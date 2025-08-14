Follow us

Η Angelina Jolie είναι η πρώτη υποστηρίκτρια του γιου της Knox που μόλις έγινε 17

O γιος της Angelina Jolie γιόρτασε τα γενέθλιά του με έναν αγώνα Muay Thai και τον παρακολούθησε με θαυμασμό η μητέρα του.

HARPER'S BAZAAR TEAM
14-08-2025
Ο Knox, γιος της Angelina Jolie και του Brad Pitt, γιόρτασε τα 17α γενέθλιά του με έναν ασυνήθιστο τρόπο: ανεβαίνοντας στο ρινγκ ενός τουρνουά Muay Thai. Ο έφηβος είχε την υποστήριξη της μητέρας του, που ήρθε να τον ενθαρρύνει. Η Aμερικανίδα ηθοποιός εθεάθη στις κερκίδες, ντυμένη στα μαύρα με ασορτί γυαλιά ηλίου. Μάλιστα, έβγαλε και μια φωτογραφία με έναν από τους προπονητές. Η Vivienne, η δίδυμη αδελφή του Knox, ήταν επίσης παρούσα για να υποστηρίξει τον αδελφό της, ο οποίος κέρδισε τον τεχνικό διαγωνισμό IKF Point Muay Thai, σύμφωνα με το TMZ.

Σύμφωνα με το Page Six, τον είδαν να ποζάρει περήφανα με ένα χρυσό μετάλλιο στο λαιμό του. Μετά τον διαγωνισμό, η Angelina Jolie εθεάθη με τα δύο παιδιά της στη συνοικία Los Feliz του Λος Άντζελες: περιφέρονταν μαζί σε ένα κατάστημα πριν από ένα μάθημα οδήγησης μητέρας-γιου.

Εκείνη την ημέρα ο Brad Pitt φαινόταν να απουσιάζει. Σύμφωνα με μια πηγή που επικαλείται η Daily Mail, ο ηθοποιός ήταν "απελπισμένος" και περίμενε ένα σημάδι από τα παιδιά του την ημέρα των γενεθλίων τους. Ωστόσο, πρόσθεσε η ίδια πηγή, "ξέρει ότι οι πιθανότητες... είναι ελάχιστες, για να μην πούμε τίποτα".

Φαίνεται ότι ο Knox εξακολουθεί να φέρει το επώνυμο Jolie-Pitt, ενώ η Vivienne εμφανίστηκε πρόσφατα ως Vivienne Jolie στους τίτλους τέλους του μιούζικαλ The Outsiders, το οποίο συν-παράγει με τη μητέρα της. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι αυτή η αλλαγή ονόματος έχει επισημοποιηθεί νομικά. Η αδελφή της Shiloh, από την άλλη πλευρά, ξεκίνησε επίσημη διαδικασία για να αφαιρέσει το επώνυμο του πατέρα της τον περασμένο Μάιο, μια αλλαγή που επικυρώθηκε λίγο αργότερα από το Ανώτατο Δικαστήριο της κομητείας του Λος Άντζελες.

