Σκάνδαλο στο βελγικό παλάτι | Ο πρίγκιπας Laurent αποκαλύπτει ότι έχει κρυφό παιδί

O "επαναστάτης πρίγκιπας" Laurent, δέκατος πέμπτος στη σειρά διαδοχής και αδελφός του βασιλιά Philippe, παραδέχτηκε δημοσίως ότι έχει έναν κρυφό γιο. Πρόκειται για τον 25χρονο Clément Vandenkerckhove, γιο του πρίγκιπα από τη σχέση του με το μοντέλο, τραγουδίστρια και ηθοποιό Iris Vandenkerckhove, γνωστή με το καλλιτεχνικό όνομα Wendy Van Wanten.

Η είδηση δημοσιοποιήθηκε με επίσημη ανακοίνωση στην οποία ο πρίγκιπας Laurent του Βελγίου τονίζει ότι η απόφασή του αυτή οφείλεται σε "ένα αίσθημα ευγένειας και σεβασμού προς τα εμπλεκόμενα πρόσωπα" και ότι είναι "αποτέλεσμα μιας κοινής πορείας". "Τα τελευταία χρόνια μιλάμε ανοιχτά και ειλικρινά" είπε.

Η σχέση μεταξύ του Laurent και της Wendy Van Wanten -που διήρκεσε επτά χρόνια- δεν ήταν ποτέ μυστική, τόσο που οι δύο τους παρευρέθηκαν μαζί στο γάμο του πρίγκιπα Edward το 1999. Όταν το 2000 γεννήθηκε ο Clément, η σχέση μεταξύ των δύο είχε ήδη τελειώσει, αλλά πολλοί υπέθεσαν ότι ο πατέρας ήταν ο πρίγκιπας. Ωστόσο, τόσο ο Clément όσο και η μητέρα του κράτησαν πάντα το μυστικό. Μάλιστα, το 2021, ο νεαρός αρνήθηκε στην τηλεόραση ότι ο Laurent ήταν ο πατέρας του: "Είναι μια όμορφη ιστορία, αλλά οι ιστορίες είναι μόνο ιστορίες", είχε διαβεβαιώσει τότε.

Τώρα, αφού ο Laurent παραδέχτηκε την πατρότητα, ο Clément έσπασε τη σιωπή του σχετικά με την πραγματική του καταγωγή. "Όλοι ξέρουν ποια είναι η μητέρα μου. Λίγοι ξέρουν ποιος είναι ο πατέρας μου. Μόλις είχα γεννηθεί και οι άνθρωποι ήδη μιλούσαν για μένα. Ο πατέρας μου δεν έκανε τίποτα κακό, η μητέρα μου δεν έκανε τίποτα κακό. Θέλω να μπορώ να ζήσω κανονικά και να μην ακούω συνεχώς: 'Ξέρεις πραγματικά ποιος είναι ο πατέρας σου;'. Το να μιλήσω σήμερα με βοηθά να κλείσω αυτό το κεφάλαιο και να προχωρήσω", είπε ο νεαρός σε ένα ντοκιμαντέρ που μεταδόθηκε στο φλαμανδικό κανάλι VTM.