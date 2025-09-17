Follow us

Search

Η γλυκιά στιγμή ανάμεσα στην Kate Middleton και τον βασιλιά Κάρολο στην κηδεία της δούκισσας του Kent

Έχουμε πολλές αποδείξεις για τον στενό δεσμό που έχουν ο βασιλιάς Κάρολος και η Kate Middleton.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
17-09-2025
Getty Images

Η Kate Middleton και ο βασιλιάς Κάρολος επιδεικνύουν την στενή τους σχέση μετά την κηδεία της αείμνηστης δούκισσας του Kent. Τα δύο βασικά μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας παρευρέθηκαν στην τελετή στον καθεδρικό ναό του Westminster και στη συνέχεια αποχαιρετίστηκαν με μια υπόκλιση από την πριγκίπισσα της Ουαλίας κι ένα φιλί στο μάγουλο.

Η γλυκιά στιγμή ανάμεσα στην Kate Middleton και τον βασιλιά Κάρολο στην κηδεία της δούκισσας του Kent
Getty Images

Στην κηδεία παρευρέθηκε και ο πρίγκιπας William. Το ζευγάρι στάθηκε πίσω από τον μονάρχη καθώς οι παρευρισκόμενοι αποχωρούσαν από την τελετή. Ήταν η πρώτη καθολική κηδεία που πραγματοποιήθηκε για μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, λόγω του γεγονότος ότι η δούκισσα είχε προσηλυτιστεί στο καθολικισμό το 1994.

Ο στενός δεσμός του βασιλιά Καρόλο με την Kate Middleton 

Η γλυκιά αλληλεπίδραση της Kate Middleton με τον βασιλιά Κάρολο είναι μόνο η τελευταία από μια σειρά εκδηλώσεων αγάπης σε μια σχέση που είναι σαφώς μια από τις πιο πολύτιμες για τον βασιλιά.

Βασιλιάς Κάρολος και Kate Middleton
Getty Images

Σύμφωνα με το περιοδικό People, ο Βρετανός μονάχρης την αποκάλεσε κάποτε "αγαπημένη μου νύφη" κατά τη διάρκεια μιας βασιλικής επίσκεψης στην Κένυα το 2023. 

Φυσικά, ένας από τους λόγους για τους οποίους ο βασιλιάς Κάρολος και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχουν έρθει τόσο κοντά τα τελευταία χρόνια είναι χωρίς αμφιβολία η διάγνωση καρκίνου και στους δύο. Το 2024, και οι δύο άρχισαν θεραπεία για μη γνωστές μορφές της νόσου.

Διαβάστε Επίσης

Πότε θα συμβεί επανένωση του πρίγκιπα William και του πρίγκιπα Harry

Tags

Latest

To Art Explora Festival και το πλωτό του μουσείο έρχονται στον Πειραιά | Το αναλυτικό πρόγραμμα
ENTERTAINMENT

To Art Explora Festival και το πλωτό του μουσείο έρχονται στον Πειραιά | Το αναλυτικό πρόγραμμα

Kendall Jenner | Το ανανεωμένο μακρύ καρέ της είναι το κούρεμα που κάθε γυναίκα αξίζει να δοκιμάσει
ΜΑΛΛΙΑ

Kendall Jenner | Το ανανεωμένο μακρύ καρέ της είναι το κούρεμα που κάθε γυναίκα αξίζει να δοκιμάσει

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Η Margot Robbie λέει ότι είναι red flag όταν οι άντρες αγαπούν αυτή την ταινία της
NEWS

Η Margot Robbie λέει ότι είναι red flag όταν οι άντρες αγαπούν αυτή την ταινία της

Η γλυκιά στιγμή ανάμεσα στην Kate Middleton και τον βασιλιά Κάρολο στην κηδεία της δούκισσας του Kent
NEWS

Η γλυκιά στιγμή ανάμεσα στην Kate Middleton και τον βασιλιά Κάρολο στην κηδεία της δούκισσας του Kent

Τα 8 basics που χρειάζεστε οπωσδήποτε στη φθινοπωρινή σας γκαρνταρόμπα
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα 8 basics που χρειάζεστε οπωσδήποτε στη φθινοπωρινή σας γκαρνταρόμπα

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Βασίλισσα Σοφία | Το Zeus+Δione μεταξωτό σύνολο που επέλεξε σε νέα της εμφάνιση
NEWS

Βασίλισσα Σοφία | Το Zeus+Δione μεταξωτό σύνολο που επέλεξε σε νέα της εμφάνιση

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Lily Collins | Η ανορεξική εικόνα στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης και οι αντιδράσεις των fans της
NEWS

Lily Collins | Η ανορεξική εικόνα στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης και οι αντιδράσεις των fans της

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Skin Shield | Πώς θα επιλέξετε την κατάλληλη κρέμα προσώπου για τις ανάγκες της επιδερμίδας σας
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Skin Shield | Πώς θα επιλέξετε την κατάλληλη κρέμα προσώπου για τις ανάγκες της επιδερμίδας σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Slip dress layering | Η μεγάλη τάση του φθινοπώρου και πώς θα την υιοθετήσετε στα looks σας
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Slip dress layering | Η μεγάλη τάση του φθινοπώρου και πώς θα την υιοθετήσετε στα looks σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Best of Network

Θυμόμαστε 5 γκολάρες του Ολυμπιακού στο Champions League

Θυμόμαστε 5 γκολάρες του Ολυμπιακού στο Champions League

Silk Slip Nails | To νέο μανικιούρ της Selena Gomez είναι η τέλεια πρόταση για τις γυναίκες που αγαπούν τον μινιμαλισμό στα άκρα τους

Silk Slip Nails | To νέο μανικιούρ της Selena Gomez είναι η τέλεια πρόταση για τις γυναίκες που αγαπούν τον μινιμαλισμό στα άκρα τους

Spa Secret | Το μυστικό για βελούδινες φτέρνες μετά το καλοκαίρι

Spa Secret | Το μυστικό για βελούδινες φτέρνες μετά το καλοκαίρι

Η απλή συνήθεια των γονιών που ενισχύει τη γνωστική ανάπτυξη των μωρών

Η απλή συνήθεια των γονιών που ενισχύει τη γνωστική ανάπτυξη των μωρών

Η γυναίκα που έκανε τη μόδα φιλοσοφία | Μια ματιά στον κόσμο της Miuccia Prada

Η γυναίκα που έκανε τη μόδα φιλοσοφία | Μια ματιά στον κόσμο της Miuccia Prada

DIY Face Mist | Το πιο γρήγορο trick για δροσιά και λάμψη μετά το γυμναστήριο

DIY Face Mist | Το πιο γρήγορο trick για δροσιά και λάμψη μετά το γυμναστήριο

Άδοξο τέλος για τον τραυματία Μίλτο Τεντόγλου στο Τόκιο: Έμεινε 11ος με 7,67, πονούσε στη γάμπα

Άδοξο τέλος για τον τραυματία Μίλτο Τεντόγλου στο Τόκιο: Έμεινε 11ος με 7,67, πονούσε στη γάμπα

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Πολιτική, χρώμα και ιστορίες στους τοίχους: Τι γίνεται με τα γκράφιτι στην Αθήνα;

Πολιτική, χρώμα και ιστορίες στους τοίχους: Τι γίνεται με τα γκράφιτι στην Αθήνα;