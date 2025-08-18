Ο απίστευτος (και ρομαντικός) λόγος για τον οποίο ο πρίγκιπας Ρενιέ έδωσε στην Grace Kelly δύο δαχτυλίδια αρραβώνων

Το διάσημο δαχτυλίδι αρραβώνων Cartier που χάρισε ο πρίγκιπας Ρενιέ στην Grace Kelly έχει γίνει ένα από τα πιο διάσημα, όχι μόνο μεταξύ των βασιλικών οικογενειών, αλλά και στο Χόλιγουντ, ένα κόσμημα που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην τελευταία ταινία της ηθοποιού πριν γίνει πριγκίπισσα.

Ωστόσο, αυτό το κόσμημα, το οποίο ενέπνευσε άλλα δαχτυλίδια αρραβώνων όπως αυτά της Liz Taylor, της Beyonce, της Amal Clooney και της Anne Hathaway δεν ήταν το μόνο, καθώς ο πρίγκιπας Ρενιέ είχε ήδη δώσει ένα άλλο δαχτυλίδι αρραβώνων στην Kelly.

Η ιστορία πίσω από τα δαχτυλίδια αρραβώνων της Grace Kelly

Η Grace Kelly γνώρισε τον πρίγκιπα Ρενιέ στις 6 Μαΐου 1955, κατά τη διάρκεια του 8ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, και λέγεται ότι ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά.

Oι δυο τους άρχισαν να ανταλλάσσουν επιστολές και σιγά σιγά άρχισαν να γνωρίζονται και να ερωτεύονται. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, ο πρίγκιπας διέσχισε τον Ατλαντικό για να συναντήσει την οικογένεια της ηθοποιού και να της ζητήσει το χέρι σε γάμο. Τότε της χάρισε ένα όμορφο δαχτυλίδι Cartier με ρουμπίνια και διαμάντια, μια αναφορά στα χρώματα της σημαίας του Μονακό. Ωστόσο, δεν θα ήταν το μόνο.

Γιατί της δώρισε και δεύτερο μονόπετρο;

Λέγεται ότι όταν ο πρίγκιπας είδε το επιδεικτικό στυλ κοσμημάτων των συναδέλφων ηθοποιών της Grace Kelly θέλησε να δώσει στην αρραβωνιαστικιά του ένα μονόπετρο αντάξιο της αίγλης του Χόλιγουντ.

Το θρυλικό κόσμημα ήταν μια μνημειώδης πέτρα Cartier 10,48 καρατίων, κομμένη σε σμαράγδι, το οποίο η Grace φορούσε στην ταινία High Society, την τελευταία ταινία που γύρισε πριν παντρευτεί στις 18 Απριλίου 1956, στην Αίθουσα του Θρόνου του Παλατιού του Πρίγκιπα στο Μονακό.

Μια μέρα αργότερα, τέλεσαν τον θρησκευτικό τους γάμο στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Μονακό, ο οποίος τώρα έχει αντικατασταθεί από τον Καθεδρικό Ναό της Αμώμου Παναγίας.

Η πριγκίπισσα φορούσε ένα νυφικό της σχεδιάστριας Helen Rose, φτιαγμένο από δαντέλα και μετάξι, το οποίο έγινε ένα από τα πιο εμβληματικά νυφικά όλων των εποχών.