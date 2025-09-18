Follow us

Η διαχρονική συμβουλή που μοιράστηκε η βασίλισσα Ελισάβετ με την Jackie Kennedy

Σε ένα δείπνο στο Παλάτι του Buckingham το 1961, λέγεται ότι η βασίλισσα έδωσε στη Jackie Kennedy μια διακριτική αλλά αποτελεσματική συμβουλή για το πώς να συμπεριφέρεται ως δημόσιο πρόσωπο.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
18-09-2025
Getty Images

Στις 5 Ιουνίου 1961, ο John F. Kennedy και η Jackie Kennedy δείπνησαν με τη βασίλισσα Ελισάβετ και τον δούκα του Εδιμβούργου στο παλάτι του Buckingham. Δεν ήταν επίσημο κρατικό δείπνο, αλλά ένα πολύ επίσημο δείπνο στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής περιοδείας. Όλες οι μαρτυρίες συμφωνούν σε ένα πράγμα: η βραδιά ήταν κάθε άλλο παρά ανέμελη. Στο βιβλίο του Q: A Voyage Around the Queen, ο Βρετανός δημοσιογράφος Craig Brown περιγράφει με λεπτομέρεια τον χορό της βραδιάς.

Σύμφωνα με τον Craig Brown, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ είχε ζητήσει την παρουσία της αδελφής της, Lee Radziwill, και του κουνιάδου της, του Πολωνού πρίγκιπα Stanislaw Albrecht Radziwill, στο δείπνο. Αρχικά θεωρήθηκαν ανεπιθύμητοι, επειδή η πρώτη είχε ήδη χωρίσει μία φορά και ο δεύτερος δύο φορές, αλλά η Ελισάβετ τελικά υποχώρησε και τους έστειλε προσκλήσεις μετά από "μεγάλη δισταγμό". Ωστόσο, η ισχυρή θέση της βασίλισσας της επέτρεψε να εκδικηθεί με τον δικό της τρόπο.

Σύμφωνα με τον συγγραφέα Gore Vidal, στενό φίλο της Jackie Kennedy, η μονάρχης της Βρετανίας απέκλεισε σκόπιμα από τις προσκλήσεις την πριγκίπισσα Μαργαρίτα και την πριγκίπισσα Μαρίνα της Ελλάδας και της Δανίας, τις οποίες η πρώτη κυρία των ΗΠΑ είχε ζητήσει ρητά να συναντήσει. Το αποτέλεσμα, έγραψε ο Brown, ήταν μια βραδιά "θλιβερής κοινοτοπίας" που δεν εντυπωσίασε την Πρώτη Κυρία. "Χωρίς τη Μαργαρίτα, χωρίς τη Μαρίνα, χωρίς κανέναν εκτός από όλους τους υπουργούς Γεωργίας της Κοινοπολιτείας που μπόρεσαν να βρουν", φέρεται να είπε.

Ωστόσο, ήταν κατά τη διάρκεια αυτής της σοβαρής τελετής που λέγεται ότι προέκυψε μια στιγμή συνωμοσίας μεταξύ των δύο γυναικών. Η βασίλισσα φέρεται να ρώτησε την καλεσμένη της για την πρόσφατη περιοδεία της στον Καναδά, με αποτέλεσμα η Jackie Kennedy να της εκμυστηρευτεί πόσο "εξουθενωτικό" ήταν να εμφανίζεται επί ώρες, και η Ελισάβετ, "με συνωμοτικό ύφος", σύμφωνα με τον Brown, απάντησε: "Με τον καιρό, γίνεσαι πιο έξυπνη, μαθαίνεις να το παίρνεις πιο χαλαρά".

Αυτή η φράση από μόνη της συνοψίζει μια βασιλική φιλοσοφία επιβίωσης στο δημόσιο βίο: να επιτρέπεις στον εαυτό σου μια παράκαμψη, μια παράκαμψη, μια διαφυγή -με λίγα λόγια, να κρατάς την αναπνοή σου για να αντέξεις. 

H σχέση των δύο γυναικών συνεχίστηκε χωρίς δημόσια δράματα. Η Jackie Kennedy επέστρεψε για να δει τη βασίλισσα το 1962 και, μετά τη δολοφονία του JFK, η Ελισάβετ τίμησε τη μνήμη του εκλιπόντος προέδρου παρουσία της Jackie και των παιδιών. 

