H Nicole Kidman αναπολεί μέσα από το Instagram το ταξίδι της στους Παξούς

Η Nicole Kidman επέστρεψε στην καθημερινότητα του σπιτιού της στο Νάσβιλ, όμως η καρδιά της φαίνεται πως παραμένει στους Παξούς. Οι όμορφες στιγμές από το ελληνικό καλοκαίρι της, που ανέδειξαν την ανάγκη για οικογενειακή επανασύνδεση με το νησιωτικό τοπίο, παραμένουν ζωντανές.

Σε ένα συγκινητικά άμεσο ποστ στο Instagram της, η Kidman μοιράστηκε καρέ από τη φιλική και οικογενειακή ατμόσφαιρα των Παξών. Πρόκειται για στιγμιότυπα που προκαλούν νοσταλγία και ταυτόχρονα δείχνουν πως, ακόμα και οι πιο μεγάλοι σταρ αναζητούν στιγμές ανάπαυσης και ταυτότητας. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που η ηθοποιός επιλέγει τα ελληνικά νησιά για να περάσει μέρος του καλοκαιριού της.

Η μετάβαση από το Ιόνιο προς την καρδιά του Τενεσί είναι γλυκόπικρη για τη χολιγουντιανή σταρ. Η επιστροφή στο σπίτι στο Νάσβιλ φέρνει μαζί και τα καθήκοντα της μητρότητας αλλά και τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας. "Καλοκαιρινές αναμνήσεις. Τώρα πίσω στο σχολείο" έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.