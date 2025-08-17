Richard Gere | Το σχόλιό του για το sequel του Pretty Woman με τη Julia Roberts

Tη δεκαετία του '90, στη χρυσή εποχή του ρομαντικού κινηματογράφου, εμφανίστηκαν ζευγάρια που καθόρισαν μια ολόκληρη γενιά. Ανάμεσά τους και η Julia Roberts με τον Richard Gere στο Pretty Woman. Η χημεία τους ήταν τόσο φυσική, τόσο συναρπαστική, που κάθε σκηνή μαζί τους έμοιαζε με μαγεία.

Η ταινία, που κυκλοφόρησε το 1990, αρχικά επρόκειτο να είναι μια σκοτεινή ιστορία. Ωστόσο, μετατράπηκε σε ένα σύγχρονο παραμύθι με ευτυχισμένο τέλος που κατέκτησε τον κόσμο. Η Roberts έγινε το "κορίτσι της Αμερικής", ο Gere ανακάλυψε ξανά τον εαυτό του ως αληθινό καρδιοκατακτητή και η ταινία έγινε αμέσως κλασική. Δεκαετίες αργότερα, συνεχίζει να γοητεύει το κοινό κάθε φορά που προβάλλεται στην τηλεόραση, σαν να είναι η πρώτη φορά.

Getty Images

Σύμφωνα με τον Gere, οι παραγωγοί της εποχής είχαν σκεφτεί να κάνουν μια συνέχεια: "Προσπαθούσαν κυριολεκτικά να κάνουν το Pretty Woman 2 με τους ίδιους χαρακτήρες, και βασικά το πρόβλημα ήταν ότι η πλοκή θα επαναλάμβανε τις ίδιες ατάκες ξανά και ξανά, όπως όταν καταλήξαμε μαζί, το μόνο που έλειπε ήταν να μην παντρευτούμε. Αυτή θα ήταν η μόνη καινοτομία που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε". Εν τω μεταξύ, με την ταινία "Η νύφη το 'σκασε" προφανώς ήθελαν να απαντήσουν στο ερώτημα πώς θα τελείωνε το ζευγάρι στο Pretty Woman: "Κατά κάποιον υποσυνείδητο τρόπο, πιστεύω ότι η απάντηση βρίσκεται σε αυτή την ταινία".