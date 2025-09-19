Kim Cattrall | Σπάνια βραδινή εμφάνιση με τον σύντροφό της σε privé dinner στο Λονδίνο

Μία πραγματικά σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε η Kim Cattrall με τον σύντροφό της, Russell Thomas, με τον οποίο μετρά πλέον περίπου δέκα χρόνια κοινής πορείας. Το ζευγάρι έδωσε το παρών σε ένα privé dinner που διοργάνωσε ο οίκος Jimmy Choo στο Λονδίνο, με την 69χρονη Kim να επιλέγει να φορέσει ένα εφαρμοστό φόρεμα διά χειρός Alaïa, το οποίο συνδύασε με μπότες.

Οι δύο τους δεν σταμάτησαν να χαμογελούν, όπως αναφέρει άτομο που βρισκόταν στην invitation-only εκδήλωση στο περιοδικό People, με τον Thomas να αγκαλιάζει την Cattrall σε μία από τις επίσημες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν μετά τη διεξαγωγή του δείπνου.

Getty Images

Η ηθοποιός γνώρισε τον Thomas το 2016, όταν εκείνος εργαζόταν ως ηχολήπτης στο BBC. "Ήταν ηθοποιός αρχικά", είχε αναφέρει σε συνέντευξή της στους Times που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο. "Έχει ζήσει μια απίστευτα ενδιαφέρουσα ζωή και την έχει φτιάξει με τους δικούς του όρους. Είναι λίγο επαναστάτης, κάτι που λατρεύω", είχε προσθέσει απαντώντας σε ερώτηση σχετική με τα στοιχεία που τους ενώνουν. Στην ίδια συνέντευξη, η Cattrall είχε αναφέρει ότι, αν και βρίσκονται μαζί δέκα χρόνια, εξακολουθούν να είναι ερωτευμένοι. "Είμαστε μαζί σχεδόν δέκα χρόνια τώρα. Και περνάμε υπέροχα, διασκεδάζουμε μαζί", είχε υπογραμμίσει χαρακτηριστικά.