Βασιλιάς Κάρολος | Η παράδοση 400 ετών που σπάει με την απόφασή του για το "τελευταίο αντίο" στη Δούκισσα του Kent

Η Katharine Worsley ήταν το γηραιότερο μέλος της βασιλικής οικογένειας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
11-09-2025
Getty Images

Ο θάνατος της Δούκισσας του Kent σε ηλικία 92 ετών, ο οποίος έγινε γνωστός την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, προκάλεσε θλίψη εντός της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα. Η Katharine Worsley, η οποία εντάχθηκε στην οικογένεια Windsor μέσω του γάμου της με τον Δούκα του Kent το 1961, ήταν το γηραιότερο μέλος της βασιλικής οικογένειας και μια αγαπημένη προσωπικότητα ανάμεσα στα πρόσωπά της. 

Σε αναγνώριση της κληρονομιάς της, ο βασιλιάς Κάρολος κήρυξε βασιλικό πένθος μέχρι τον αποχαιρετισμό της. Αυτός, όμως, ο αποχαιρετισμός δεν θα είναι μόνο ένα οριστικό αντίο, αλλά θα σηματοδοτήσει επίσης ένα ιστορικό ορόσημο για τη βρετανική μοναρχία.

Η κηδεία της δούκισσας, αφού είχε αποσυρθεί από τα βασιλικά καθήκοντα για να αφοσιωθεί στη διδασκαλία, θα είναι η πρώτη καθολική κηδεία που θα γίνει για μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας εδώ και 400 χρόνια. Η παρουσία του βασιλιά Καρόλου στην τελετή αποτελεί μία πρωτοφανή χειρονομία από θρησκευτικής απόψεως, κάτι που ο βρετανικός τύπος δεν θα μπορούσε παρά να έχει ήδη επισημάνει.

Το παλάτι του Buckingham, το οποίο ανακοίνωσε τον θάνατο της δούκισσας "με βαθιά θλίψη", μία ημέρα αφότου ο ηγεμόνας ενημερώθηκε στην κατοικία του στη Σκωτία, όρισε την κηδεία για την ερχόμενη Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου, στις 4 μ.μ. (ώρα Ελλάδος). Θα είναι ένα ισχυρό σύμβολο θρησκευτικού πλουραλισμού για τη βρετανική μοναρχία, μια πορεία που ο Κάρολος έχει υπερασπιστεί από τότε που ανέβηκε στον θρόνο το 2022 μέσα από στοχευμένες κινήσεις που ενδυμανώνουν τη θρησκευτική ελευθερία. 

