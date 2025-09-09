Σπάνιο throwback: Η δεινή ιστιοπλόος Σοφία γιορτάζει το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο του αδελφού της,τέως βασιλιά Κωνσταντίνου

Το 1960 στους Ολυμπιακούς αγώνες της Ρώμης, ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοΐα, στην κατηγορία Ντράγκον. Ο Κωνσταντίνος ήταν πηδαλιούχος μαζί με τον Οδυσσέα Εσκιτζόγλου και τον Γιώργος Ζαΐμη, αποτελούσαν το πλήρωμα του σκάφους "Νηρεύς".

Ο royal expert Andreas Meggos, ανέβασε σχετική φωτογραφία με αφορμή τη συμπλήρωση 65 χρόνων από τη σημαντική διάκριση.

Ο ίδιος γράφει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram: "Νάπολη, Ιταλία, 7 Σεπτεμβρίου 1960: Η ελληνική βασιλική οικογένεια γιορτάζει το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο που κέρδισαν ο διάδοχος Κωνσταντίνος, πηδαλιούχος του σκάφους Νηρεύς, ο Οδυσσέας Εσκιτζόγλου και ο Γιώργος Ζαΐμης στον Ναυτικό Όμιλο "Nautico della Vela". Το πλήρωμα αγωνίστηκε στην κατηγορία Ντράγκον του προγράμματος ιστιοπλοΐας των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 1960 που διεξήχθησαν στον Κόλπο της Νάπολης. Η πριγκίπισσα Σοφία (μετέπειτα βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας) αποτελούσε αναπληρωματικό μέλος του πληρώματος, με την προπόνηση της να είναι εξίσου εντατική με εκείνη του αδελφού της Κωνσταντίνου".

Στη φωτογραφία, από αριστερά προς τα δεξιά: Γεώργιος Ζαΐμης, Οδυσσέας Εσκιτζόγλου, και πριγκίπισσα Σοφία.

Καθισμένοι: Βασίλισσα Φρειδερίκη, διάδοχος Κωνσταντίνος, βασιλιάς Παύλος Α', πριγκίπισσα Ειρήνη.

