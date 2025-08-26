Follow us

Η παρατήρηση της πριγκίπισσας Diana στη βασίλισσα Ελισάβετ σε οικογενειακό τραπέζι | Η αμήχανη στιγμή ανάμεσα στις δύο γυναίκες

Το συμβάν που λίγοι γνωρίζουν.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
26-08-2025
Getty Images

Η βρετανική βασιλική οικογένεια, στον δημόσιο βίο της, χαρακτηρίζεται από καλούς τρόπους, savoir vivre, αυστηρό πρωτόκολλο, όμως, όσοι την έχουν γνωρίσει από κοντά κάνουν λόγο για μία οικογένεια που, όταν τα φώτα σβήνουν, συμπεριφέρεται όπως όλες οι άλλες. 

Η Ruthie Henshall, διάσημη βρετανίδα ηθοποιός του θεάτρου, που είχε σχέση επί έξι χρόνια με τον πρίγκιπα Edward τη δεκαετία του ’90 είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή της στο παρελθόν ότι η βασιλική οικογένεια είναι μια αστεία και πολύ φιλική οικογένεια.

Όπως θυμάται κάποια στιγμή ήταν καλεσμένη σε ένα δείπνο της οικογένειας στο κάστρο του Balmoral το καλοκαίρι του 1992. Ο πρίγκιπας Κάρολος της είχε δώσει να πιει μερικά δυνατά martini και τότε η πριγκίπισσα Diana της ζήτησε να κάνει κάτι περίεργο.

Η βασίλισσα Ελισάβετ τραγουδούσε κάποιους ύμνους μαζί με την πριγκίπισσα Μαργαρίτα και η Diana μάλλον δεν διασκέδαζε καθόλου. Έτσι ζήτησε από την ηθοποιό να τραγουδήσει κάτι η ίδια ώστε να σταματήσει τη βασίλισσα. "Η βασίλισσα και η πριγκίπισσα Μαργαρίτα τραγουδούσαν και η Diana μου είπε ‘σταμάτησέ τις’. Και η Μαργαρίτα πρότεινε να τραγουδήσω κάτι από την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστούσα τότε. Οπότε είπα το ‘I Dreamed A Dream’”.

Όπως είχε αναφέρει στο βρετανικό περιοδικό: "Ήμουν τόσο νευρική που πρέπει να άλλαξα τον τόνο τρεις φορές γιατί ήταν βασιλική εντολή. Ο πρίγκιπας Κάρολος που είχε δώσει μερικά δυνατά martinis και μάλλον για αυτό μπόρεσα να τραγουδήσω". Η Henshall θυμάται εκείνη την εποχή με τις καλύτερες αναμνήσεις: "Δεν πιστεύω ότι ξεχνάς ποτέ σε ποιους είσαι δίπλα αλλά βλέπεις μια οικογένεια που απλά περνάει τον χρόνο της μαζί σαν κάθε άλλη οικογένεια. Είναι όλοι τόσο φιλόξενοι και αστείοι".

Η Henshall τελικά χώρισε με τον πρίγκιπα Edward και παντρεύτηκε τον Καναδό ηθοποιό, Tim Howar, το 2004 με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά αλλά τελικά χώρισε το 2009. Ο Edward με τη σειρά του παντρεύτηκε την Sophie Rhys-Jones το 1999 με την οποία έχει αποκτήσει δύο παιδιά.

