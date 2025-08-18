Follow us

H εκκεντρική πόζα της Marie Chantal με μπικίνι στην Κυανή Ακτή πριν από τον γάμο της αδελφής της, Pia

Καλοκαίρι 1991. Η τότε μέλλουσα σύζυγος του Παύλου με ιδιαίτερο μπικίνι υιοθετεί μια εκκεντρική πόζα μαζί με την αδελφή της Pia, η οποία αναμενόταν να παντρευτεί τον Christopher Getty.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 18-08-2025
Getty Images

Η Marie Chantal μετρά 30 χρόνια γάμου με τον Παύλο Ντε Γκρες. Η κόρη του δισεκατομμυριούχου "άρχοντα των Duty Free", Robert Miller και ο πρωτότοκος γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου παντρεύτηκαν την 1η Ιουλίου του 1995 στο Λονδίνο σε μια παραμυθένια τελετή στον καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας. Στον γάμο είχε παρευρεθεί η βασίλισσα Ελισάβετ με δεκάδες μέλη της βασιλικής οικογένειας της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς και royals της Δανίας, της Ισπανίας, του Βελγίου, της Ολλανδίας.

Πλέον το ζευγάρι έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια πολύ όμορφη οικογένεια αποκτώντας πέντε παιδιά, τη Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες, τον Κωνσταντίνο Αλέξιο Ντε Γκρες, τον Αχιλλέα Ανδρέα Ντε Γκρες, τον Οδυσσέα Κίμωνα Ντε Γκρες και τον Αριστείδη Σταύρο Ντε Γκρες.

Η σπάνια καλοκαιρινή φωτογραφία της Marie Chantal

Εμείς ανακαλύψαμε μια σπάνια φωτογραφία από διακοπές της Marie Chantal με την αδελφή της Pia σε πολυτελές θέρετρο στην Κυανή Ακτή. 

Στο στιγμιότυπο, η Μarie Chantal Miller, η τότε μέλλουσα σύζυγος του Παύλου με τολμηρό μπικίνι υιοθετεί μια εκκεντρική πόζα πάνω από την αδελφή της Pia, η οποία έναν χρόνο αργότερα θα παντρευόταν τον Christopher Getty. Οι δύο αδελφές με την παρέα τους πόζαραν με στυλ στην πισίνα του ξενοδοχείου Belair, στο Cap Ferrat, τον Ιούλιο του 1991. 

Getty Images

Η Pia Miller παντρεύτηκε τον Christopher Getty, τον εγγονό του δισεκατομμυριούχου πετρελαίου, John Paul Getty στο Μπαλί το 1992.

Marie Chantal: "Στο σπίτι μας έχουμε έναν άτυπο κανόνα"

