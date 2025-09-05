Follow us

Πρίγκιπας George | Γιατί πιστεύεται ότι δεν μπορεί πλέον να ταξιδεύει αεροπορικώς μαζί με την αδερφή του, Charlotte;

Ο κανόνας που ο μεγαλύτερος γιος της Kate Middleton και του πρίγκιπα William οφείλει να υπακούσει.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
05-09-2025
Getty Images

Ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton πραγματοποιούν συχνά δημόσιες εμφανίσεις με τα τρία τους παιδιά: τον πρίγκιπα George, την πριγκίπισσα Charlotte και τον πρίγκιπα Louis, επιβεβαιώνοντας τον ισχυρό δεσμό που έχει αναπτυχθεί ανάμεσά τους. Ένας, όμως, βασιλικός κανόνας φαίνεται ότι θα "χωρίσει" τα δύο μεγαλύτερα παιδιά του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας, αν φυσικά οι γονείς τους αποφασίσουν να τον τηρήσουν. 

Σύμφωνα με τον κανόνα αυτό, από τη στιγμή που ο πρίγκιπας George έγινε 12 ετών, δεν πλέον να ταξιδεύει με την αδερφή του Charlotte. Κι αυτό, διότι το βρετανικό βασιλικό πρωτόκολλο εμποδίζει τους άμεσους κληρονόμους του θρόνου να πετούν μαζί. Ο κανόνας αυτός ισχύει για να διασφαλιστεί το μέλλον της μοναρχίας σε περίπτωση ατυχήματος, κάτι το οποίο πλέον ισχύει και για τον πρίγκιπα George,  όπως ακριβώς ισχύει και για τον πατέρα του, πρίγκιπα William.

Ο κανόνας αυτός αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου να χαθούν δύο κληρονόμοι του θρόνου ταυτόχρονα σε περίπτωση ατυχήματος ή έκτακτης ανάγκης. Ο William και η Kate Middleton επιτρέπεται να ταξιδεύουν με τα παιδιά τους όσο είναι μικρά, ωστόσο, καθώς οι κληρονόμοι όπως ο πρίγκιπας George μεγαλώνουν θα πρέπει να ταξιδεύουν χωριστά.

Σύμφωνα με το βρετανικό σύνταγμα, ένας μονάρχης διαδέχεται τον θρόνο τη στιγμή που πεθαίνει ο προκάτοχός του, πριν ανακηρυχθεί στον λαό, οπότε δεν υπάρχει διάστημα μεσοβασιλείας. Οι κανόνες, οι περισσότεροι από τους οποίους χρονολογούνται εδώ και εκατοντάδες χρόνια, υποδηλώνουν ότι το στέμμα περνάει στο μεγαλύτερο παιδί του μονάρχη, και η διαδοχή στη συνέχεια υπαγορεύεται από τη σειρά γέννησης και την εγγύτητα με τον υπάρχοντα ηγεμόνα.

