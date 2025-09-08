Follow us

Πρίγκιπας William | Αναλαμβάνει βασικό ρόλο στην τρίτη επέτειο θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ

Ο πρίγκιπας William αναλαμβάνει σημαντική θέση, ενώ ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα παραμένουν στη Σκοτία.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
08-09-2025
Ο πρίγκιπας William θα εμφανιστεί μόνος του, μετά την σημαντική ανακοίνωση του Παλατιού του Kensington σχετικά με το νέο ρόλο του μελλοντικού βασιλιά.

Στην επέτειο του θανάτου της αείμνηστης γιαγιάς του, ο πρίγκιπας της Ουαλίας θα επισκεφθεί την Εθνική Ομοσπονδία του Ινστιτούτου Γυναικών (WI) στο Σάνινγκντεϊλ. Η επίσκεψη έχει ως σκοπό να τιμήσει τη βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία απεβίωσε στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλικία 96 ετών.

Ο William αποφάσισε να αναλάβει αυτό το σημαντικό καθήκον, καθώς ο οργανισμός έχει μια συγκινητική σχέση με τη βασιλική οικογένεια και η ημερομηνία θα ήταν ένας κατάλληλος τρόπος για να τιμήσει την εκλιπούσα βασίλισσα.

Η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν μέλος της οργάνωσης για 80 χρόνια, καθώς προσχώρησε σε αυτήν το 1943 σε ηλικία 17 ετών. Ήταν πρόεδρος της Sandringham WI από το 2003 μέχρι τον θάνατό της. Παρέμεινε ενεργό μέλος και παρευρισκόταν τακτικά στη συνάντηση της Πρωτοχρονιάς.

Εν τω μεταξύ, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα βρίσκονται ακόμα στο Balmoral στο Aberdeenshire, και το ζευγάρι αναμένεται να τιμήσει την θλιβερή περίσταση ιδιωτικά.

Ο βασιλιάς και η βασίλισσα παραβρέθηκαν στην κυριακάτικη λειτουργία στο Crathie Kirk, όπου τους συνόδευσαν ο πρωθυπουργός Sir Keir Starmer και η σύζυγός του, Λαίδη Victoria Starmer.

Η ενημέρωση του William έρχεται επίσης την ώρα που ο πρίγκιπας Harry φτάνει στο Ηνωμένο Βασίλειο για να παραστεί στα βραβεία WellChild στο Λονδίνο. Είναι απίθανο τα αποξενωμένα αδέλφια να συναντηθούν, καθώς ο πρίγκιπας της Ουαλίας φαίνεται να είναι απασχολημένος και ο ίδιος ο Harry έχει ένα δύσκολο πρόγραμμα για την τετραήμερη επίσκεψή του. Μένει να δούμε αν η συνάντηση με τον μονάρχη θα περιλαμβάνεται στο πρόγραμμά του αυτή τη φορά.

