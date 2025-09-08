Bruce Springsteen | Σπάνια εμφάνιση με την εντυπωσιακή κόρη του Jessica στο US Open

O Βruce Springsteen με την κόρη του 32χρονη Jessica παρακολούθησαν τους τελικούς ανδρών του US Open Tennis Championship 2025 στο στάδιο Arthur Ashe της Νέας Υόρκης, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου.

Getty Open

Ποια είναι η Jessica Springsteen;

Η Jessica Rae Springsteen γεννήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 1991 και είναι κόρη του Bruce Springsteen και της Patti Scialfa.

Έχει δύο αδέρφια - έναν μεγαλύτερο, έναν μικρότερο - που ονομάζονται Evan James και Samuel Ryan.

Το διάσημο ζευγάρι μετακόμισε με την οικογένειά του από το Λος Άντζελες στην περιοχή Colts Neck Township του Νιου Τζέρσεϊ για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους σε ένα περιβάλλον ήρεμο. Μάλιστα ζούσαν σε μια φάρμα αλόγων 300 στρεμμάτων που ονομαζόταν Stone Hill Farm, και η Jessica άρχισε να ιππεύει σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών.

Η αγάπη για την ιππασία

Ως παιδί κέρδισε αρκετούς διαγωνισμούς στην κατηγορία πόνι, συμπεριλαμβανομένου του τελικού του Washington International Pony Equitation Classic.

Getty Images

Στη συνέχεια, ως έφηβη, κέρδισε το Εθνικό Πρωτάθλημα ASPCA Maclay του 2008 σε έναν αγώνα με διαφορά. Το 2011 συμμετείχε στη Royal Windsor Horse Show με το άλογό της, Vordnado Van Den Hoendrik.

Η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς

Η Jessica αγωνίστηκε για τις Ηνωμένες Πολιτείες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020. Αγωνίστηκε ατομικά στην ιππασία και κατέλαβε την 31η θέση, ωστόσο μόνο οι 30 πρώτες προκρίθηκαν στους γύρους μεταλλίων.

Ωστόσο, η Jessica είχε άλλη μια ευκαιρία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες όταν αγωνίστηκε στην ομάδα αλμάτων των ΗΠΑ και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Παρά την επιτυχία της στο Τόκιο, η Τζέσικα δεν επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο Παρίσι το 2024.