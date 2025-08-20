Follow us

Search

Βασίλισσα Mary | Όλοι σχολιάζουν ότι εμπνεύστηκε για τη νέα της δήλωση από την Kate Middleton

Η βασίλισσα Mary συχνά συγκρίνεται με την Middleton για το στιλ και την αυτοπεποίθησή της.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
20-08-2025
Getty Images

Η Kate Middleton φαίνεται ότι ενέπνευσε ένα ιδιαίτερο βασιλικό μέλος μετά το βαρυσήμαντο μήνυμά της για την εκτίμηση της αξίας της φύσης. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει κυκλοφορήσει μια σειρά ταινιών με τίτλο Mother Nature, στις οποίες έγραψε το σενάριο εξ ολοκλήρου μόνη της.

Η σύζυγος του πρίγκιπα William είχε κυκλοφορήσει το πρώτο μέρος Spring τον Μάιο και την περασμένη εβδομάδα, μοιράστηκε με το κοινό το Summer. Τώρα, παίρνοντας προφανώς παράδειγμα από την Middleton, η βασίλισσα Mary της Δανίας εξέδωσε νέα δήλωση.

Οι βασιλείς της Δανίας, όπως και οι Βρετανοί βασιλείς, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε καλοκαιρινές διακοπές και η βασίλισσα Mary, η οποία συχνά συγκρίνεται με την Middleton για το στιλ και την αυτοπεποίθησή της, εξέφρασε τη σχέση της με τη φύση στα δανέζικα.

"Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα συμμετείχα σε ένα πρόγραμμα για τους κήπους. Οι γνώσεις μου για τους κήπους είναι σε ένα επίπεδο έκρηξης και ζωντάνεψαν αφότου φυτέψαμε έναν μικρό άγριο κήπο στο Fredensborg", ανέφερε η δήλωση.

"Παρόλο που η φύση είχε πάντα μεγάλη σημασία στη ζωή μου, η χαρά του άγριου κήπου μας εξακολουθεί να με συνεπαίρνει", συνέχισε. "Ήταν χαρά μου να δείξω στον Søren Vester αυτό το τμήμα του κήπου μας, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα μια μικρή συμβολή στη βιοποικιλότητα και "άγρια” όμορφη".

Το μήνυμα υπογράφηκε ως "H.M. Dronningen", που σημαίνει η Αυτού Μεγαλειότητα η Βασίλισσα.

Εν τω μεταξύ, η πριγκίπισσα  της Ουαλίας στο δικό της μήνυμα μοιράστηκε πόσο πολύ τη βοήθησε η φύση στο ταξίδι της θεραπείας κατά τη διάρκεια του καρκίνου. Στο τελευταίο της βίντεο, σημείωσε ότι "ποτέ δεν ήταν πιο σημαντικό να εκτιμήσουμε την αξία του άλλου και της μητέρας φύσης".

Η Kate και η Mary φαίνεται να έχουν φιλικούς δεσμούς πέρα από τα διπλωματικά τους καθήκοντα. Οι δύο royals εμφανίζονται συχνά να μοιράζονται μια φιλική κουβέντα και να γελούν κατά τη διάρκεια των συναντήσεών τους. Έχουν υπάρξει πολλά περιστατικά όπου οι δύο γυναίκες έχουν κάνει παρόμοιο ντύσιμο και η είσοδός τους στη βασιλική ζωή έχει επίσης έντονες ομοιότητες.

Διαβάστε Επίσης

Βασίλισσα Mary | Όλοι σχολιάζουν ότι εμπνεύστηκε για τη νέα της δήλωση από την Kate Middleton

Το σχέδιο της Meghan Markle να "κλέψει" τα Χριστούγεννα της Kate Middleton | Ο μεταξύ τους πόλεμoς δεν έχει τελειώσει

Tags

Latest

Post-Vacay Hair | 5 σωτήρια tips για να επαναφέρετε την ενυδάτωση στα μαλλιά σας μετά τις διακοπές
ΜΑΛΛΙΑ

Post-Vacay Hair | 5 σωτήρια tips για να επαναφέρετε την ενυδάτωση στα μαλλιά σας μετά τις διακοπές

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Style Guide For Fall | 5 ενημερωμένοι τρόποι για να φορέσετε το τζιν παντελόνι
STREET STYLE

Style Guide For Fall | 5 ενημερωμένοι τρόποι για να φορέσετε το τζιν παντελόνι

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Το ολοκαίνουριο perfume mist που θα διατηρήσει την ατμόσφαιρα καλοκαιριού στις φθινοπωρινές σας εμφανίσεις
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Το ολοκαίνουριο perfume mist που θα διατηρήσει την ατμόσφαιρα καλοκαιριού στις φθινοπωρινές σας εμφανίσεις

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Βασίλισσα Mary | Όλοι σχολιάζουν ότι εμπνεύστηκε για τη νέα της δήλωση από την Kate Middleton
NEWS

Βασίλισσα Mary | Όλοι σχολιάζουν ότι εμπνεύστηκε για τη νέα της δήλωση από την Kate Middleton

Ο John Stamos μιλά για το πώς φαίνεται ακόμα νέος στα 60 του
NEWS

Ο John Stamos μιλά για το πώς φαίνεται ακόμα νέος στα 60 του

Το όνειρο ζωής της Madonna γίνεται πραγματικότητα στα γενέθλια ορόσημο
NEWS

Το όνειρο ζωής της Madonna γίνεται πραγματικότητα στα γενέθλια ορόσημο

Τα ρετρό σερβίτσια που επιστρέφουν στη μόδα και θα λατρέψει η γιαγιά σας
LIFESTYLE & HOMES

Τα ρετρό σερβίτσια που επιστρέφουν στη μόδα και θα λατρέψει η γιαγιά σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Οι σολίστ του Barcelona Flamenco Ballet για πρώτη φορά στην Ελλάδα
ENTERTAINMENT

Οι σολίστ του Barcelona Flamenco Ballet για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Οι νέες γκαλερί που ανανεώνουν την εικαστική σκηνή της Αθήνας
ENTERTAINMENT

Οι νέες γκαλερί που ανανεώνουν την εικαστική σκηνή της Αθήνας

Best of Network

Citi: Οι επιπτώσεις για τις ευρωπαϊκές μετοχές από πιθανή κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία - Οι 30 τίτλοι που θα &quot;τρέξουν&quot;, οι αγορές που θα ξεχωρίσουν

Citi: Οι επιπτώσεις για τις ευρωπαϊκές μετοχές από πιθανή κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία - Οι 30 τίτλοι που θα "τρέξουν", οι αγορές που θα ξεχωρίσουν

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Οι Ευρωπαίοι δεν πιστεύουν ότι ο Πούτιν θέλει ειρήνη, αλλά θέλουν να τον εκθέσουν στα μάτια του Τραμπ

Οι Ευρωπαίοι δεν πιστεύουν ότι ο Πούτιν θέλει ειρήνη, αλλά θέλουν να τον εκθέσουν στα μάτια του Τραμπ

7 συνδυασμοί για να προσθέσεις τουλάχιστον 15 γρ πρωτεΐνης στις σαλάτες

7 συνδυασμοί για να προσθέσεις τουλάχιστον 15 γρ πρωτεΐνης στις σαλάτες

Μαρία Ντάβου: &quot;Να ενισχύσουμε την κριτική σκέψη των παιδιών, να τα βοηθήσουμε να αποδομήσουν αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα&quot;

Μαρία Ντάβου: "Να ενισχύσουμε την κριτική σκέψη των παιδιών, να τα βοηθήσουμε να αποδομήσουν αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα"

Αφράτο κέικ-φωλιά με πορτοκαλένια κρέμα- Το πιο καλοκαιρινό κέικ

Αφράτο κέικ-φωλιά με πορτοκαλένια κρέμα- Το πιο καλοκαιρινό κέικ

Δείτε το Ford SuperVan να πηγαίνει τέρμα γκάζι στο Nurburgring-Έκανε ιστορικό ρεκόρ (video)

Δείτε το Ford SuperVan να πηγαίνει τέρμα γκάζι στο Nurburgring-Έκανε ιστορικό ρεκόρ (video)

Και μετά το υαλουρονικό τι; Η μαγική ανακάλυψη που θα σώσει το δέρμα σου

Και μετά το υαλουρονικό τι; Η μαγική ανακάλυψη που θα σώσει το δέρμα σου

Οι σχεδιαστές μίλησαν: Αυτό είναι το παλτό που θα βλέπουμε παντού το φθινόπωρο

Οι σχεδιαστές μίλησαν: Αυτό είναι το παλτό που θα βλέπουμε παντού το φθινόπωρο