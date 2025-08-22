Η Taylor Swift θυμάται τη συνάντησή της με τον πρίγκιπα William

Είναι σωστό να εμφανιστείς μπροστά σε ένα μέλος της βασίλικής οικογένειας με μια μπύρα στο χέρι; Αυτό ήταν το δίλημμα που αντιμετώπισε ο Jason Kelce -ο αδερφός του συντρόφου της Taylor Swift- καθώς ετοιμαζόταν να συναντήσει τον πρίγκιπα William και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά του, τον πρίγκιπα George και την πριγκίπισσα Charlotte. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο στα καμαρίνια του Wembley Stadium στο Λονδίνο, σε έναν από τους σταθμούς της περιοδείας Eras Tour.

Η Swift φρόντισε να χαιρετήσει το βασιλικό τρίο και να του παρουσιάσει τους πιο στενούς φίλους και συγγενείς της, μεταξύ των οποίων ο αρραβωνιαστικός της Travis Kelce και ο αδελφός της. Η συνάντηση άφησε την πριγκίπισσα Charlotte ενθουσιασμένη, όπως αποδεικνύουν οι φωτογραφίες που μοιράστηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά δεν είχε το ίδιο αποτέλεσμα στον Jason Kelce, ο οποίος έχασε την ψυχραιμία του πριν από τη μεγάλη στιγμή. Την ιστορία διηγήθηκε την Πέμπτη 14 Αυγούστου η Swift, καλεσμένη στο New Heights, το podcast των αδελφών Kelce.

"Έλεγε: 'Τι να κάνω με την μπύρα μου;'", θυμήθηκε ο Travis Kelce. "Και εκείνος: 'Θέλω να την πάρω, αλλά ξέρω ότι μάλλον δεν πρέπει'", σχολίασε η Taylor Swift, μιμούμενη τον Jason και περιγράφοντας την "απίστευτη" αμφιταλάντευση του επί σκηνής. "Εκτιμώ που το πρόσεξες, γιατί αυτό ακριβώς σκεφτόμουν", επιβεβαίωσε ο εκείνος.

"Αν δεν έχω τη μπύρα μου, τι θα κάνω τώρα με το χέρι μου;", πρόσθεσε, μιμούμενη και πάλι τον Jason. "Είναι ασέβεια να πίνεις μπύρα όταν συναντάς μέλη της βασιλικής οικογένειας;", σχολίασε στη συνέχεια ο πρώην αθλητής, εκφράζοντας τις σκέψεις που είχε στο μυαλό του εκείνη τη στιγμή. "Ναι, ή είναι αυθεντικό να πίνεις μπύρα;", πρόσθεσε ο Swift. "Κανονικά θα έπινα μια μπύρα, δεν θα ήθελαν να είμαι ο εαυτός μου; Σε βλέπω να το σκέφτεσαι στο μυαλό σου!". "Ήταν φανταστικό", διαβεβαίωσε η τραγουδίστρια, η οποία μόλις ανακοίνωσε την κυκλοφορία του δωδέκατου άλμπουμ της, The Life of a Showgirl.

Πάντως, δεν υπάρχει πουθενά γραμμένο ότι απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ μπροστά σε μέλος της βασιλικής οικογένειας. Τα ίδια τα μέλη της βασιλικής οικογένειας φωτογραφίζονται μερικές φορές ενώ διασκεδάζουν. Ωστόσο, σύ υπάρχουν μια σειρά από κανόνες που διέπουν την κατανάλωσή τους σε δημόσιους χώρους.