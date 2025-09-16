Melania Trump & Kate Middleton πρώτη φορά σε κοινή εμφάνιση στο Λονδίνο | Η επίσημη επίσκεψη του Donald Trump στo Ηνωμένο Βασίλειο

Μια ιστορική επίσκεψη θα πραγματοποιήσει ο Donald Trump με τη σύζυγό του Melania στη Μεγάλη Βρετανία. Ανέκαθεν, ο πλανητάρχης έτρεφε μεγάλο σεβασμό για τους Windors. Στην προηγούμενη θητεία του είχε φροντίσει να επισκεφτεί το Ηνωμένο Βασίλειο και να συναντηθεί με τη βασίλισσα Ελισάβετ. Τώρα έχει ξανά μια παρόμοια ευκαιρία με το ταξίδι του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή η αγάπη ίσως να οφείλεται και στη μητέρα του, Mary Anne MacLeod Trump η οποία γεννήθηκε στη Σκωτία.

Μην ξεχνάμε πως μια από τις πρώτες αναμνήσεις του Donald Trump είναι να παρακολουθεί τη μητέρα του να κάθεται προσηλωμένη μπροστά στην τηλεόραση και να παρακολουθεί τη στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ.

Ήταν η μητέρα του που ενστάλαξε την αγάπη της για όλα τα βασιλικά πράγματα στον γιο της. 'Οταν τελικά o Donald γνώρισε την Ελισάβετ το 2019, ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για αυτόν. Η Fiona Hill, σύμβουλος του Trump κατά την πρώτη του θητεία, είχε γράψει στα απομνημονεύματά της το 2021: "Μια συνάντηση με τη βασίλισσα της Αγγλίας ήταν το οριστικό σημάδι ότι αυτός, ο Donald Trump, είχε πετύχει στη ζωή".

Getty Images Η βασίλισσα Ελισάβετ με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Donald Trump και την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Melania Trump στον Μεγάλο Διάδρομο του Κάστρου του Windsor στις 13 Ιουλίου 2018 τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψης του Trump στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης

Ο Donald και η Melania Trump θα προσγειωθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο το βράδυ της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, η επίσημη ατζέντα θα ξεκινήσει την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσίευσε το παλάτι του Μπάκιγχαμ. Μόλις το προεδρικό ζευγάρι φτάσει στο Κάστρο του Windsor, θα τους υποδεχτεί ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, οι οποίοι εκπροσωπούν το μέλλον της βασιλικής οικογένειας.

Θα ακολουθήσει συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα. Μετά από επιθεώρηση των στρατευμάτων και γεύμα με ολόκληρη τη βασιλική οικογένεια, ο Donald Trump και η Πρώτη Κυρία θα καταθέσουν στεφάνι στον τάφο της βασίλισσας Ελισάβετ στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου.

Το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί ένα επίσημο δείπνο στο Κάστρο του Windsor, όπου σίγουρα θα δούμε ξανά την Kate Middleton να φοράει μία από τις εκπληκτικές τιάρες στο κουτί με τα κοσμήματά της.

Την Πέμπτη, η Μelania Trump αναμένεται να συναντήσει τη βασίλισσα Καμίλα σε μια πολύ ξεχωριστή επίσκεψη στη Βασιλική Βιβλιοθήκη στο Κάστρο του Ουίνδσορ και στο Κουκλόσπιτο της Βασίλισσας Μαίρης του Τεκ, ένα μικροσκοπικό παλάτι που διαθέτει περισσότερα από 1.500 κομμάτια κατασκευασμένα από διάσημους τεχνίτες. Εκείνη την ημέρα, ο Donald Trump θα έχει μια ημερήσια συνάντηση στο Chequers, όπου θα έχει συνομιλίες με τον Άγγλο πρωθυπουργό καθώς και Βρετανούς επικεφαλής τεχνολογικών εταιρειών.