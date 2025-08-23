Πριγκίπισσα Rajwa | Η υποδειγματική εμφάνιση στο πλευρό του συζύγου της, πρίγκιπα Hussein, μετά από ένα σημαντικό οικογενειακό ορόσημο

Μία σπάνια νέα δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε η πριγκίπισσα Rajwa, στηρίζοντας τον σύζυγό της, πρίγκιπα Hussein, σε μία σημαντική, για τον ίδιο, ημέρα. Η εμφάνισή της στο παλάτι Al-Basman, όπου υποδέχθηκε τους κορυφαίους μαθητές Tawjihi μαζί με τον πρίγκιπα διάδοχο Hussein, προκειμένου να τους συγχαρεί για την επίδοσή τους και να συζητήσει μαζί τους για τα μελλοντικά τους σχέδια ήταν εντυπωσιακή και ενδεικτική του στιλ του που η νεαρή πριγκίπισσα ακολουθεί.

Για την περίσταση αυτή, η Rajwa φόρεσε ένα αμιγώς λευκό σύνολο από πλεκτό jersey του Chats. Το μακρυμάνικο, εφαρμοστό top και το flowing παντελόνι-φούστα συμπλήρωσαν λεπτές μεταλλικές λεπτομέρειες στη μέση, οι οποίες πρόσθεσαν επίσημο τόνο στην εμφάνισή της. Το look της ολοκλήρωσε με mules με τακούνι και αγκράφα από τον οίκο Alexander McQueen, μία μίνι μαύρη τσάντα της ALAÏA και σκουλαρίκια σε σχήμα καρδιάς από το Hajar Jewelry, τα οποία προσέφεραν ένα τρυφερό, συμβολικό νεύμα στη μητρότητα που την καθόρισε την περασμένη χρονιά.

Αξίζει να αναφερθεί ότι αφενός πριν από λίγες ημέρες η οικογένεια του πρίγκιπα Hussein γιόρτασε ένα σημαντικό ορόσημο: τα πρώτα γενέθλια της μικρής Iman και αφετέρου ότι η πιο πρόσφατη οικογενειακή τους εμφάνιση είχε πραγματοποιηθεί στη Βενετία στον γάμο του Jeff Bezos με την Lauren Sanchez.