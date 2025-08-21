Ο βασιλιάς Κάρολος λαμβάνει άσχημα νέα για τον πρίγκιπα Andrew κατά τη διάρκεια των διακοπών του

Ο βασιλιάς Κάρολος ίσως μετανιώνει που προσκάλεσε τον πρίγκιπα Andrew στην ετήσια συγκέντρωση στο Balmoral.​​​​​​ καθώς αναμένονται περισσότερες εκπλήξεις για τη βασιλική οικογένεια.

Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, που υποτίθεται ότι χαλαρώνουν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στη Σκoτία, έλαβαν δυσάρεστα νέα για τον δούκα του Γιορκ, σε μια νέα ενημέρωση σχετικά με την υπόθεση Epstein.

Getty Images

Ο πρίγκιπας Andrew αποστερήθηκε τους βασιλικούς τίτλους και τα καθήκοντά του μετά την αμφιλεγόμενη φιλία του με τον καταδικασμένο χρηματοδότη Jeffery Epstein και το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης με τη Virginia Giuffre. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, το FBI ολοκλήρωσε την έρευνά του απορρίπτοντας την ύπαρξη ενός "καταλόγου πελατών" που φέρεται να περιλάμβανε μια λίστα με ονόματα υψηλού προφίλ, συμπεριλαμβανομένου του Andrew, απαλλάσσοντας φαινομενικά τον πρίγκιπα από κάθε έγκλημα.

Η κοινή γνώμη, ωστόσο, παραμένει αμετάβλητη. Ο αδελφός του βασιλιά δεν είχε προλάβει να αναπνεύσει με ανακούφιση, όταν έγινε γνωστή η είδηση για τη δημοσιοποίηση των κυβερνητικών αρχείων σχετικά με την υπόθεση Epstein.

"Η Επιτροπή σκοπεύει να δημοσιοποιήσει τα αρχεία μετά από ενδελεχή εξέταση, προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλα τα στοιχεία ταυτοποίησης των θυμάτων και το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών θα έχουν αφαιρεθεί", επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής στο Mirror.

"Η Επιτροπή θα συμβουλευτεί επίσης το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα έγγραφα που θα δημοσιοποιηθούν δεν θα επηρεάσουν αρνητικά τις εν εξελίξει ποινικές υποθέσεις και έρευνες".

Η ενημέρωση έρχεται την ώρα που ο Andrew, μαζί με τη Sarah Ferguson, έφτασαν στη Σκoτία για την παραδοσιακή συγκέντρωση της βασιλικής οικογένειας. Το πρώην ζευγάρι διαμένει σε ένα εξοχικό σπίτι ένα μίλι μακριά από το αγαπημένο κάστρο Balmoral της βασίλισσας Ελισάβετ, όπου σύντομα θα τους συναντήσουν η πριγκίπισσα Βεατρίκη και η πριγκίπισσα Ευγενία με τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με τον βασιλικό εμπειρογνώμονα Richard Eden, δεν είναι σίγουρο αν ο βασιλιάς θα συναντηθεί με τον ατιμασμένο αδελφό του.