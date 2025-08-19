"Είδωλο και υπέροχη!": Η Joan Collins ποζάρει με μαγιό στα 92 της χρόνια και ενθουσιάζει τους θαυμαστές της

Το καλοκαίρι είναι ακόμα στο απόγειό του και στα 92 της χρόνια, η θρύλος του Χόλιγουντ Joan Collins αποφάσισε να απολαύσει τον ήλιο (και τη ζέστη) στήνοντας ένα μαγαζί στη Νότια Γαλλία, όπου συνήθως ζει. Πάντα με καλή υγεία, η Βρετανίδα ηθοποιός , που θα παραμείνει για πάντα η τρομερή Αλέξις στη Δυναστεία , την cult σαπουνόπερα της δεκαετίας του '80, έβαλε φωτιά στο Instagram με μια φωτογραφία της με μαγιό που κέρδισε αμέσως τους θαυμαστές της. Και μερικούς διάσημους φίλους.

H αιώνια βασίλισσα της γοητείας

Σε αυτή τη φωτογραφία, μπορούμε να δούμε την Joan Collins, να λάμπει, να κάθεται σε μια ξαπλώστρα σκεπασμένη με μια μπλε πετσέτα, λαμπερή με ένα κομψό λευκό ολόσωμο, το οποίο συνδύασε με ένα XXL φούξια ροζ καπέλο και τιρκουάζ κοσμήματα. Το αποτέλεσμα; Η Joan δείχνει υπέροχη αλλά και λαμπερή, κομψή και καλοκαιρινή, αντάξια μιας ντίβας που δεν έχει χάσει την αίσθηση του στυλ της.

Οι χρήστες του Διαδικτύου έσπευσαν να την κατακλύσουν με κομπλιμέντα: "Είμαι στα σαράντα μου και δεν φαίνομαι τόσο νέα και όμορφη όσο εσύ. Εμβληματική!", "Είσαι είδωλο, απλά διαχρονική και τόσο όμορφη", "Πώς γίνεται να φαίνομαι τόσο μεγάλη ενώ εσύ δεν έχεις αλλάξει σχεδόν καθόλου; Υπέροχη, αγάπη μου!", "Είσαι μια τεράστια πηγή έμπνευσης", "Υπέροχο, εμείς οι απλοί θνητοί απλά δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε".