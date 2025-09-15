Lauren Graham - Alexis Bledel | To reunion των Gilmore Girls μετά από έξι χρόνια

Το φθινόπωρο είναι η εποχή που επιστρέφουμε στις αγαπημένες μας σειρές επιζητώντας την οικειότητα που θα ισορροπήσει όλα τα νέα ξεκινήματα. Μία από αυτές που βρίσκεται διαχρονικά στις λίστες με τις ρομαντικές ιστορίες που απολαμβάνουμε να βλέπουμε ξανά και ξανά είναι και το Gilmore Girls. Για αυτό και το reunion που μας χάρισαν οι δύο πρωταγωνίστριες στα βραβεία Emmy 2025 μας δημιούργησε μια έντονη διάθεση νοσταλγίας. Η Lauren Graham και η Alexis Bledel έκαναν μια πολυαναμενόμενη επανένωση στο κόκκινο χαλί των βραβείων και στη συνέχεια τις είδαμε μαζί στη σκηνή της του Peacock Theater στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια της 77ης τελετής.

Οι δύο ηθοποιοί που υποδύθηκαν μητέρα και κόρη στη σειρά Gilmore Girls, τις Lorelai και Rory αντίστοιχα, επέλεξαν τα ιδανικά φθινοπωρινά looks για την εμφάνισή τους.

Getty Images

Η Graham εντυπωσίασε με ένα ημιδιαφανές μαύρο φόρεμα Akris με αμάνικο σχέδιο. Η 58χρονη ηθοποιός συνδύασε το φόρεμα με ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι. Την ίδια ώρα, η Bledel επέλεξε ένα μεταλλικό ασημί φόρεμα Marmar Halim με στράπλες ντεκολτέ.

Getty Images

Οι δύο γυναίκες πρωταγωνίστησαν μαζί στην αγαπημένη δραματική σειρά για επτά χρόνια -από το 2000 έως το 2007. Μοιράστηκαν ξανά την οθόνη για τη μίνι σειρά Gilmore Girls: A Year in the Life του 2016.

Getty Images

Εμφανίστηκαν για τελευταία φορά μαζί στο κόκκινο χαλί το 2017, όταν παρευρέθηκαν στα Contenders Emmys.