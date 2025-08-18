Follow us

Search

Ο απίστευτος (και ρομαντικός) λόγος για τον οποίο ο πρίγκιπας Ρενιέ έδωσε στην Grace Kelly δύο δαχτυλίδια αρραβώνων

Η Grace Kelly έζησε ένα παραμύθι με τον Ρενιέ του Μονακό, έναν γοητευτικό πρίγκιπα που της έκανε πρόταση γάμου με δύο εντυπωσιακά δαχτυλίδια αρραβώνων, για έναν ρομαντικό λόγο.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 18-08-2025
Getty Images

Το διάσημο δαχτυλίδι αρραβώνων Cartier που χάρισε ο πρίγκιπας Ρενιέ στην Grace Kelly έχει γίνει ένα από τα πιο διάσημα, όχι μόνο μεταξύ των βασιλικών οικογενειών, αλλά και στο Χόλιγουντ, ένα κόσμημα που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην τελευταία ταινία της ηθοποιού πριν γίνει πριγκίπισσα.

Ο απίστευτος (και ρομαντικός) λόγος για τον οποίο ο πρίγκιπας Ρενιέ έδωσε στην Grace Kelly δύο δαχτυλίδια αρραβώνων
Getty Images

Ωστόσο, αυτό το κόσμημα, το οποίο ενέπνευσε άλλα δαχτυλίδια αρραβώνων όπως αυτά της Liz Taylor, της Beyonce, της Amal Clooney και της Anne Hathaway δεν ήταν το μόνο, καθώς ο πρίγκιπας Ρενιέ είχε ήδη δώσει ένα άλλο δαχτυλίδι αρραβώνων στην Kelly.

Η ιστορία πίσω από τα δαχτυλίδια αρραβώνων της Grace Kelly

Η Grace Kelly γνώρισε τον πρίγκιπα Ρενιέ στις 6 Μαΐου 1955, κατά τη διάρκεια του 8ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, και λέγεται ότι ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά.

Oι δυο τους άρχισαν να ανταλλάσσουν επιστολές και σιγά σιγά άρχισαν να γνωρίζονται και να ερωτεύονται. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, ο πρίγκιπας διέσχισε τον Ατλαντικό για να συναντήσει την οικογένεια της ηθοποιού και να της ζητήσει το χέρι σε γάμο. Τότε της χάρισε ένα όμορφο δαχτυλίδι Cartier με ρουμπίνια και διαμάντια, μια αναφορά στα χρώματα της σημαίας του Μονακό. Ωστόσο, δεν θα ήταν το μόνο.

Γιατί της δώρισε και δεύτερο μονόπετρο;

Λέγεται ότι όταν ο πρίγκιπας είδε το επιδεικτικό στυλ κοσμημάτων των συναδέλφων ηθοποιών της Grace Kelly θέλησε να δώσει στην αρραβωνιαστικιά του ένα μονόπετρο αντάξιο της αίγλης του Χόλιγουντ.

Το θρυλικό κόσμημα ήταν μια μνημειώδης πέτρα Cartier 10,48 καρατίων, κομμένη σε σμαράγδι, το οποίο η Grace φορούσε στην ταινία High Society, την τελευταία ταινία που γύρισε πριν παντρευτεί στις 18 Απριλίου 1956, στην Αίθουσα του Θρόνου του Παλατιού του Πρίγκιπα στο Μονακό.

Grace Kelly
Getty Images
Oι Bing Crosby, Grace Kelly, Louis Calhern στην ταινία High Society.

Μια μέρα αργότερα, τέλεσαν τον θρησκευτικό τους γάμο στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Μονακό, ο οποίος τώρα έχει αντικατασταθεί από τον Καθεδρικό Ναό της Αμώμου Παναγίας.

Grace Kelly
Getty Images

Η πριγκίπισσα φορούσε ένα νυφικό της σχεδιάστριας Helen Rose, φτιαγμένο από δαντέλα και μετάξι, το οποίο έγινε ένα από τα πιο εμβληματικά νυφικά όλων των εποχών.

Διαβάστε Επίσης

Charlene του Μονακό & Camille Gottlieb | Εκθαμβωτικές στο Red Cross Gala

Tags

Latest

Μέθοδος 3-2-1 | Η νέα αθλητική πρόκληση που θα δοκιμάσετε μόλις επιστρέψετε από τις διακοπές για λεπτό και γυμνασμένο σώμα
WELLNESS

Μέθοδος 3-2-1 | Η νέα αθλητική πρόκληση που θα δοκιμάσετε μόλις επιστρέψετε από τις διακοπές για λεπτό και γυμνασμένο σώμα

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
4 κολακευτικά κουρέματα για σγουρά μαλλιά
ΜΑΛΛΙΑ

4 κολακευτικά κουρέματα για σγουρά μαλλιά

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Ο απίστευτος (και ρομαντικός) λόγος για τον οποίο ο πρίγκιπας Ρενιέ έδωσε στην Grace Kelly δύο δαχτυλίδια αρραβώνων
NEWS

Ο απίστευτος (και ρομαντικός) λόγος για τον οποίο ο πρίγκιπας Ρενιέ έδωσε στην Grace Kelly δύο δαχτυλίδια αρραβώνων

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Barbara Palvin | Αποκαλύπτει το πρόβλημα υγείας της μετά από μήνες αποχής από τα social media
NEWS

Barbara Palvin | Αποκαλύπτει το πρόβλημα υγείας της μετά από μήνες αποχής από τα social media

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τα mesh flats και οι κομψοί τρόποι για να τα φορέσετε τον Σεπτέμβριο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα mesh flats και οι κομψοί τρόποι για να τα φορέσετε τον Σεπτέμβριο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
H εκκεντρική πόζα της Marie Chantal με μπικίνι στην Κυανή Ακτή πριν από τον γάμο της αδελφής της, Pia
NEWS

H εκκεντρική πόζα της Marie Chantal με μπικίνι στην Κυανή Ακτή πριν από τον γάμο της αδελφής της, Pia

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Αντίο Adelaide Cottage | H Κate Μiddleton και ο πρίγκιπας William μετακομίζουν σε μια "φωλιά" αξίας 16 εκατομμυρίων λιρών
NEWS

Αντίο Adelaide Cottage | H Κate Μiddleton και ο πρίγκιπας William μετακομίζουν σε μια "φωλιά" αξίας 16 εκατομμυρίων λιρών

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
6 αποχρώσεις μανικιούρ που θα αναδείξουν το μαύρισμά σας αυτό το καλοκαίρι
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

6 αποχρώσεις μανικιούρ που θα αναδείξουν το μαύρισμά σας αυτό το καλοκαίρι

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Amanda Seyfried |Το γαλήνιο διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη
LIFESTYLE & HOMES

Amanda Seyfried |Το γαλήνιο διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη

Best of Network

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Ρετινόλη και το πρωί | Η καινοτόμα κρέμα ημέρας που συνδυάζει το ισχυρό δραστικό συστατικό με αντηλιακή προστασία

Ρετινόλη και το πρωί | Η καινοτόμα κρέμα ημέρας που συνδυάζει το ισχυρό δραστικό συστατικό με αντηλιακή προστασία

4 θετικές φράσεις που χρησιμοποιούν οι γονείς που μεγαλώνουν ευτυχισμένα παιδιά

4 θετικές φράσεις που χρησιμοποιούν οι γονείς που μεγαλώνουν ευτυχισμένα παιδιά

Η Δούκισσα Νομικού στον δερματολόγο | Η θεραπεία προσώπου που κάνει το πρόσωπο της να λάμπει

Η Δούκισσα Νομικού στον δερματολόγο | Η θεραπεία προσώπου που κάνει το πρόσωπο της να λάμπει

Back to city: 9 looks για να παρατείνεις την αίσθηση των διακοπών στην πόλη

Back to city: 9 looks για να παρατείνεις την αίσθηση των διακοπών στην πόλη

Γιατί τα μαλλιά σγουραίνουν το καλοκαίρι; Όλη η εξήγηση πίσω από τη δομή της τρίχας

Γιατί τα μαλλιά σγουραίνουν το καλοκαίρι; Όλη η εξήγηση πίσω από τη δομή της τρίχας

Στην τελική ευθεία το πακέτο της ΔΕΘ - Τι περιλαμβάνει και ο ρόλος των αγορών

Στην τελική ευθεία το πακέτο της ΔΕΘ - Τι περιλαμβάνει και ο ρόλος των αγορών

Η Λένα Δροσάκη φόρεσε το καλοκαιρινό κοστούμι με τον πιο ανατρεπτικό τρόπο

Η Λένα Δροσάκη φόρεσε το καλοκαιρινό κοστούμι με τον πιο ανατρεπτικό τρόπο

Hooded Eyes | Τρία λάθη για να αποφύγεις στο μακιγιάζ όταν έχεις κουκουλωτά μάτια

Hooded Eyes | Τρία λάθη για να αποφύγεις στο μακιγιάζ όταν έχεις κουκουλωτά μάτια