Follow us

Search

Η Margot Robbie λέει ότι είναι red flag όταν οι άντρες αγαπούν αυτή την ταινία της

Ποια ταινία της θεωρεί η Margot Robbie ως προειδοποιητικό σημάδι;

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
17-09-2025
Getty Images

Με νέα ταινία έχει επανέλθει στο προσκήνιο η Margot Robbie. Μετά την τεράστια επιτυχία που γνώρισε με Barbie, επιστρέφει με το A Big Bold Beautiful Journey που βγαίνει στις ελληνικές αίθουσες στις 18 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Και μπορεί για τους θαυμαστές της κάθε κινηματογραφική της συμμετοχή να είναι μια σημαντική στιγμή αλλά δεν ισχύει ακριβώς το ίδιο και για την ηθοποιό. Για εκείνη υπάρχει μία ταινία της που θωερεί ως red flag. 

H Robbie αποκάλυψε πρόσφατα ότι συμφωνεί με τις κριτικές που υποστηρίζουν ότι οι άνδρες θαυμαστές της επικής ταινίας της The Wolf of Wall Street, που κυκλοφόρησε το 2013, μπορεί να αποτελούν προειδοποιητικό σημάδι.

Αν και το υποψήφιο για Όσκαρ δράμα έχει λάβει ευρεία αναγνώριση, έχει αποκτήσει μια κάπως αμφιλεγόμενη φήμη στον κόσμο των ραντεβού όταν ένας άντρας το αναφέρει ως την αγαπημένη του ταινία. Εμφανίζεται συχνά σε λίστες με ταινίες που πρέπει να αποφεύγονται και σε viral TikToks που προειδοποιούν για τους άντρες που την αγαπούν.

Το 2023, το Dazed δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο "Πώς το The Wolf of Wall Street έγινε η απόλυτη ταινία για τους f*ckboys", υποστηρίζοντας ότι μια συγκεκριμένη ομάδα ανδρών έχει παρερμηνεύσει τη σατιρική απεικόνιση της τοξικής αρρενωπότητας στην ιστορία και αντίθετα θεωρεί τον απατεώνα φίλο του Leonardo di Caprio ως πρότυπο.

Φαίνεται ότι η Margot Robbie συμφωνεί με αυτή την εκτίμηση. Ενώ διάβαζε κριτικές των θαυμαστών για τις προηγούμενες ταινίες της σε ένα βίντεο της 15ης Σεπτεμβρίου με το Letterboxd, η ηθοποιός κατάφερε να διακρίνει ποια ταινία περιγράφει ένας θαυμαστής: "Οι γυναίκες που αγαπούν αυτή την ταινία είναι σέξι, αλλά οι άνδρες που αγαπούν αυτή την ταινία δεν είναι αξιόπιστοι".

"Δεν έχει άδικο", είπε χαρακτηριστικά η ηθοποιός. "Πρέπει να είστε προσεκτικοί με τους άνδρες που αγαπούν αυτή την ταινία".

Διαβάστε Επίσης

Η Margot Robbie λέει ότι είναι red flag όταν οι άντρες αγαπούν αυτή την ταινία της

Movie Review | A Big Bold Beautiful Journey: ένα μαγικό ταξίδι μέσα από τη μνήμη και το συναίσθημα

Tags

Latest

To Art Explora Festival και το πλωτό του μουσείο έρχονται στον Πειραιά | Το πρόγραμμα δράσεων
ENTERTAINMENT

To Art Explora Festival και το πλωτό του μουσείο έρχονται στον Πειραιά | Το πρόγραμμα δράσεων

Kendall Jenner | Το ανανεωμένο μακρύ καρέ της είναι το κούρεμα που κάθε γυναίκα αξίζει να δοκιμάσει
ΜΑΛΛΙΑ

Kendall Jenner | Το ανανεωμένο μακρύ καρέ της είναι το κούρεμα που κάθε γυναίκα αξίζει να δοκιμάσει

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Η Margot Robbie λέει ότι είναι red flag όταν οι άντρες αγαπούν αυτή την ταινία της
NEWS

Η Margot Robbie λέει ότι είναι red flag όταν οι άντρες αγαπούν αυτή την ταινία της

Η γλυκιά στιγμή ανάμεσα στην Kate Middleton και τον βασιλιά Κάρολο στην κηδεία της δούκισσας του Kent
NEWS

Η γλυκιά στιγμή ανάμεσα στην Kate Middleton και τον βασιλιά Κάρολο στην κηδεία της δούκισσας του Kent

Τα 8 basics που χρειάζεστε οπωσδήποτε στη φθινοπωρινή σας γκαρνταρόμπα
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα 8 basics που χρειάζεστε οπωσδήποτε στη φθινοπωρινή σας γκαρνταρόμπα

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Βασίλισσα Σοφία | Το Zeus+Δione μεταξωτό σύνολο που επέλεξε σε νέα της εμφάνιση
NEWS

Βασίλισσα Σοφία | Το Zeus+Δione μεταξωτό σύνολο που επέλεξε σε νέα της εμφάνιση

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Lily Collins | Η ανορεξική εικόνα στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης και οι αντιδράσεις των fans της
NEWS

Lily Collins | Η ανορεξική εικόνα στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης και οι αντιδράσεις των fans της

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Skin Shield | Πώς θα επιλέξετε την κατάλληλη κρέμα προσώπου για τις ανάγκες της επιδερμίδας σας
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Skin Shield | Πώς θα επιλέξετε την κατάλληλη κρέμα προσώπου για τις ανάγκες της επιδερμίδας σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Slip dress layering | Η μεγάλη τάση του φθινοπώρου και πώς θα την υιοθετήσετε στα looks σας
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Slip dress layering | Η μεγάλη τάση του φθινοπώρου και πώς θα την υιοθετήσετε στα looks σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Best of Network

SocGen: Γιατί το ράλι στις αγορές του Νότου θα συνεχιστεί - Οι εντυπωσιακές δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας και η εκρηκτική άνοδος του Χρηματιστηρίου Αθηνών

SocGen: Γιατί το ράλι στις αγορές του Νότου θα συνεχιστεί - Οι εντυπωσιακές δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας και η εκρηκτική άνοδος του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Spa Secret | Το μυστικό για βελούδινες φτέρνες μετά το καλοκαίρι

Spa Secret | Το μυστικό για βελούδινες φτέρνες μετά το καλοκαίρι

Silk Slip Nails | To νέο μανικιούρ της Selena Gomez είναι η τέλεια πρόταση για τις γυναίκες που αγαπούν τον μινιμαλισμό στα άκρα τους

Silk Slip Nails | To νέο μανικιούρ της Selena Gomez είναι η τέλεια πρόταση για τις γυναίκες που αγαπούν τον μινιμαλισμό στα άκρα τους

Οι 30 ταινίες που δεν πρέπει να χάσετε στους κινηματογράφους το φθινόπωρο

Οι 30 ταινίες που δεν πρέπει να χάσετε στους κινηματογράφους το φθινόπωρο

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Η απλή συνήθεια των γονιών που ενισχύει τη γνωστική ανάπτυξη των μωρών

Η απλή συνήθεια των γονιών που ενισχύει τη γνωστική ανάπτυξη των μωρών

Η τάση στις τσάντες που θα δυσαρεστήσει αρκετές fashion lovers

Η τάση στις τσάντες που θα δυσαρεστήσει αρκετές fashion lovers

DIY Face Mist | Το πιο γρήγορο trick για δροσιά και λάμψη μετά το γυμναστήριο

DIY Face Mist | Το πιο γρήγορο trick για δροσιά και λάμψη μετά το γυμναστήριο

Θυμόμαστε 5 γκολάρες του Ολυμπιακού στο Champions League

Θυμόμαστε 5 γκολάρες του Ολυμπιακού στο Champions League