Emily Blunt | Εκθαμβωτική στο πλευρό του Dwayne Johnson στο κόκκινο χαλί στη Μόστρα

Οι δυο σταρ πρωταγωνιστούν στην ταινία The Smashing Machine που κέρδισε το κοινό με 15λεπτο χειροκρότημα.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 02-09-2025
Getty Images

Η Emily Blunt και ο Dwayne Johnson βρέθηκαν ξανά μαζί στο κόκκινο χαλί. 

Οι συμπρωταγωνιστές του Jungle Cruise έσμιξαν ξανά στο πλατό για την επερχόμενη ταινία τους The Smashing Machine, η οποία έκανε την πρεμιέρα της στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας 2025 τη Δευτέρα (1 Σεπτεμβρίου) στη Βενετία της Ιταλίας.

Getty Images
H Emily Blunt και ο Dwayne Johnson. 

Μέλη του καστ και αστέρες παρευρέθηκαν στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης, συμπεριλαμβανομένων των Seth Rogen, Halsey και της σύντροφού της Avan Jogia, Charlie Kaufman, Eva HD, Josef Akiki, Emily McCann Lesser και Isabelle Deluce.

Το χειροκρότημα των 15 λεπτών!

Nα σημειώσουμε πως η ταινία έτυχε τεράστια αποδοχής από το κοινό. Ο Dwayne Johnson "έκλαιγε ανεξέλεγκτα καθώς το κοινό στην παγκόσμια πρεμιέρα στο Λίντο φώναζε, ζητωκραύγαζε και ούρλιαζε κατά τη διάρκεια μιας 15λεπτης όρθιας επευφημίας", σύμφωνα με ρεπορτάζ του Variety , το οποίο σημείωσε ότι ήταν μία από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια επευφημίες του φεστιβάλ του 2025 μέχρι στιγμής!

Emily Blunt
Getty Images

Για την εμφάνισή τους στον κόκκινο χαλί η Emily Blunt επέλεξε φόρεμα Tamara Ralph, παπούτσια Rene Caovilla, κοσμήματα Tiffany & Co. και τσάντα Delvaux . Ο Dwayne διάλεξε κοστούμι Prada. 

Emily Blunt
Getty Images

Ο σκηνοθέτης της ταινίας  Βenny Safdie πόζαρε στο κόκκινο χαλί με τους παραγωγούς Andrea Romeo, David Koplan και Hiram Garcia.

Η πρεμιέρα σηματοδότησε το σόλο σκηνοθετικό ντεμπούτο του Benny‘s και η εταιρεία A24 να σχεδιάζει να κυκλοφορεί τη ταιμία στις αίθουσες στις 3 Οκτωβρίου.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία του θρυλικού μαχητή μικτών πολεμικών τεχνών και του UFC, Mark Kerr, ο οποίος επίσης παρευρέθηκε στην πρεμιέρα.

