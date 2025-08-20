Βασίλισσα Mary | Όλοι σχολιάζουν ότι εμπνεύστηκε για τη νέα της δήλωση από την Kate Middleton

Η Kate Middleton φαίνεται ότι ενέπνευσε ένα ιδιαίτερο βασιλικό μέλος μετά το βαρυσήμαντο μήνυμά της για την εκτίμηση της αξίας της φύσης. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει κυκλοφορήσει μια σειρά ταινιών με τίτλο Mother Nature, στις οποίες έγραψε το σενάριο εξ ολοκλήρου μόνη της.

Η σύζυγος του πρίγκιπα William είχε κυκλοφορήσει το πρώτο μέρος Spring τον Μάιο και την περασμένη εβδομάδα, μοιράστηκε με το κοινό το Summer. Τώρα, παίρνοντας προφανώς παράδειγμα από την Middleton, η βασίλισσα Mary της Δανίας εξέδωσε νέα δήλωση.

Οι βασιλείς της Δανίας, όπως και οι Βρετανοί βασιλείς, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε καλοκαιρινές διακοπές και η βασίλισσα Mary, η οποία συχνά συγκρίνεται με την Middleton για το στιλ και την αυτοπεποίθησή της, εξέφρασε τη σχέση της με τη φύση στα δανέζικα.

"Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα συμμετείχα σε ένα πρόγραμμα για τους κήπους. Οι γνώσεις μου για τους κήπους είναι σε ένα επίπεδο έκρηξης και ζωντάνεψαν αφότου φυτέψαμε έναν μικρό άγριο κήπο στο Fredensborg", ανέφερε η δήλωση.

"Παρόλο που η φύση είχε πάντα μεγάλη σημασία στη ζωή μου, η χαρά του άγριου κήπου μας εξακολουθεί να με συνεπαίρνει", συνέχισε. "Ήταν χαρά μου να δείξω στον Søren Vester αυτό το τμήμα του κήπου μας, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα μια μικρή συμβολή στη βιοποικιλότητα και "άγρια” όμορφη".

Το μήνυμα υπογράφηκε ως "H.M. Dronningen", που σημαίνει η Αυτού Μεγαλειότητα η Βασίλισσα.

Εν τω μεταξύ, η πριγκίπισσα της Ουαλίας στο δικό της μήνυμα μοιράστηκε πόσο πολύ τη βοήθησε η φύση στο ταξίδι της θεραπείας κατά τη διάρκεια του καρκίνου. Στο τελευταίο της βίντεο, σημείωσε ότι "ποτέ δεν ήταν πιο σημαντικό να εκτιμήσουμε την αξία του άλλου και της μητέρας φύσης".

Η Kate και η Mary φαίνεται να έχουν φιλικούς δεσμούς πέρα από τα διπλωματικά τους καθήκοντα. Οι δύο royals εμφανίζονται συχνά να μοιράζονται μια φιλική κουβέντα και να γελούν κατά τη διάρκεια των συναντήσεών τους. Έχουν υπάρξει πολλά περιστατικά όπου οι δύο γυναίκες έχουν κάνει παρόμοιο ντύσιμο και η είσοδός τους στη βασιλική ζωή έχει επίσης έντονες ομοιότητες.