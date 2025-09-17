Η Margot Robbie λέει ότι είναι red flag όταν οι άντρες αγαπούν αυτή την ταινία της

Με νέα ταινία έχει επανέλθει στο προσκήνιο η Margot Robbie. Μετά την τεράστια επιτυχία που γνώρισε με Barbie, επιστρέφει με το A Big Bold Beautiful Journey που βγαίνει στις ελληνικές αίθουσες στις 18 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Και μπορεί για τους θαυμαστές της κάθε κινηματογραφική της συμμετοχή να είναι μια σημαντική στιγμή αλλά δεν ισχύει ακριβώς το ίδιο και για την ηθοποιό. Για εκείνη υπάρχει μία ταινία της που θωερεί ως red flag.

H Robbie αποκάλυψε πρόσφατα ότι συμφωνεί με τις κριτικές που υποστηρίζουν ότι οι άνδρες θαυμαστές της επικής ταινίας της The Wolf of Wall Street, που κυκλοφόρησε το 2013, μπορεί να αποτελούν προειδοποιητικό σημάδι.

Αν και το υποψήφιο για Όσκαρ δράμα έχει λάβει ευρεία αναγνώριση, έχει αποκτήσει μια κάπως αμφιλεγόμενη φήμη στον κόσμο των ραντεβού όταν ένας άντρας το αναφέρει ως την αγαπημένη του ταινία. Εμφανίζεται συχνά σε λίστες με ταινίες που πρέπει να αποφεύγονται και σε viral TikToks που προειδοποιούν για τους άντρες που την αγαπούν.

Το 2023, το Dazed δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο "Πώς το The Wolf of Wall Street έγινε η απόλυτη ταινία για τους f*ckboys", υποστηρίζοντας ότι μια συγκεκριμένη ομάδα ανδρών έχει παρερμηνεύσει τη σατιρική απεικόνιση της τοξικής αρρενωπότητας στην ιστορία και αντίθετα θεωρεί τον απατεώνα φίλο του Leonardo di Caprio ως πρότυπο.

Φαίνεται ότι η Margot Robbie συμφωνεί με αυτή την εκτίμηση. Ενώ διάβαζε κριτικές των θαυμαστών για τις προηγούμενες ταινίες της σε ένα βίντεο της 15ης Σεπτεμβρίου με το Letterboxd, η ηθοποιός κατάφερε να διακρίνει ποια ταινία περιγράφει ένας θαυμαστής: "Οι γυναίκες που αγαπούν αυτή την ταινία είναι σέξι, αλλά οι άνδρες που αγαπούν αυτή την ταινία δεν είναι αξιόπιστοι".

"Δεν έχει άδικο", είπε χαρακτηριστικά η ηθοποιός. "Πρέπει να είστε προσεκτικοί με τους άνδρες που αγαπούν αυτή την ταινία".