Eva Sannum | Ποια είναι η πρώην σύντροφος του Felipe που παραλίγο να γίνει βασίλισσα της Ισπανίας

Η Eva Sannum πρώην μοντέλο και πρώην κοπέλα του βασιλιά Felipe δεν αγαπά τα φώτα της δημοσιότητας. Πρόσφατα το όνομά της ήρθε ξανά στο προσκήνιο λόγω μιας σπάνιας συνέντευξης που έδωσε αποκλειστικά σε νορβηγικό μέσο ενημέρωσης. Μάλιστα, απάντησε εάν θα ήθελε να είναι η βασίλισσα της Ισπανίας.

Η ίδια εξήγησε: "Είναι μια ζωή γεμάτη περιορισμούς. Χαίρομαι πολύ που δεν έγινα βασίλισσα. Οι άνθρωποι πιθανώς πιστεύουν ότι έχασα μια ζωή με γιοτ και σαμπάνια. Αλλά δεν συνειδητοποιούν ότι είναι εξαντλητικό. Είναι μια ζωή γεμάτη περιορισμούς". Μάλιστα, στην ίδια συνέντευξη, ομολόγησε ότι έπρεπε να σταματήσει να γράφει το ημερολόγιό της κατόπιν συμβουλής του Φελίπε και από φόβο μήπως το κλέψουν.

Οι Mariann Aas Hansen, Eva Sannum και Nora Farah σε φιλανθρωπικό gala τον Οκτώβριο του 2009 στο Όσλο. (Getty Images)

Η σχέση της με τον τότε πρίγκιπα της Ισπανίας ήρθε στο φως στις 25 Αυγούστου 2001, όταν ο Φίλιππος και η Eva Sannum παρευρέθηκαν στον γάμο του πρίγκιπα Ηαακον της Νορβηγίας και της Μette Marit. H φωτογραφία τους είχε κάνει τον γύρο του κόσμου.

Getty Images

Εκείνη την εποχή που άνθισε το ειδύλλιό τους, η εξωτερική πίεση δεν την ευνόησε να γίνει βασίλισσα αντί της Λετίθια. Στην κοινωνία εκείνη την εποχή δεν άρεσε το γεγονός ότι ήταν η Eva ήταν ξένη ή ότι ήταν μοντέλο. Πάνω απ' όλα, την στοίχειωνε το γεγονός ότι περπάτησε σε μια επίδειξη μόδας εσωρούχων.

Πού είναι σήμερα η Eva Sannum;

Παρόλο που λάμβανε προσφορές πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για να μιλήσει για τη σχέση της με τον Felipe για χρόνια, πάντα τις απέρριπτε. Ελάχιστα είναι γνωστά για τη σχέση τους πέρα ​​από το γεγονός ότι γνωρίστηκαν το 1996 όταν η Sannum ζούσε στη Μαδρίτη και ότι ταξίδεψαν μαζί στην Ινδία, όπου επισκέφθηκαν το Ταζ Μαχάλ. Ωστόσο, δεν μάθαμε ποτέ πολλά περισσότερα γι' αυτήν.

Getty Images

Εγκατέλειψε την καριέρα της ως μοντέλο το 1997, αφού γνώρισε τον πρίγκιπα, και σήμερα ζει στο Όσλο, όπου είναι συνεργάτης στο διαφημιστικό πρακτορείο Sannum & Bergestuen.

Η Eva Sannum είδε ως πλεονέκτημα την προβολή που είχε άθελά της η σχέση της με τον Felipe στα gossip περιοδικά και tabloids της εποχής! Η εμπειρία της αν και δυσάρεστη της έχει δώσει το υλικό για να δώσει ομιλίες στη Νορβηγία σχετικά με την επικοινωνία, τη διαχείριση της εικόνας και την ψυχική υγεία .

Μαζί με τον Svein Tore Bergestuen και τον Christian Lyder Marstrander, έκανε το ντεμπούτο της στον κόσμο των podcast το 2020 με το "Tut & Mediekjør" , μια σειρά που επικεντρώνεται στην ηθική του Τύπου.

Όσο για την προσωπική της ζωή; 50 χρόνων πλέον, η Eva είναι παντρεμένη με τον δημοσιογράφο Torgeir Vierdal, με τον οποίο έχει δύο παιδιά προεφηβικής ηλικίας .