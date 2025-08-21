Follow us

Search

H Nicole Kidman αναπολεί μέσα από το Instagram το ταξίδι της στους Παξούς

Το ελληνικό καλοκαίρι συνορεύει με την καθημερινή ζωή του Νάσβιλ για τη Nicole Kidman.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
21-08-2025
Getty Images

Η Nicole Kidman επέστρεψε στην καθημερινότητα του σπιτιού της στο Νάσβιλ, όμως η καρδιά της φαίνεται πως παραμένει στους Παξούς. Οι όμορφες στιγμές από το ελληνικό καλοκαίρι της, που ανέδειξαν την ανάγκη για οικογενειακή επανασύνδεση με το νησιωτικό τοπίο, παραμένουν ζωντανές.

Σε ένα συγκινητικά άμεσο ποστ στο Instagram της, η Kidman μοιράστηκε καρέ από τη φιλική και οικογενειακή ατμόσφαιρα των Παξών. Πρόκειται για στιγμιότυπα που προκαλούν νοσταλγία και ταυτόχρονα δείχνουν πως, ακόμα και οι πιο μεγάλοι σταρ αναζητούν στιγμές ανάπαυσης και ταυτότητας. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που η ηθοποιός επιλέγει τα ελληνικά νησιά για να περάσει μέρος του καλοκαιριού της. 

Η μετάβαση από το Ιόνιο προς την καρδιά του Τενεσί είναι γλυκόπικρη για τη χολιγουντιανή σταρ. Η επιστροφή στο σπίτι στο Νάσβιλ φέρνει μαζί και τα καθήκοντα της μητρότητας αλλά και τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας. "Καλοκαιρινές αναμνήσεις. Τώρα πίσω στο σχολείο" έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της. 

Διαβάστε Επίσης

H Nicole Kidman αναπολεί μέσα από το Instagram το ταξίδι της στους Παξούς

Nicole Kidman | Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις οικογενειακές της διακοπές στην Ελλάδα - Τα ελληνικά φαγητά που δοκίμασε

Tags

Latest

"Καλύτερα στα πάνω ράφια": Ο κίνδυνος από την αποθήκευση αυγών στην πόρτα του ψυγείου, σύμφωνα με διατροφολόγο
LIFESTYLE & HOMES

"Καλύτερα στα πάνω ράφια": Ο κίνδυνος από την αποθήκευση αυγών στην πόρτα του ψυγείου, σύμφωνα με διατροφολόγο

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Η εικόνα της Nicole Kidman στην παραλία θα σας πείσει σίγουρα να αγκαλιάσετε τα φυσικά σγουρά μαλλιά σας
ΜΑΛΛΙΑ

Η εικόνα της Nicole Kidman στην παραλία θα σας πείσει σίγουρα να αγκαλιάσετε τα φυσικά σγουρά μαλλιά σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Ο βασιλιάς Κάρολος λαμβάνει άσχημα νέα για τον πρίγκιπα Andrew κατά τη διάρκεια των διακοπών του
NEWS

Ο βασιλιάς Κάρολος λαμβάνει άσχημα νέα για τον πρίγκιπα Andrew κατά τη διάρκεια των διακοπών του

Αυτό είναι το απαγορευμένο φαγητό για τη βασίλισσα Σοφία
NEWS

Αυτό είναι το απαγορευμένο φαγητό για τη βασίλισσα Σοφία

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Fashion Forward | 5 looks για το φθινόπωρο που υιοθετούν δημοφιλείς τάσεις
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Fashion Forward | 5 looks για το φθινόπωρο που υιοθετούν δημοφιλείς τάσεις

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
H Nicole Kidman αναπολεί μέσα από το Instagram το ταξίδι της στους Παξούς
NEWS

H Nicole Kidman αναπολεί μέσα από το Instagram το ταξίδι της στους Παξούς

Το σημαντικό καθήκον που ανέλαβε η πριγκίπισσα Άννα
NEWS

Το σημαντικό καθήκον που ανέλαβε η πριγκίπισσα Άννα

Οι ταινίες που έρχονται σήμερα στις αίθουσες
ENTERTAINMENT

Οι ταινίες που έρχονται σήμερα στις αίθουσες

H Meghan Markle κατηγορείται (ξανά) ότι αντιγράφει την Kate Middleton
NEWS

H Meghan Markle κατηγορείται (ξανά) ότι αντιγράφει την Kate Middleton

Best of Network

Οι επανεκδόσεις που κάνουν πρεμιέρα στα σινεμά

Οι επανεκδόσεις που κάνουν πρεμιέρα στα σινεμά

Το σχέδιο αλλαγής στην κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων

Το σχέδιο αλλαγής στην κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων

4 προορισμοί για ήσυχες διακοπές, μακριά από πολυκοσμία

4 προορισμοί για ήσυχες διακοπές, μακριά από πολυκοσμία

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Μαρία Ντάβου: &quot;Να ενισχύσουμε την κριτική σκέψη των παιδιών, να τα βοηθήσουμε να αποδομήσουν αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα&quot;

Μαρία Ντάβου: "Να ενισχύσουμε την κριτική σκέψη των παιδιών, να τα βοηθήσουμε να αποδομήσουν αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα"

Opel Corsa GSE Vsion Gran Turismo: Η απάντηση των Γερμανών στο Renault 5 Turbo 3E

Opel Corsa GSE Vsion Gran Turismo: Η απάντηση των Γερμανών στο Renault 5 Turbo 3E

Γιατί να πας σε παραλία γυμνιστών (τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σου)

Γιατί να πας σε παραλία γυμνιστών (τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σου)

Η Ρωσία &quot;ανατινάζει&quot; εξαρχής τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία - Θέλει συμμετοχή Κίνας και να έχει βέτο

Η Ρωσία "ανατινάζει" εξαρχής τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία - Θέλει συμμετοχή Κίνας και να έχει βέτο

5 μυστικά για να κρατήσεις το καλοκαιρινό σου μαύρισμα -με πραγματική διάρκεια

5 μυστικά για να κρατήσεις το καλοκαιρινό σου μαύρισμα -με πραγματική διάρκεια