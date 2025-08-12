Sandra Bullock | Πώς το Χόλιγουντ έθεσε τέλος στη φιλία της με την Jennifer Aniston

Η Sandra Bullock μιλάει ανοιχτά για τη μακροχρόνια φιλία της με την Jennifer Aniston και για το πώς, για χρόνια, η κουλτούρα του Χόλιγουντ αποθάρρυνε τέτοιου είδους δεσμούς μεταξύ γυναικών.

Και οι δύο σταρ ξεκίνησαν την καριέρα τους στα τέλη της δεκαετίας του 1980, αλλά το 1994 ήταν η χρονιά που σηματοδότησε τη μεγάλη τους επιτυχία, η Bullock με τον ρόλο της δίπλα στον Keanu Reeves στην ταινία Speed και η Aniston ως Rachel Green στην επιτυχημένη κωμική σειρά Friends του NBC.

Παρά το γεγονός ότι έγιναν διάσημες περίπου την ίδια περίοδο, οι δύο γυναίκες δεν συναντήθηκαν παρά μόνο πριν από περίπου 15 χρόνια.

Στο νέο τεύχος του Vanity Fair με εξώφυλλο την Aniston, η Bullock αναρωτήθηκε γιατί οι δρόμοι τους δεν διασταυρώθηκαν νωρίτερα.

"Ήμασταν από εκείνη την εποχή στον χώρο όπου κανείς δεν ήθελε οι γυναίκες να είναι φίλες, το θέμα ήταν να τις στρέφουν η μία εναντίον της άλλης", μοιράστηκε. "Μας έλεγαν ότι δεν έπρεπε να το κάνουμε αυτό, δηλαδή να συμπαθούμε, να σεβόμαστε και να τιμάμε η μία την άλλη".

Η φιλία τους ξεκίνησε απροσδόκητα όταν συναντήθηκαν τυχαία στο γάμο ενός κοινού φίλου. Η Bullock θυμάται εκείνη τη νύχτα πολύ καλά.

"Σκεφτήκαμε: 'Θεέ μου, πρέπει να συναντηθούμε και να ξεσκάσουμ'. Και αυτό κάναμε". Από εκείνη τη στιγμή και μετά, η Aniston υποδέχτηκε την Bullock στον στενό κύκλο των φίλων της, με αποτέλεσμα να μοιράζονται δείπνα, διακοπές και γιορτές.