμε σπάνια αλλά θα γίνει η "μυστική υποστήριξή" της

Η Kate Middleton λέγεται ότι περιβάλλεται από ένα ισχυρό δίκτυο υποστήριξης.

11-08-2025
Η Kate Middleton βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής φέτος, επιστρέφοντας στα καθήκοντά της μετά από μια ταραχώδη χρονιά το 2024. Τώρα που έχει ολοκληρώσει τη θεραπεία της για τον καρκίνο, λέγεται ότι αυξάνει τις δημόσιες εμφανίσεις της και προετοιμάζεται για τον μελλοντικό της ρόλο ως βασίλισσα.

Ωστόσο, μετά από το "σκληρότερο έτος της ζωής της" το 2024, δεν είναι μόνη, καθώς η πριγκίπισσα της Ουαλίας λέγεται ότι περιβάλλεται από ένα ισχυρό δίκτυο υποστήριξης.

Η οικογένεια Middleton παίζει κεντρικό ρόλο σε αυτό, με την πριγκίπισσα Κέιτ να είναι γνωστό ότι βασίζεται στους γονείς της, Carole και Michael, και στα αδέλφια της, Pippa και James.

Στην πραγματικότητα, η οικογένεια λέγεται ότι είναι τόσο δεμένη που οι φίλοι του πρίγκιπα William τους αποκαλούσαν "On Masse Middletons" (Όλοι οι Μίντλετον μαζί) λόγω του γεγονότος ότι ήταν πάντα μαζί.

"Όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, ενώνουν τις δυνάμεις τους υπό την καθοδήγηση της Carole", έχει εξηγήσει στο παρελθόν η ειδική σε θέματα βασιλικής οικογένειας Ίνγκριντ Σιούαρντ σε συνέντευξή της στο βρετανικό Hello!. "Είναι η μητριάρχης αυτής της οικογένειας και όλοι ακολουθούν τις συμβουλές της, επειδή έχουν μεγάλο σεβασμό για τη μητέρα τους".

Σε αυτούς περιλαμβάνεται πλέον και η Alizee Thevenet, η οποία σε ηλικία 36 ετών παντρεύτηκε τον James Middleton το 2021 και τον Οκτώβριο του 2023 καλωσόρισε τον γιο τους Inigo.

Και με την Thevenet να έχει πλέον εδραιωθεί στην οικογένεια Middleton, αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο σύστημα υποστήριξης της πριγκίπισσας της Ουαλίας. 

"Η Alizee Thevenet, θα μπορούσε να γίνει σημαντική στήριξη στη ζωή της μόλις αναλάβει το ρόλο της βασίλισσας", ανέφερε η εφημερίδα The Express.

"Mπορεί ενδεχομένως να μάθει τα βασικά για να διαπραγματευτεί την είσοδό της στην οικογένεια Middleton και, ελπίζουμε, να γίνει πηγή δύναμης, ελπίδας και αισιοδοξίας για τη μελλοντική μας βασίλισσα, την πριγκίπισσα Kate", πρόσθεσε ο βασιλικός σχολιαστής και ψυχολόγος, Δρ Arthur Cassidy, στο Hello!.

