Kitty Spencer | H ανιψιά της πριγκίπισσας Diana μοιράζεται την πρώτη φωτογραφία της κόρης της, Athena

Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, η ανιψιά της αείμνηστης πριγκίπισσας Diana, λαίδη Kitty Spencer, έδωσε στους θαυμαστές της μια γεύση από τις διακοπές της στα Hamptons, με πολλές στιγμές που έδειχναν την ομοιότητα της με την κόρη της, Athena, την οποία σπάνια βλέπουμε, καθώς και μια πρώτη ματιά στο πρόσωπο του μικρού παιδιού.

Ακόμη και μέσα στην βασιλική οικογένεια, η λαίδη Kitty είναι γνωστή για την μυστικότητα που περιβάλλει την κόρη της, την οποία καλωσόρισε το 2023. Η Bρετανίδα κοσμική κράτησε την άφιξη του νέου μέλους της οικογένειας μυστική μέχρι που παρουσίασε την Athena και ανακοίνωσε τη γέννησή της για πρώτη φορά σε μια έκπληξη ανάρτηση για την Ημέρα της Μητέρας πέρυσι.

Από τότε, οι εμφανίσεις της Athena στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν σπάνιες, αλλά η Kitty έχει αρχίσει σιγά-σιγά να αυξάνει τις εμφανίσεις της με την κόρη της τις τελευταίες εβδομάδες. Λίγο μετά την εμφάνισή της με τη μικρή της κόρη, ντυμένες με μοβ και λευκά φορέματα Dolce & Gabbana στη Φλωρεντία στις 24 Ιουλίου, έδειξε διάφορα ταιριαστά σύνολα για μαμά και κόρη, ενώ απολάμβανε την "ευτυχία στα Hamptons".

Σε μια φωτογραφία από τα Hamptons, η μικρή Athena φαίνεται με τα μακριά ξανθά μαλλιά της χωρισμένα στο πλάι κι ένα μοβ φιόγκο. Ενώ κοιτάζει προς τα κάτω, κρύβοντας εν μέρει τα χαρακτηριστικά της, τα ροζ μάγουλα και η μύτη της φαίνονται στην εικόνα καθώς προσπαθεί να πιάσει κάτι μπροστά της. Η μικρή φορούσε ένα κρεμ πλεκτό πουλόβερ Ralph Lauren, ταιριαστό με αυτό της μαμάς της, η οποία φορούσε μια ενήλικη έκδοση του πουλόβερ, ένα ζευγάρι ελαφρώς φθαρμένα κοντό τζιν σορτς και μαύρα οβάλ γυαλιά ηλίου.