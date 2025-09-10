Ποιος φροντίζει τον Muick και τη Sandy, τα περίφημα κόργκι της Ελισάβετ μετά τον θάνατό της;

Ο Muick και η Sandy, τα δύο αγαπημένα κόργκι της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ ήταν πιστοί της σύντροφοι μέχρι το τέλος.

Getty Images

Εδώ και τρία χρόνια ωστόσο, μετά τον θάνατό της βασίλισσας, τα φροντίζει η Sarah Ferguson.

Η πρώην σύζυγος του πρίγκιπα Αndrew επέλεξε συμβολικά την ημερομηνία της 8ης Σεπτεμβρίου για να ανακοινώσει τα νέα για τα δύο σκυλιά. Και για να αποτίσει έναν εγκάρδιο φόρο τιμής σε εκείνη που ήταν η πεθερά της για δέκα χρόνια. "Είναι τιμή για εμένα η φροντίδα των αγαπημένων κόργκι της Αυτού Μεγαλειότητας, αφού μου θυμίζει κάθε μέρα τις στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί", γράφει η μητέρα των πριγκίπισσας Βεατρίκης και της πριγκίπισσας Ευγενίας.

Instagram

Τα τελευταία τρία χρόνια, ο Muick και η Sandy περνούν ευτυχισμένα χρόνο με τη Sarah, δούκισσα της Υόρκης, στον καταπράσινο κήπο του Royal Lodge στο Windsor Estate.

Instagram

Η Fergie έγραψε στο Instagram στις 26 Αυγούστου, Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου: "Η ζωή είναι απλά καλύτερη με έναν τετράποδο φίλο δίπλα σου", δίπλα στην τρυφερή φωτογραφία.