Follow us

Search

Σκάνδαλο στο βελγικό παλάτι | Ο πρίγκιπας Laurent αποκαλύπτει ότι έχει κρυφό παιδί

Πώς εξήγησε ο πρίγκιπας Laurent την απόφασή του να μιλήσει ανοιχτά για την προσωπική του υπόθεση.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
11-09-2025
Getty Images

O "επαναστάτης πρίγκιπας" Laurent, δέκατος πέμπτος στη σειρά διαδοχής και αδελφός του βασιλιά Philippe, παραδέχτηκε δημοσίως ότι έχει έναν κρυφό γιο. Πρόκειται για τον 25χρονο Clément Vandenkerckhove, γιο του πρίγκιπα από τη σχέση του με το μοντέλο, τραγουδίστρια και ηθοποιό Iris Vandenkerckhove, γνωστή με το καλλιτεχνικό όνομα Wendy Van Wanten. 

Η είδηση δημοσιοποιήθηκε με επίσημη ανακοίνωση στην οποία ο πρίγκιπας Laurent του Βελγίου τονίζει ότι η απόφασή του αυτή οφείλεται σε "ένα αίσθημα ευγένειας και σεβασμού προς τα εμπλεκόμενα πρόσωπα" και ότι είναι "αποτέλεσμα μιας κοινής πορείας". "Τα τελευταία χρόνια μιλάμε ανοιχτά και ειλικρινά" είπε. 

Η σχέση μεταξύ του Laurent και της Wendy Van Wanten -που διήρκεσε επτά χρόνια- δεν ήταν ποτέ μυστική, τόσο που οι δύο τους παρευρέθηκαν μαζί στο γάμο του πρίγκιπα Edward το 1999. Όταν το 2000 γεννήθηκε ο Clément, η σχέση μεταξύ των δύο είχε ήδη τελειώσει, αλλά πολλοί υπέθεσαν ότι ο πατέρας ήταν ο πρίγκιπας. Ωστόσο, τόσο ο Clément όσο και η μητέρα του κράτησαν πάντα το μυστικό. Μάλιστα, το 2021, ο νεαρός αρνήθηκε στην τηλεόραση ότι ο Laurent ήταν ο πατέρας του: "Είναι μια όμορφη ιστορία, αλλά οι ιστορίες είναι μόνο ιστορίες", είχε διαβεβαιώσει τότε.

Τώρα, αφού ο Laurent παραδέχτηκε την πατρότητα, ο Clément έσπασε τη σιωπή του σχετικά με την πραγματική του καταγωγή. "Όλοι ξέρουν ποια είναι η μητέρα μου. Λίγοι ξέρουν ποιος είναι ο πατέρας μου. Μόλις είχα γεννηθεί και οι άνθρωποι ήδη μιλούσαν για μένα. Ο πατέρας μου δεν έκανε τίποτα κακό, η μητέρα μου δεν έκανε τίποτα κακό. Θέλω να μπορώ να ζήσω κανονικά και να μην ακούω συνεχώς: 'Ξέρεις πραγματικά ποιος είναι ο πατέρας σου;'. Το να μιλήσω σήμερα με βοηθά να κλείσω αυτό το κεφάλαιο και να προχωρήσω", είπε ο νεαρός σε ένα ντοκιμαντέρ που μεταδόθηκε στο φλαμανδικό κανάλι VTM.

Διαβάστε Επίσης

Σκάνδαλο στο βελγικό παλάτι | Ο πρίγκιπας Laurent αποκαλύπτει ότι έχει κρυφό παιδί

Η σπάνια εμφάνιση της πριγκίπισσας Ελισάβετ του Βελγίου και το πρόβλημα με τις σπουδές της στην Αμερική

Tags

Latest

Κινηματογραφική γοητεία | Για τη νέα της συλλογή η Roche Bobois συνεργάζεται με τον Pedro Almodóvar και τη Rossy de Palma
CASA

Κινηματογραφική γοητεία | Για τη νέα της συλλογή η Roche Bobois συνεργάζεται με τον Pedro Almodóvar και τη Rossy de Palma

Πώς να πλένετε τις κουρτίνες στο πλυντήριο χωρίς να τσαλακώνονται
LIFESTYLE & HOMES

Πώς να πλένετε τις κουρτίνες στο πλυντήριο χωρίς να τσαλακώνονται

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Οι σοκολατί σουέτ τσάντες που θα αναβαμθίσουν τα φθινοπωρινά σας outfits
NEWS

Οι σοκολατί σουέτ τσάντες που θα αναβαμθίσουν τα φθινοπωρινά σας outfits

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Grey & Fabulous | Τρία chic κουρέματα που θα αναδείξουν τα γκρίζα μαλλιά σας
ΜΑΛΛΙΑ

Grey & Fabulous | Τρία chic κουρέματα που θα αναδείξουν τα γκρίζα μαλλιά σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Η Greta Lee είναι η νέα ambassador του Dior
NEWS

Η Greta Lee είναι η νέα ambassador του Dior

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
O πολυτελής boho γάμος της δισέγγονης του δημιουργού του Bond με πρώην υπουργό του Boris Johnson
NEWS

O πολυτελής boho γάμος της δισέγγονης του δημιουργού του Bond με πρώην υπουργό του Boris Johnson

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Σκάνδαλο στο βελγικό παλάτι | Ο πρίγκιπας Laurent αποκαλύπτει ότι έχει κρυφό παιδί
NEWS

Σκάνδαλο στο βελγικό παλάτι | Ο πρίγκιπας Laurent αποκαλύπτει ότι έχει κρυφό παιδί

Gorgeous Hair | Αυτό το πολυχρηστικό spray μαλλιών συνδυάζει 25 ιδιότητες και μεταμορφώνει την ποιότητα και την όψη τους
ΜΑΛΛΙΑ

Gorgeous Hair | Αυτό το πολυχρηστικό spray μαλλιών συνδυάζει 25 ιδιότητες και μεταμορφώνει την ποιότητα και την όψη τους

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Τα 5 μίντι φορέματα που θα φορέσουμε περισσότερο αυτό το φθινόπωρο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα 5 μίντι φορέματα που θα φορέσουμε περισσότερο αυτό το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Best of Network

Back to School: Οι πιο εύκολες και stylish αγορές για τη νέα σχολική χρονιά

Back to School: Οι πιο εύκολες και stylish αγορές για τη νέα σχολική χρονιά

Πριγκίπισσα Catharina-Amalia της Ολλανδίας | Με εντυπωσιακά σκουλαρίκια από τη Zara που αναβαθμίζουν όλα τα looks

Πριγκίπισσα Catharina-Amalia της Ολλανδίας | Με εντυπωσιακά σκουλαρίκια από τη Zara που αναβαθμίζουν όλα τα looks

Sneak peek: Αυτά τα πανωφόρια θα πρωταγωνιστήσουν το φετινό φθινόπωρο

Sneak peek: Αυτά τα πανωφόρια θα πρωταγωνιστήσουν το φετινό φθινόπωρο

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Back to school hauls: Γιατί δεν θέλω το παιδί μου να εκτεθεί στο νέο trend στα social media

Back to school hauls: Γιατί δεν θέλω το παιδί μου να εκτεθεί στο νέο trend στα social media

Το οικονομικό σαμπουάν που χρησιμοποιεί η Ηλιάνα Παπαγεωργίου για την αναδόμηση των μαλλιών της

Το οικονομικό σαμπουάν που χρησιμοποιεί η Ηλιάνα Παπαγεωργίου για την αναδόμηση των μαλλιών της

Δημοσκόπηση Opinion Poll: 7 στους 10 δεν &quot;βλέπουν&quot; νίκη Τσίπρα επί Μητσοτάκη στις εκλογές - Πώς εκτιμούν τις εξαγγελίες της ΔΕΘ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: 7 στους 10 δεν "βλέπουν" νίκη Τσίπρα επί Μητσοτάκη στις εκλογές - Πώς εκτιμούν τις εξαγγελίες της ΔΕΘ

Χαμηλότερο το μέσο κόστος χρηματοδότησης για τις ελληνικές τράπεζες - Τι σημαίνει

Χαμηλότερο το μέσο κόστος χρηματοδότησης για τις ελληνικές τράπεζες - Τι σημαίνει