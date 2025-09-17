Η γλυκιά στιγμή ανάμεσα στην Kate Middleton και τον βασιλιά Κάρολο στην κηδεία της δούκισσας του Kent

Η Kate Middleton και ο βασιλιάς Κάρολος επιδεικνύουν την στενή τους σχέση μετά την κηδεία της αείμνηστης δούκισσας του Kent. Τα δύο βασικά μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας παρευρέθηκαν στην τελετή στον καθεδρικό ναό του Westminster και στη συνέχεια αποχαιρετίστηκαν με μια υπόκλιση από την πριγκίπισσα της Ουαλίας κι ένα φιλί στο μάγουλο.

Getty Images

Στην κηδεία παρευρέθηκε και ο πρίγκιπας William. Το ζευγάρι στάθηκε πίσω από τον μονάρχη καθώς οι παρευρισκόμενοι αποχωρούσαν από την τελετή. Ήταν η πρώτη καθολική κηδεία που πραγματοποιήθηκε για μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, λόγω του γεγονότος ότι η δούκισσα είχε προσηλυτιστεί στο καθολικισμό το 1994.

Ο στενός δεσμός του βασιλιά Καρόλο με την Kate Middleton

Η γλυκιά αλληλεπίδραση της Kate Middleton με τον βασιλιά Κάρολο είναι μόνο η τελευταία από μια σειρά εκδηλώσεων αγάπης σε μια σχέση που είναι σαφώς μια από τις πιο πολύτιμες για τον βασιλιά.

Getty Images

Σύμφωνα με το περιοδικό People, ο Βρετανός μονάχρης την αποκάλεσε κάποτε "αγαπημένη μου νύφη" κατά τη διάρκεια μιας βασιλικής επίσκεψης στην Κένυα το 2023.

Φυσικά, ένας από τους λόγους για τους οποίους ο βασιλιάς Κάρολος και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχουν έρθει τόσο κοντά τα τελευταία χρόνια είναι χωρίς αμφιβολία η διάγνωση καρκίνου και στους δύο. Το 2024, και οι δύο άρχισαν θεραπεία για μη γνωστές μορφές της νόσου.