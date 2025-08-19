Follow us

Βασίλισσα Σοφία | Ποιος ήταν ο σκληρός θείος της. Ανδρέας που εγκατέλειψε τη σύζυγό του σε ψυχιατρική κλινική για να δραπετεύσει με την ερωμένη του;

Ο πρίγκιπας Ανδρέας της Ελλάδας ήταν ο πατέρας του δούκα του Εδιμβούργου, Φίλιππου. Παντρεύτηκε την Αλίκη του Μπάτενμπεργκ και την εγκατέλειψε όταν εκείνη νοσηλεύτηκε για ψυχική ασθένεια.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
19-08-2025
Getty Images

Τον Δεκέμβριο του 1944, ο πρίγκιπας Φίλιππος, Δούκας του Εδιμβούργου , μετέπειτα σύζυγος της Βασίλισσας Ελισάβετ Β', ταξίδεψε στο Μόντε Κάρλο για να παραλάβει τα υπάρχοντα του πατέρα του, πρίγκιπα Ανδρέα της Ελλάδας, ο οποίος είχε πεθάνει εκεί στις 3 Δεκεμβρίου. 

Getty Images
Ξένοι επικεφαλείς κρατών και άλλοι αξιωματούχοι ακολουθούν την οικογένεια Kennedy στην κηδεία για τον δολοφονηθέντα πρόεδρο JFK καθώς φεύγει από τον Λευκό Οίκο, στις 25 Νοεμβρίου 1963. Μεταξύ αυτών και ο πρίγκιπας Φίλιππος. 

Ο Ανδρέας τάφηκε στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία στη Νίκαια και αργότερα μεταφέρθηκε στον τάφο της οικογένειας στο Τατόι.

Ο Ανδρέας, θείος της Βασίλισσας Σοφίας, ήταν ο τέταρτος γιος και έβδομος από τα οκτώ παιδιά του βασιλιά Γεωργίου Α΄ της Ελλάδας και της Μεγάλης Δούκισσας Όλγας Κωνσταντίνοβνα της Ρωσίας.  Μεγάλωσε στην Ελλάδα και φοίτησε σε σχολή δόκιμων, έγινε αξιωματικός και κατείχε αρκετές σημαντικές στρατιωτικές θέσεις.

Το 1902, γνώρισε την δισέγγονη του Βασιλιά Εδουάρδου Ζ΄, Αλίκη του Μπάτενμπεργκ, δισέγγονη της βασίλισσας Βικτωρίας, ενώ παρευρισκόταν στη στέψη του Εδουάρδου στο Λονδίνο. Την επόμενη χρονιά, ο Ανδρέας και η Αλίκη παντρεύτηκαν στο Ντάρμσταντ, Δουκάτο της Έσσης, σε δύο θρησκευτικές τελετές: μία ορθόδοξη και η άλλη λουθηρανική. Απέκτησαν πέντε παιδιά: τέσσερις κόρες - τη Μαργαρίτα, τη Θεοδώρα, την Καισέλι και τη Σοφία - και έναν γιο, τον νεότερο, τον μελλοντικό πρίγκιπα Φίλιππο.

Philip
Getty Images
Η βασίλισσα Ελισάβετ Β' και ο πρίγκιπας Φίλιππος, Δούκας του Εδιμβούργου με τα παιδιά τους, Andrew (στο κέντρο), Άννα και Κάρολο, στις 8 Σεπτεμβρίου 1960.

Σκληρός χαρακτήρας

Η ζωή του Ανδρέα σημαδεύτηκε από την πολιτική αστάθεια, τα προβλήματα στον στρατό, το αντιγερμανικό αίσθημα που καλλιεργήθηκε από τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους και την εξορία. Κατηγορήθηκε ακόμη και για κατασκοπεία υπέρ της Γερμανίας. Οδηγήθηκε αρκετές φορές από στρατοδικείο. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η ελληνική βασιλική οικογένεια τέθηκε σε εξορία, αλλά επέστρεψε το 1920 και ο πρίγκιπας Ανδρέας επανεντάχθηκε στον στρατό. Ωστόσο, μετά την ήττα στον πόλεμο με την Τουρκία, συνελήφθη, δικάστηκε από στρατοδικείο και κρίθηκε ένοχος.

Γλίτωσε οριακά από τους πυροβολισμούς σε ένα βρετανικό καταδρομικό, αφού του αφαιρέθηκε η υπηκοότητά του. Ο Ανδρέας και η οικογένειά του εγκαταστάθηκαν στη συνέχεια στα περίχωρα του Παρισιού. Υπήρχε όμως ένα άλλο ζήτημα που σημάδεψε τη ζωή και τον γάμο του: Η ψυχική ασθένεια της συζύγου του Αλίκης, η οποία έπρεπε να νοσηλευτεί σε ίδρυμα για αρκετά χρόνια στα τέλη της δεκαετίας του 1920 και να υποβληθεί σε φρικτές θεραπείες.

Η ασθένεια της Αλίκης χώρισε εντελώς την οικογένεια. Ο πρίγκιπας Ανδρέας πήγε να ζήσει στη νότια Γαλλία. Οι τέσσερις κόρες του είχαν παντρευτεί και ο μικρότερος γιος του ζούσε στο Λονδίνο, υποστηριζόμενος από την οικογένεια της συζύγου του. Ο Άνδρέας ζούσε σε ένα μικρό διαμέρισμα και περνούσε μεγάλα χρονικά διαστήματα σε ένα γιοτ με την ερωμένη του, την κόμισσα Αντρέ ντε Λα Μπιν.  Ο ίδιος συνέχισε να ζει στη Ριβιέρα κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η πριγκίπισσα Αλίκη βρισκόταν στην κατεχόμενη Αθήνα, πολεμώντας για να βοηθήσει τον πληθυσμό και να προστατεύσει τις εβραϊκές οικογένειες.

Ο μικρότερος γιος

Στο Μον Ρεπό, την θερινή κατοικία της βασιλικής οικογένειας στην Κέρκυρα, η Αλίκη γέννησε το μικρότερο παιδί και μοναδικό γιο της, τον Φίλιππο, στις 10 Ιουνίου 1921.

Philip
Getty Images
Η βασίλισσα Ελισάβετ Β' και ο δούκας του Εδιμβούργου χαιρετούν το πλήθος από το μπαλκόνι του Παλατιού του Μπάκιγχαμ μετά την στέψη της Ελισάβετ, 2 Ιουνίου 1953.

Oι διάφορες εξορίες της οικογένειας και ο φόβος της μη εκτέλεσης επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό την Αλίκη. Η κατάσταση επιδεινώθηκε λόγω της αυξανόμενης πικρίας του Ανδρέα για την αδράνεια της, η οποία συνέβαλε στη ζημιά στον γάμο τους. Η οικογένεια συνειδητοποίησε ότι η Αλίκη υπέφερε από νευρικό κλονισμό εδώ και αρκετό καιρό. Με τα χρόνια, έχει υποστηριχθεί ότι θα μπορούσε να είναι διπολική διαταραχή. Μέχρι το τέλος του 1929, είχε σταματήσει να μιλάει στην οικογένειά της. Η μητέρα της, Βικτόρια, την επισκέφτηκε λίγο αργότερα και κανόνισε να δει η Αλίκη έναν ψυχαναλυτή. Της διέγνωσε παρανοϊκή σχιζοφρένεια. Από τις 2 Μαΐου 1930, νοσηλευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στη Γερμανία και την Ελβετία. Ο Ανδρέας και η Αλίκη δεν χώρισαν, αν και εκείνη πίστευε ότι η οικογένειά της την είχε προδώσει.

Θάνατος στο ξενοδοχείο Metropole

Μετά την έξοδό της από το νοσοκομείο το 1932, η Αλίκη αποφάσισε να επιστρέψει στην Αθήνα και, κατά τη διάρκεια του πολέμου, εργάστηκε ως νοσοκόμα στον Ερυθρό Σταυρό , φροντίζοντας τους φτωχούς και τους ασθενείς. Όταν η Γερμανία εισέβαλε στην Αθήνα, βοήθησε να κρυφτούν Έλληνες Εβραίοι, συμπεριλαμβανομένης μιας χήρας και δύο από τα παιδιά της.

Ο Ανδρέας, ο οποίος δεν φρόντισε ποτέ ξανά τη γυναίκα του, πέθανε στο Μόντε Κάρλο στις 3 Δεκεμβρίου 1944, στο ξενοδοχείο Metropole του Μόντε Κάρλο, χωρίς να έχει δει τη γυναίκα του ή τον γιο του, τον δούκα του Εδιμβούργου, για πέντε χρόνια. Η σορός του τελικά τάφηκε στην Ελλάδα μετά τον πόλεμο.

Philip
Getty Images
H πριγκίπισσα Ελισάβετ, αργότερα Βασίλισσα Ελισάβετ, με τον σύζυγό της Φίλιππο, δούκα του Εδιμβούργου, την ημέρα του γάμου τους, 20 Νοεμβρίου 1947. 

Όταν ο πρίγκιπας Φίλιππος και η Ελισάβετ αρραβωνιάστηκαν και παντρεύτηκαν το 1947, η Αλίκη επέστρεψε στην Αγγλία για τον γάμο της στο Αββαείο του Γουέστμινστερ. Αργότερα, στην Ελλάδα, ίδρυσε ένα τάγμα νοσηλευτών Ελληνορθόδοξων μοναχών, τη Χριστιανική Αδελφότητα Μάρθας. Πέθανε στο σπίτι της στο Παλάτι του Κένσινγκτον τον Σεπτέμβριο του 1950. Τάφηκε στο Μοναστήρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής στη Γεθσημανή στο Όρος των Ελαιών στην Ιερουσαλήμ.

