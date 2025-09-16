Follow us

Search

Melania Trump & Kate Middleton πρώτη φορά σε κοινή εμφάνιση στο Λονδίνο | Η επίσημη επίσκεψη του Donald Trump στo Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Donald και η Melania Trump θα προσγειωθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο το βράδυ της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 16-09-2025
Getty Images

Μια ιστορική επίσκεψη θα πραγματοποιήσει ο Donald Trump με τη σύζυγό του Melania στη Μεγάλη Βρετανία.  Ανέκαθεν, ο πλανητάρχης έτρεφε μεγάλο σεβασμό για τους Windors. Στην προηγούμενη θητεία του είχε φροντίσει να επισκεφτεί το Ηνωμένο Βασίλειο και να συναντηθεί με τη βασίλισσα Ελισάβετ. Τώρα έχει ξανά μια παρόμοια ευκαιρία με το ταξίδι του στο Ηνωμένο Βασίλειο.  Αυτή η αγάπη ίσως να οφείλεται και στη μητέρα του, Mary Anne MacLeod Trump η οποία γεννήθηκε στη Σκωτία.

Μην ξεχνάμε πως μια από τις πρώτες αναμνήσεις του Donald Trump είναι να παρακολουθεί τη μητέρα του να κάθεται προσηλωμένη μπροστά στην τηλεόραση και να παρακολουθεί τη στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ.  

Ήταν η μητέρα του που ενστάλαξε την αγάπη της για όλα τα βασιλικά πράγματα στον γιο της. 'Οταν τελικά o Donald γνώρισε την Ελισάβετ το 2019, ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για αυτόν. Η Fiona Hill,  σύμβουλος του Trump κατά την πρώτη του θητεία, είχε γράψει στα απομνημονεύματά της το 2021:  "Μια συνάντηση με τη βασίλισσα της Αγγλίας ήταν το οριστικό σημάδι ότι αυτός, ο Donald Trump, είχε πετύχει στη ζωή".

Melania Trump & Kate Middleton πρώτη φορά σε κοινή εμφάνιση στο Λονδίνο | Η επίσημη επίσκεψη του Donald Trump στo Ηνωμένο Βασίλειο
Getty Images
Η βασίλισσα Ελισάβετ με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Donald Trump και την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Melania Trump στον Μεγάλο Διάδρομο του Κάστρου του Windsor στις 13 Ιουλίου 2018 τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψης του Trump στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης

Ο Donald και η Melania Trump θα προσγειωθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο το βράδυ της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, η επίσημη ατζέντα θα ξεκινήσει την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσίευσε το παλάτι του Μπάκιγχαμ. Μόλις το προεδρικό ζευγάρι φτάσει στο Κάστρο του Windsor, θα τους υποδεχτεί ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, οι οποίοι εκπροσωπούν το μέλλον της βασιλικής οικογένειας. 

Θα ακολουθήσει συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα.  Μετά από επιθεώρηση των στρατευμάτων και γεύμα με ολόκληρη τη βασιλική οικογένεια, ο Donald Trump και η Πρώτη Κυρία θα καταθέσουν στεφάνι στον τάφο της βασίλισσας Ελισάβετ στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου.

Το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί ένα επίσημο δείπνο στο Κάστρο του Windsor, όπου σίγουρα θα δούμε ξανά την Kate Middleton να φοράει μία από τις εκπληκτικές τιάρες στο κουτί με τα κοσμήματά της.

Την Πέμπτη, η Μelania Trump αναμένεται να συναντήσει τη βασίλισσα Καμίλα σε μια πολύ ξεχωριστή επίσκεψη στη Βασιλική Βιβλιοθήκη στο Κάστρο του Ουίνδσορ και στο Κουκλόσπιτο της Βασίλισσας Μαίρης του Τεκ, ένα μικροσκοπικό παλάτι που διαθέτει περισσότερα από 1.500 κομμάτια κατασκευασμένα από διάσημους τεχνίτες. Εκείνη την ημέρα, ο Donald Trump θα έχει μια ημερήσια συνάντηση στο Chequers, όπου θα έχει συνομιλίες με τον Άγγλο πρωθυπουργό  καθώς και Βρετανούς επικεφαλής τεχνολογικών εταιρειών.

Διαβάστε Επίσης

Κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στην Kate! Όταν ο Emmanuel Macron έκλεισε συνωμοτικά το μάτι στη Middleton

Tags

Latest

Melania Trump & Kate Middleton πρώτη φορά σε κοινή εμφάνιση στο Λονδίνο | Η επίσημη επίσκεψη του Donald Trump στo Ηνωμένο Βασίλειο
NEWS

Melania Trump & Kate Middleton πρώτη φορά σε κοινή εμφάνιση στο Λονδίνο | Η επίσημη επίσκεψη του Donald Trump στo Ηνωμένο Βασίλειο

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Movie Review | A Big Bold Beautiful Journey: ένα μαγικό ταξίδι μέσα από τη μνήμη και το συναίσθημα
ENTERTAINMENT

Movie Review | A Big Bold Beautiful Journey: ένα μαγικό ταξίδι μέσα από τη μνήμη και το συναίσθημα

ΓΡΑΦΕΙ: GEORGE SATSIDIS
8 αρώματα μαλλιών για μια πολυτελή νότα στην καθημερινότητά σας
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

8 αρώματα μαλλιών για μια πολυτελή νότα στην καθημερινότητά σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Βασίλισσα Mary της Δανίας | Με διαχρονικό κοστούμι Max Mara σε επίσημη εμφάνιση
NEWS

Βασίλισσα Mary της Δανίας | Με διαχρονικό κοστούμι Max Mara σε επίσημη εμφάνιση

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Aυτά τα σκεύη κουζίνας της "γιαγιάς" μπορεί να αξίζουν μια περιουσία στις υπαίθριες αγορές
LIFESTYLE & HOMES

Aυτά τα σκεύη κουζίνας της "γιαγιάς" μπορεί να αξίζουν μια περιουσία στις υπαίθριες αγορές

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Irene Urdangarin | Ένα δείπνο στην ανοιχτή θάλασσα με τον παππού της, Χουάν Κάρλος
NEWS

Irene Urdangarin | Ένα δείπνο στην ανοιχτή θάλασσα με τον παππού της, Χουάν Κάρλος

Πριγκίπισσα Charlene | Με Armani look στα κεντρικά γραφεία του Στέλιου Χατζηιωάννου στο Μονακό
NEWS

Πριγκίπισσα Charlene | Με Armani look στα κεντρικά γραφεία του Στέλιου Χατζηιωάννου στο Μονακό

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τα ζευγάρια που μας έκλεψαν την καρδιά στα βραβεία Emmy
NEWS

Τα ζευγάρια που μας έκλεψαν την καρδιά στα βραβεία Emmy

ΓΡΑΦΕΙ: ΑΡΤΕΜΙς ΘΥΜΙΟΥ
Colin Farrell | Σπάνια εμφάνιση με τον 15χρονο γιο του, Henry
NEWS

Colin Farrell | Σπάνια εμφάνιση με τον 15χρονο γιο του, Henry

Best of Network

Οι σταθμοί της αξιοζήλευτης (ζωής και) καριέρας του Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Οι σταθμοί της αξιοζήλευτης (ζωής και) καριέρας του Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Η φούστα που έγινε viral αυτές τις ημέρες και χρειάζεσαι οπωσδήποτε στην γκαρνταρόμπα σου

Η φούστα που έγινε viral αυτές τις ημέρες και χρειάζεσαι οπωσδήποτε στην γκαρνταρόμπα σου

Πώς είναι η πρώτη μέρα σε ένα παιδικό σταθμό στην Κίνα;

Πώς είναι η πρώτη μέρα σε ένα παιδικό σταθμό στην Κίνα;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Οι υπέροχες τοιχογραφίες στο 20ο δημοτικό Ευόσμου διδάσκουν ενσυναίσθηση και αποδοχή στα παιδιά- Η πρωτοβουλία των γονιών τους λίγο πριν το πρώτο κουδούνι

Οι υπέροχες τοιχογραφίες στο 20ο δημοτικό Ευόσμου διδάσκουν ενσυναίσθηση και αποδοχή στα παιδιά- Η πρωτοβουλία των γονιών τους λίγο πριν το πρώτο κουδούνι

Τι γίνεται με το ηλεκτρικό Golf: Πότε θα κυκλοφορήσει

Τι γίνεται με το ηλεκτρικό Golf: Πότε θα κυκλοφορήσει

Η απώλεια του οσκαρικού Ρόμπερτ Ρέντφορντ σηματοδοτεί τέλος εποχής

Η απώλεια του οσκαρικού Ρόμπερτ Ρέντφορντ σηματοδοτεί τέλος εποχής

Ο Robert Redford έφυγε από τη ζωή στα 89 του χρόνια

Ο Robert Redford έφυγε από τη ζωή στα 89 του χρόνια

Πώς θέλουμε να θυμόμαστε τον Robert Redford σε 25 εικόνες

Πώς θέλουμε να θυμόμαστε τον Robert Redford σε 25 εικόνες